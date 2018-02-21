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Президент Сербии рассказал о письме Путину

Президент Сербии Александр Вучич передал письмо президенту России Владимиру Путину. Послание сербский президент передал во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Белграде. Об этом сообщает «Интерфакс».

Это письмо с благодарностью за то, что президент сделал для развития отношений с Сербией, отметил Вучич. «Надеюсь, что в будущем мы сделаем еще больше», – добавил он. По его словам, торгово-экономические отношения между двумя странами хорошо развиваются.

Ранее сегодня Лавров заявил, что Москва не останется в стороне и готова быть посредником в переговорах между Сербией и косовскими албанцами. Кроме того, он отметил, что американцы никого не приглашают на свою базу в Косово: «Поступают сведения о том, что непонятно чем там занимаются американские коллеги. Но они не приглашают никого ее посетить».