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Прокуратура начала проверку сообщений об отравлениях детей в Волоколамске

Ведомости
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Генпрокуратура России поручила прокурору Подмосковья Алексею Захарову проверить сообщения об отравлениях выбросами свалочного газа граждан в Волоколамске. «Ход проверочных мероприятий будет контролировать центральный аппарат ведомства», - говорится на официальном канале надзорного ведомства в Telegram.

Следственный комитет России также организовал проведение доследственной проверки по сообщениям, появившимся в СМИ. «В администрации Волоколамского муниципального района и в ГБУЗ «Волоколамская ЦРБ» данные сведения не подтверждают», - отмечается на сайте СКР.

Проверка проводится с целью установить наличие или отсутствие признаков состава преступления по ч. 1 ст. 251 УК (загрязнение атмосферы). По ее результатам Следственный комитет примет процессуальное решение.

В среду минздрав Московской области сообщил, что в центральную больницу Волоколамска доставлены 57 детей. Мэр Волоколамска Петр Лазарев заявил «Ведомостям», что госпитализированы около 20 детей, предположительно им стало плохо от запахов с мусорного полигона «Ядрово». За медицинской помощью обращаются и взрослые, однако точной информации о числе пострадавших нет – врачи «таких данных не предоставляют даже властям города», сказал он. «Ночью и утром в городе стоял ужасный запах, из-за которого невозможно было дышать», - заявил Лазарев.

10 крупнейших свалок Подмосковья

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Технологии
Новости

«Ростелеком» к 2022 году может сократить до 15% сотрудников

Ведомости
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«Ростелеком» может сократить к 2022 г. штат сотрудников на 10-15% до 115 000-120 000 человек. Об этом говорится в презентации компании. Сейчас в компании работают около 134 000 сотрудников. Структура персонала «Ростелекома» подразумевает три группы сотрудников: сотрудники, «действующие в рамках регламента» (рядовые инженеры), выполняющие «рутинные операции» (водители, продавцы, обслуживающий персонал) и «цифровые эксперты».

Сокращения могут коснуться «сотрудников, действующих в рамках регламента» (их доля снизится с 69 до 64%), а также тех, кто выполняет «рутинные операции» (снижение с 12 до 11%).

При этом «Ростелеком» собирается увеличить количество «цифровых экспертов» с 19 до 25% от всего персонала. К 2022 г. оператор рассчитывает, что производительность труда увеличится на 40%.

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Политика
Новости

Греф не получал предложений о работе в новом правительстве

Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф не получал предложений о должности в новом составе правительства. Об этом рассказал он сам, передает «Интерфакс».

В среду Греф встретился с переизбранным президентом России Владимиром Путиным. Они обсуждали ипотечное и потребительское кредитование, а также финансовые услуги для предпринимателей, говорится на сайте Кремля. «Я встречаюсь с президентом по делам Сбербанка», – подтвердил Греф. По его словам, он не получал предложений о правительственной должности ни на этой встрече, ни при других обстоятельствах. В течение семи лет – с 2000 по 2007 г. – Греф был министром экономического развития и торговли России, после чего он возглавил Сбербанк.

Президентские выборы прошли в России в 2018 г. На них победил Путин. Он обещал не изменять состав правительства до инаугурации.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

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Экономика
Новости

Новак оценил эффект от сделки ОПЕК+ для бюджета

Ведомости
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Министр энергетики России Александр Новак оценил эффект от соглашения по сокращению добычи нефти для бюджета России в 2017 г. в 1,2 трлн руб., передает ТАСС.

«2017 год был годом исполнения сделки ОПЕК+. С учетом того, что отмечались более высокие цены, мы считаем, что в прошлом году федеральный бюджет получил дополнительно 1,2 трлн руб. Где-то 0,5 трлн руб. составили доходы компаний», - пояснил министр.

Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что госбюджет от сделки ОПЕК+ в 2017 г. получил дополнительно 800 млрд руб. доходов. Он утверждал, что если стоимость нефти в текущем году сохранится в среднем на уровне $60 за баррель, то эффект в 2018 г. будет в два раза больше.

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Финансы
Новости

Котировки Brent приблизились к $69 за баррель на данных о запасах в США

Интерфакс
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Нефть эталонных марок торгуется на максимальном уровне с начала февраля на данных о снижении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17.43 мск 21 марта увеличилась на $1,4 (2,08%) до $68,82 за баррель. Нефть WTI с поставкой в мае на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялась на $1,19 (1,87%) до $64,73 за баррель. Курс доллара на торгах Московской биржи в среду падал и к 18.00 мск находился на уровне 57,35 руб. за доллар.

Из отчета министерства энергетики США следует, что запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 2,62 млн баррелей, что в целом совпало с обнародованными накануне данными Американского института нефти (API). Опрошенные S&P Global Platts в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 2,6 млн баррелей. Резервы бензина снизились на прошлой неделе на 1,69 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Добыча нефти тем временем продолжила обновлять исторические рекорды и повысилась на 26 000 баррелей в сутки до 10,407 млн б/с. Импорт нефти упал на 508 000 б/с, а экспорт вырос на 86 000 б/с до 1,57 млн б/с.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, подскочили на 905 000 баррелей, максимальными темпами с прошлого октября. Несмотря на это, уровень запасов на терминале находится на минимуме с 2014 г.

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Бизнес
Новости

«Газпром» обратится в международный арбитраж из-за действий Украины

Ведомости
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«Газпром» готовит иск в международный арбитраж из-за штрафа Антимонопольного комитета Украины. Взыскания денег Киевом с российской компании, о чем появились сообщения в СМИ, указывает на продолжение попыток незаконного изъятия имущества под видом исполнения решения украинского ведомства, говорится в сообщении «Газпрома».

Российская компания не считает этот штраф правомерным, а действия Украины нарушают права «Газпрома», уточняется там же. Между Киевом и Москвой действует межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 г., напоминает «Газпром». Компания также уже направила Украине уведомление о нарушении своих обязательств по защите инвестиций, добавляет газовый холдинг.

Во вторник агентство «Укринформ» сообщило со ссылкой на министра юстиции Украины Павла Петренко, что средства «Газпрома», находившиеся на Украине, поступили в бюджет страны. По словам Петренко, это около $3,8 млн.

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

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Политика
Новости

Жители Волоколамска скандировали «в отставку» на встрече с губернатором Воробьевым

Ведомости
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду осмотрел мусорный полигон «Ядрово» и приехал к больнице Волоколамска, куда накануне были доставлены 57 детей с подозрением на отравление.

Его сразу же окружила толпа людей - к приезду губернатора более 100 человек собрались у больницы. Пообщаться с местными жителями Воробьев толком не смог: люди кричали, требовали закрыть свалку и требовали его оставить свой пост, они скандировали «в отставку!». Также они требовали отправить в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.

Воробьев около 10-15 минут провел в толпе, потом прошел в больницу.

Ранее его уговорила приехать к больнице политик Ксения Собчак, которая также приезжала в больницу, чтобы пообщаться с пострадавшими детьми. На встрече с жителями она сказала, что ей перезвонил губернатор Московской области Андрей Воробьев и сказал, что также приехал в Волоколамск и находится на свалке в «Ядрово». «Я настояла на том, чтобы он приехал сюда [к больнице Волоколамска], чтобы поговорить с людьми», - сообщила Собчак.

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Экономика
Новости

Реальные доходы россиян в феврале выросли впервые с января 2017 года

Ведомости
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Реальные располагаемые доходы населения в феврале 2018 г. относительно февраля прошлого года увеличились на 4,4%, сообщает Росстат.

Доходы россиян в годовом выражении увеличились впервые с января 2017 г. – тогда они повысились в связи с единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. До этого доходы росли в декабре 2015 г. и в ноябре 2014 г.

В номинальном выражении доходы населения в феврале 2018 г. составили 31 472 руб. По отношению к январю они увеличились сразу на 34%.

Средняя номинальная зарплата в феврале выросла в годовом выражении на 12,1% до 39 800 руб.

За январь – февраль 2018 г. доходы снизились на 0,8% с учетом прошлогодней январской выплаты, а если ее не учитывать – увеличились на 2,5%.

В целом за 2017 г. реальные доходы россиян снизились четвертый год подряд – на 1,7%. В 2016 г. они упали на 5,8%, в 2015 г. – на 3,2%, в 2014 г. – на 0,7%.

В 2018 г. правительство прогнозирует рост реальных доходов на 2,3%.

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Политика
Новости

МИД России назвал отравление Скрипаля терактом

Ведомости
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Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков назвал отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери террористическим актом, совершенным против россиян, передает «РИА Новости».

По его словам, на территории Великобритании на двух российских граждан было совершено нападение. «Предоставьте нам все данные по поводу этого, мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании. Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка", про какое-то нападение со стороны России на Великобританию», – пояснил он позицию министерства.

Ермаков заявил, что Москва готова к совместному с Лондоном расследованию. Однако он отметил, что Россия по данному делу ничего не должна предоставлять Великобритании. «Уж точно ничего Великобритании мы предоставлять не должны... давайте совместно проводить расследование с полностью открытыми данными, а не приводить какие-то абсолютно непонятные реляции относительно каких-то "Новичков, Старичков", – заявил он.

В свою очередь, представитель британского посольства, присутствовавшая на брифинге для аккредитованных в Москве послов, заявила, что Великобритания предлагала России диалог по делу Скрипаля и до сих пор ожидает ответа на вопрос о том, как отравляющее вещество «Новичок» могло попасть на территорию королевства. По ее словам, Лондон предлагал Москве двустороннее обсуждение, «но пока что мы не получили конструктивного взаимодействия». Великобритания считает, что в России проводятся в секретном режиме разработки химического оружия, что является нарушением международного права. Вместо достоверной информации Лондон получает от России дезинформацию. По ее словам, Москва пытается «спутать факты». Представительница британского посольства отметила, что Лондон имеет право на собственное расследование произошедшего и активно сотрудничает с ОЗХО.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что Великобритания не предоставила «реальных доказательств» того, что вещество, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, было произведено в России. «Просьбы о взаимной консультации, разъяснение и предоставление образцов с места трагедии были проигнорированы», – сказал он.

По его словам, в Великобритании проводятся эксперименты с химическим оружием. Разработкой и исследованием отравляющих веществ занимается британская лаборатория Портон-Даун, которая «по счастливой случайности» находится в нескольких километрах от Солсбери. «Общеизвестным фактом и признанным в 2006 г. правительством Великобритании является проведение страной экспериментов на Рональде Мэдисоне и 360 иных гражданах с целью изучения боевого действия отравляющего вещества зарин на человека», – отметил он.

4 марта в британском городе Солсбери без сознания были обнаружены Скрипаль и его дочь. Их госпитализировали в больницу в критическом состоянии. По информации следствия, их скорее всего отравили веществом нервно-паралитического типа «Новичок». Официально Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля. В Кремле обвинения отрицают.

Тереза Мэй посетила Солсбери

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Бизнес
Новости

Дворкович назвал бойкот ЧМ-2018 бессмысленным

РИА Новости
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Бойкотирующие чемпионат мира по футболу в России накажут только самих себя, заявил сегодня председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович. «Думаю, что наши коллеги и партнеры наказывают только самих себя. Это бессмысленно, организовано все будет прекрасно, будет лучший чемпионат мира. Мы ждем всех. Если несколько человек не хотят приезжать, это их дело. Как показывает история, ничем хорошим бойкот не заканчивался. Все сборные хотят играть. Мы сделаем все возможное, чтобы все получили огромное удовольствие от чемпионата мира», - сказал Дворкович журналистам.

О том, что члены королевской семьи Великобритании и британские чиновники не будут присутствовать на ЧМ-2018, 14 марта заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Причина - обвинения России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Речь не идет о бойкоте со стороны сборной Англии. Отказаться от присутствия делегаций на ЧМ-2018 могут Польша, Исландия, Швеция и Дания, однако сборные этих стран поедут в Россию.

На минувшей неделе Совет Евросоюза не стал поднимать вопрос о бойкоте чемпионата мира по футболу при обсуждении отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Евросоюза не будут отказываться от участия в ЧМ-2018.

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Политика
Новости

Собчак приехала в больницу Волоколамска к пострадавшим от отравления детям

Ведомости
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Ксения Собчак приехала в среду в больницу Волоколамска, куда были доставлены 57 детей с подозрением на отравление. Ранее власти Волоколамского района подтвердили факт выброса свалочных газов на полигоне «Ядрово», расположенном рядом с Волоколамском, из-за чего детям в школах стало плохо.

«Я поговорила с детьми, которые сейчас находятся в больнице, с разрешения их родителей, – сказала Собчак. – Детям, действительно, стало плохо во время занятий. Сейчас сюда направлены врачи из области».

Главный врач больницы Волоколамска пообещал взять кровь у всех детей, которые обратились в больницу с жалобами на недомогание, а также у взрослых, сказала Собчак. Кровь будет отправлена в областную лабораторию для проведения анализа, результаты биохимии будут готовы в четверг, а результаты токсикологии – в пятницу, говорит Собчак. «Я сейчас нахожусь тоже в определенном состоянии и делала токсикологию после последней поездки в «Ядрово», – сказала Собчак. – Любой человек, который делал токсикологию, знает, что это не быстрый процесс».

«Я буду следить за тем, что происходит, и добиваться, чтобы эту свалку закрыли. Но поймите, что они меня тоже могут обмануть, – сказала Собчак. – Выборы закончились, но я все равно буду заниматься вашими проблемами, потому что для меня это не пустой звук» .

Собчак рассказала, что ей перезвонил губернатор Московской области Андрей Воробьев и сказал, что также приехал в Волоколамск и находится на свалке в «Ядрово». «Я настояла на том, чтобы он приехал сюда [к больнице Волоколамска], чтобы поговорить с людьми».

10 крупнейших свалок Подмосковья

Выбор редактора
Экономика
Новости

Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией‍

Ведомости
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Правительство Украины отказалось от дальнейшей реализации программы экономического сотрудничества с Россией. Об этом говорится на сайте министерства экономического развития и торговли Украины. Программа должна была действовать до 2020 г., она предусматривала устранение торговых барьеров и сотрудничество в энергетическом секторе.

21 марта кабинет министров Украины одобрил проект постановления «О прекращении действия Программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 гг.».

«Прекращение действия программы является частью комплекса мер правительства Украины, направленных на противодействие агрессивной политике России в общеполитическом контексте и в торгово-экономической сфере в частности», - говорится в сообщении министерства. Действия, которые на протяжении последних нескольких лет Россия систематически предпринимает в отношении Украины, прямо противоречат заявленным в программе целям развития сотрудничества между странами, отмечается в документе.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о готовности Киева расторгнуть программу ради переориентации украинской экономики от навязанной Россией сырьевой привязки, передает УНИАН.

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