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CNN узнал о вероятном назначении Кудлоу экономическим советником президента США

Главным экономическим советником президента США может быть назначен экономический аналитик, обозреватель Ларри Кудлоу. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме. Ранее представители администрации США называли Кудлоу в числе «двух лучших кандидатов» на этот пост после ухода прежнего советника Гэри Кона.

По данным телекомпании, Трамп уже несколько раз встречался с Кудлоу. Президент якобы заявил сотрудникам своей администрации, что принял решение, но до официального назначения это будет лишь намерением, поскольку Трамп славится своей импульсивностью в том числе и в кадровых вопросах.

Кон принял решение об уходе после заявления Трампа о вводе пошлин на импорт стали и алюминия в США, поскольку был противником такого решения.

Другим возможным кандидатом на пост экономического советника США представители Белого дома называли руководителя Национального совета по торговле США Питера Наварро.