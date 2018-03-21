Прокуратура начала проверку сообщений об отравлениях детей в Волоколамске

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Генпрокуратура России поручила прокурору Подмосковья Алексею Захарову проверить сообщения об отравлениях выбросами свалочного газа граждан в Волоколамске. «Ход проверочных мероприятий будет контролировать центральный аппарат ведомства», - говорится на официальном канале надзорного ведомства в Telegram.
Следственный комитет России также организовал проведение доследственной проверки по сообщениям, появившимся в СМИ. «В администрации Волоколамского муниципального района и в ГБУЗ «Волоколамская ЦРБ» данные сведения не подтверждают», - отмечается на сайте СКР.
Проверка проводится с целью установить наличие или отсутствие признаков состава преступления по ч. 1 ст. 251 УК (загрязнение атмосферы). По ее результатам Следственный комитет примет процессуальное решение.
В среду минздрав Московской области сообщил, что в центральную больницу Волоколамска доставлены 57 детей. Мэр Волоколамска Петр Лазарев заявил «Ведомостям», что госпитализированы около 20 детей, предположительно им стало плохо от запахов с мусорного полигона «Ядрово». За медицинской помощью обращаются и взрослые, однако точной информации о числе пострадавших нет – врачи «таких данных не предоставляют даже властям города», сказал он. «Ночью и утром в городе стоял ужасный запах, из-за которого невозможно было дышать», - заявил Лазарев.
10 крупнейших свалок Подмосковья
Портал Правительства Московской области
Крупнейший в Подмосковье полигон «Тимохово» расположен в Ногинском районе возле одноименной деревни. Он введен в эксплуатацию в 1977 г. Проектная вместимость – 42,5 млн т, полигон может принять еще до 17,8 млн т мусора, то есть полигон способен принимать до 1,1 млн т отходов в год. Закрытие запланировано на 2032 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Полигон Тимохово» (здесь и далее данные министерства экологии и природопользования Московской области)
1/10
Портал Правительства Московской области
«Кулаковский» полигон находится недалеко от деревни Манушкино в Чеховском районе. Ввод в эксплуатацию состоялся в 1959 г. Проектная вместимость – 8,4 млн т, полигон может принять всего 345 000 т мусора. Мощность - до 100 000 т отходов в год. Эксплуатирующая организация: ПАО «Промэкотех». Закрытие запланировано на 2017 г.
2/10
Портал Правительства Московской области
Полигон «Алексинский карьер» находится под Клином. Его ввели в эксплуатацию в 1993 г. Проектная вместимость – 6,2 млн т, остаточная вместимость – 5,99 млн т. Способен принимать до 400 000 т отходов в год. Эксплуатирующая организация: ООО «Комбинат». Закрытие запланировано на 2032 год
3/10
Евгений Разумный / Ведомости
Полигон «Торбеево» располагается в одноименном поселке в Люберецком районе. Год открытия Минприроды Подмосковья не называет. Проектная вместимость – 5,96 млн т, остаточная вместимость – 1,86 млн т. Полигон рассчитан на 400 000 т отходов в год. Завершение эксплуатации планируется на 2021 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Энергетика и Технология»
4/10
Сергей Бобылев/ТАСС
Полигон «Царево», расположенный в Пушкинском районе, открыт в 1984 г. Проектная вместимость – 4,2 млн т, он способен принять еще 188 000 т отходов. Полигон рассчитан на 200 000 т отходов в год, при этом завершение эксплуатации планируется на 2021 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Экопром»
5/10
Портал Правительства Московской области
Полигон «Лесная», расположенный на границе с Серпуховом, начал работать в 2012 г. Проектная вместимость – 3,95 млн т, он способен принять еще 3,38 млн т отходов. Полигон рассчитан на 600 000 т отходов в год, а завершение эксплуатации планируется на 2019 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Скайвэй»
6/10
МУП «Спецавтохозяйство»
«Воловичи» расположен вблизи одноименной деревни под Коломной. Полигон открыт в 1990 г. и рассчитан на 3,5 млн т отходов. Полигон пока загружен лишь наполовину - в него еще можно вместить 1,87 млн т мусора. В год он способен принимать до 140 000 т отходов. Эксплуатирующая организация: МУП «Спецавтохозяйство». Завершить эксплуатацию планируется в 2034 г.
7/10
involokolamsk.ru
Полигон «Ядрово» – самый молодой. Он открыт недалеко от Волоколамска в 2013 г. Проектная вместимость – 3,3 млн т, он способен принять еще 3 млн т отходов. Полигон рассчитан на 420 000 т отходов в год, а завершение эксплуатации планируется на 2032 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Ядрово»
8/10
Митя Алешковский / ИТАР-ТАСС
«Сабурово» открыт в Щелковском районе в 2003 г. Полигон рассчитан на 2,2 млн т, остаточная вместимость – 390 000 т. Полигон рассчитан на 120 000 т отходов в год. Закрытие запланировано на 2017 г, но точного подтверждения этому «Ведомости» не получили
9/10
Портал Правительства Московской области
Полигон «Малая Дубна» расположен в Орехово‑Зуевском районе, его открытие состоялось в 1959 г. Полигон рассчитан на 2,1 млн т отходов и способен принять еще 354 000 т отходов. Завершить эксплуатацию планируется в 2020 г. Эксплуатирующая организация: ООО МУП «ОЗГПКХиБ»
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«Ростелеком» может сократить к 2022 г. штат сотрудников на 10-15% до 115 000-120 000 человек. Об этом говорится в презентации компании. Сейчас в компании работают около 134 000 сотрудников. Структура персонала «Ростелекома» подразумевает три группы сотрудников: сотрудники, «действующие в рамках регламента» (рядовые инженеры), выполняющие «рутинные операции» (водители, продавцы, обслуживающий персонал) и «цифровые эксперты».
Сокращения могут коснуться «сотрудников, действующих в рамках регламента» (их доля снизится с 69 до 64%), а также тех, кто выполняет «рутинные операции» (снижение с 12 до 11%).
При этом «Ростелеком» собирается увеличить количество «цифровых экспертов» с 19 до 25% от всего персонала. К 2022 г. оператор рассчитывает, что производительность труда увеличится на 40%.
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Президент Сбербанка Герман Греф не получал предложений о должности в новом составе правительства. Об этом рассказал он сам, передает «Интерфакс».
В среду Греф встретился с переизбранным президентом России Владимиром Путиным. Они обсуждали ипотечное и потребительское кредитование, а также финансовые услуги для предпринимателей, говорится на сайте Кремля. «Я встречаюсь с президентом по делам Сбербанка», – подтвердил Греф. По его словам, он не получал предложений о правительственной должности ни на этой встрече, ни при других обстоятельствах. В течение семи лет – с 2000 по 2007 г. – Греф был министром экономического развития и торговли России, после чего он возглавил Сбербанк.
Президентские выборы прошли в России в 2018 г. На них победил Путин. Он обещал не изменять состав правительства до инаугурации.
«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф
Сергей Портер / Ведомости
«Я не склонен говорить, что для качественных изменений нужны марсиане. Более того, считаю это способом объяснить собственную пассивность» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
1/10
Сергей Николаев / Ведомости
«Можно сколько угодно потешаться над глупыми чиновниками, но от них зависит вся наша жизнь» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото Греф во ремя забега на Петербургском форуме)
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
«Я бы сказал, в отсутствие технологий люди заменяют их собой» (интервью «Ведомостям», 2008 г.)
3/10
Антон Новодережкин / ТАСС
«Мы живем в управленческом хаосе весьма длительные периоды времени. Потом, когда проблема на нас уже наваливается, мы мобилизуем все мыслимые и немыслимые ресурсы и бросаемся проблему решать. В такой ситуации уже никто не считает ни деньги, ни людские жизни – никакие ресурсы. Всё бросается в топку результата, и в конце концов проблема героически решается» (интервью Forbes, 2016 г.)
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
«Я бы не сказал, что есть какая-то противоположность между русской и немецкой культурой» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото во время годового общего собрания акционеров Сбербанка)
5/10
Дмитрий Серебряков / ТАСС
«Мы все абстрактно за изменения. Пусть вокруг все поменяется, пусть вся власть поменяется. Но что если изменения коснутся вас лично? Например, вам придется изменить сложившийся стиль жизни и привычки. Допустим, вы привыкли вставать в 8.30 утра, что-то «перехватывать» и ехать на работу. А придется вставать в 6.00 утра и начинать утро с кросса в 7 км, а затем ехать на работу не на машине, а на велосипеде, к примеру. Я посмотрю, захотите ли вы таких изменений. Да вы скажете: оставьте меня в покое, будете согласны на любые изменения, только не на те, которые затрагивают непосредственно вас» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
«Да, в России клиенты божественные. На Западе компаниям не простили бы таких ошибок, которые мы иногда совершаем» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
7/10
Денис Гришкин / Ведомости
«Если ты в управлении с утра до вечера используешь russian management style, то тяжело требовать от сотрудников удовлетворенности и просить, чтобы они передали ее дальше клиентам» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
«Часто даже уважаемые профессора говорят, что мои идеи о внедрении регулярного менеджмента в госуправлении неприменимы на практике. Я на одном совещании сказал: вы не находите, что это смотрится забавно, когда сидят профессора, ни дня не работавшие на госслужбе или в бизнесе, и рассказывают человеку, который 16 лет провел на госслужбе и восемь — в крупном бизнесе, о том, что это неприменимо?! Я работал в муниципалитете, работал в крупном городе, в крупном государстве и отвечал за реформы в стране. И вы мне рассказываете, что применимо, а что нет!» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
9/10
Максим Стулов / Ведомости
«Я и в правительстве восемь лет работал. Получается восьмилетний цикл — сейчас я уже в лишний цикл пошел. Знаете, усталость зависит от интереса. Есть результат — есть и интерес. У нас потрясающе интересно работать» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Министр энергетики России Александр Новак оценил эффект от соглашения по сокращению добычи нефти для бюджета России в 2017 г. в 1,2 трлн руб., передает ТАСС.
«2017 год был годом исполнения сделки ОПЕК+. С учетом того, что отмечались более высокие цены, мы считаем, что в прошлом году федеральный бюджет получил дополнительно 1,2 трлн руб. Где-то 0,5 трлн руб. составили доходы компаний», - пояснил министр.
Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что госбюджет от сделки ОПЕК+ в 2017 г. получил дополнительно 800 млрд руб. доходов. Он утверждал, что если стоимость нефти в текущем году сохранится в среднем на уровне $60 за баррель, то эффект в 2018 г. будет в два раза больше.
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Нефть эталонных марок торгуется на максимальном уровне с начала февраля на данных о снижении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.
Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17.43 мск 21 марта увеличилась на $1,4 (2,08%) до $68,82 за баррель. Нефть WTI с поставкой в мае на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялась на $1,19 (1,87%) до $64,73 за баррель. Курс доллара на торгах Московской биржи в среду падал и к 18.00 мск находился на уровне 57,35 руб. за доллар.
Из отчета министерства энергетики США следует, что запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 2,62 млн баррелей, что в целом совпало с обнародованными накануне данными Американского института нефти (API). Опрошенные S&P Global Platts в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 2,6 млн баррелей. Резервы бензина снизились на прошлой неделе на 1,69 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.
Добыча нефти тем временем продолжила обновлять исторические рекорды и повысилась на 26 000 баррелей в сутки до 10,407 млн б/с. Импорт нефти упал на 508 000 б/с, а экспорт вырос на 86 000 б/с до 1,57 млн б/с.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, подскочили на 905 000 баррелей, максимальными темпами с прошлого октября. Несмотря на это, уровень запасов на терминале находится на минимуме с 2014 г.
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«Газпром» готовит иск в международный арбитраж из-за штрафа Антимонопольного комитета Украины. Взыскания денег Киевом с российской компании, о чем появились сообщения в СМИ, указывает на продолжение попыток незаконного изъятия имущества под видом исполнения решения украинского ведомства, говорится в сообщении «Газпрома».
Российская компания не считает этот штраф правомерным, а действия Украины нарушают права «Газпрома», уточняется там же. Между Киевом и Москвой действует межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 г., напоминает «Газпром». Компания также уже направила Украине уведомление о нарушении своих обязательств по защите инвестиций, добавляет газовый холдинг.
Во вторник агентство «Укринформ» сообщило со ссылкой на министра юстиции Украины Павла Петренко, что средства «Газпрома», находившиеся на Украине, поступили в бюджет страны. По словам Петренко, это около $3,8 млн.
Нефтегазовые компании традиционно были лидерами по размеру инвестиций, но падение цен на нефть заставило их осторожней смотреть в будущее. PetroChina заняла 2-е место в рейтинге корпоративных капиталовложений с $29 млрд
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Aly Song / Reuters
Не отстают и телекоммуникационные операторы. Их в топ-10 три – китайская China Mobile с $27 млрд и две американские компании, по расчетам составившей рейтинг S&P Global Market Intelligence
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Wolfram Scheible / Nord Stream 2
«Газпрому» приходится много тратить на строительство трубопроводов. Он, в частности, реализует такие проекты, как «Северный поток - 2» (на фото - доставка труб для него), «Турецкий поток», «Сила Сибири». Совокупные капитальные расходы составили в 2017 г. $25 млрд
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Royal Dutch Shell
После начала падения цен на нефть в середине 2014 г. нефтяные компании к 2016 г. отменили или отложили капиталовложения примерно на $1 трлн, по подсчетам Wood Mackenzie. Но восстановление цен позволило Royal Dutch Shell потратить в 2017 г. $23 млрд
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Richard Drew / AP
Крупнейшая телекоммуникационная компания США занимает и 1-е место в стране по инвестициям в развитие: они составили у AT&T $22 млрд
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Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
6-е место в мире с ней делит американский же производитель телекоммуникационного оборудования и высокоскоростных систем передачи данных Arris. Его капиталовложения составили тоже $22 млрд
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Kai Pfaffenbach / Reuters
Немецкий Volkswagen – единственный автопроизводитель в топ-10. Несмотря на последствия «дизельгейта», он активно развивает производство. В 2017 г. VW потратил $21 млрд, а в следующие пять лет инвестиции составят по плану 72 млрд евро ($86,4 млрд), в том числе 34 млрд евро ($40,8 млрд) в развитие электромобилей, цифровых технологий и автономных транспортных средств.
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Exxon Mobil
По предварительной оценке банка Barclays, капиталовложения в мировой нефтегазовой отрасли выросли в прошлом году на 7%. Exxon Mobil потратила $18 млрд
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Shannon Stapleton / Reuters
По прогнозу Goldman Sachs, инвестиции мировых технологических компаний будут расти в 2017-2020 гг. в среднем на 10,5% в год против 3,2% у компаний в целом. Телекоммуникационная компания Verizon Communications (ее подразделение Verizon Wireless – крупнейший в США поставщик услуг беспроводной связи) в 2017 г. инвестировала $17 млрд
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду осмотрел мусорный полигон «Ядрово» и приехал к больнице Волоколамска, куда накануне были доставлены 57 детей с подозрением на отравление.
Его сразу же окружила толпа людей - к приезду губернатора более 100 человек собрались у больницы. Пообщаться с местными жителями Воробьев толком не смог: люди кричали, требовали закрыть свалку и требовали его оставить свой пост, они скандировали «в отставку!». Также они требовали отправить в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова.
Воробьев около 10-15 минут провел в толпе, потом прошел в больницу.
Ранее его уговорила приехать к больнице политик Ксения Собчак, которая также приезжала в больницу, чтобы пообщаться с пострадавшими детьми. На встрече с жителями она сказала, что ей перезвонил губернатор Московской области Андрей Воробьев и сказал, что также приехал в Волоколамск и находится на свалке в «Ядрово». «Я настояла на том, чтобы он приехал сюда [к больнице Волоколамска], чтобы поговорить с людьми», - сообщила Собчак.
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Реальные располагаемые доходы населения в феврале 2018 г. относительно февраля прошлого года увеличились на 4,4%, сообщает Росстат.
Доходы россиян в годовом выражении увеличились впервые с января 2017 г. – тогда они повысились в связи с единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. До этого доходы росли в декабре 2015 г. и в ноябре 2014 г.
В номинальном выражении доходы населения в феврале 2018 г. составили 31 472 руб. По отношению к январю они увеличились сразу на 34%.
Средняя номинальная зарплата в феврале выросла в годовом выражении на 12,1% до 39 800 руб.
За январь – февраль 2018 г. доходы снизились на 0,8% с учетом прошлогодней январской выплаты, а если ее не учитывать – увеличились на 2,5%.
В целом за 2017 г. реальные доходы россиян снизились четвертый год подряд – на 1,7%. В 2016 г. они упали на 5,8%, в 2015 г. – на 3,2%, в 2014 г. – на 0,7%.
В 2018 г. правительство прогнозирует рост реальных доходов на 2,3%.
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Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков назвал отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери террористическим актом, совершенным против россиян, передает «РИА Новости».
По его словам, на территории Великобритании на двух российских граждан было совершено нападение. «Предоставьте нам все данные по поводу этого, мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании. Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка", про какое-то нападение со стороны России на Великобританию», – пояснил он позицию министерства.
Ермаков заявил, что Москва готова к совместному с Лондоном расследованию. Однако он отметил, что Россия по данному делу ничего не должна предоставлять Великобритании. «Уж точно ничего Великобритании мы предоставлять не должны... давайте совместно проводить расследование с полностью открытыми данными, а не приводить какие-то абсолютно непонятные реляции относительно каких-то "Новичков, Старичков", – заявил он.
В свою очередь, представитель британского посольства, присутствовавшая на брифинге для аккредитованных в Москве послов, заявила, что Великобритания предлагала России диалог по делу Скрипаля и до сих пор ожидает ответа на вопрос о том, как отравляющее вещество «Новичок» могло попасть на территорию королевства. По ее словам, Лондон предлагал Москве двустороннее обсуждение, «но пока что мы не получили конструктивного взаимодействия». Великобритания считает, что в России проводятся в секретном режиме разработки химического оружия, что является нарушением международного права. Вместо достоверной информации Лондон получает от России дезинформацию. По ее словам, Москва пытается «спутать факты». Представительница британского посольства отметила, что Лондон имеет право на собственное расследование произошедшего и активно сотрудничает с ОЗХО.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что Великобритания не предоставила «реальных доказательств» того, что вещество, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, было произведено в России. «Просьбы о взаимной консультации, разъяснение и предоставление образцов с места трагедии были проигнорированы», – сказал он.
По его словам, в Великобритании проводятся эксперименты с химическим оружием. Разработкой и исследованием отравляющих веществ занимается британская лаборатория Портон-Даун, которая «по счастливой случайности» находится в нескольких километрах от Солсбери. «Общеизвестным фактом и признанным в 2006 г. правительством Великобритании является проведение страной экспериментов на Рональде Мэдисоне и 360 иных гражданах с целью изучения боевого действия отравляющего вещества зарин на человека», – отметил он.
4 марта в британском городе Солсбери без сознания были обнаружены Скрипаль и его дочь. Их госпитализировали в больницу в критическом состоянии. По информации следствия, их скорее всего отравили веществом нервно-паралитического типа «Новичок». Официально Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля. В Кремле обвинения отрицают.
Тереза Мэй посетила Солсбери
Toby Melville/Pool Photo via AP
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приехала в британский город Солсбери, где был обнаружен отравленный экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью
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Toby Melville/Pool Photo via AP
Премьер-министра сопровождали врио констебля графства Уилтшир Кир Притчард и член парламента от Солсбери Джон Глен
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Toby Melville/Pool Photo via AP
Исторический паб The Mill, рядом с которым на скамейке 4 марта обнаружили Скрипаля с дочерью
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Toby Melville/Pool Photo via AP
«Я рада, что смогла посетить Солсбери и пообщаться с сотрудниками экстренных служб, которые первыми прибыли на место происшествия», – заявила Мэй в эфире телеканала «Би-би-си». На фото: полицейское ограждение на месте происшествия
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Ben Stevens / Zuma / TASS
Тереза Мэй и Кир Притчард у места происшествия - на перекрестке туристических маршрутов на набережной реки Эйвон
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Toby Melville/Pool Photo via AP
В среду, 14 марта, Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля. Великобритания считает, что к инциденту прямо причастна Россия. На фото премьер-министр беседует с военными
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Бойкотирующие чемпионат мира по футболу в России накажут только самих себя, заявил сегодня председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович. «Думаю, что наши коллеги и партнеры наказывают только самих себя. Это бессмысленно, организовано все будет прекрасно, будет лучший чемпионат мира. Мы ждем всех. Если несколько человек не хотят приезжать, это их дело. Как показывает история, ничем хорошим бойкот не заканчивался. Все сборные хотят играть. Мы сделаем все возможное, чтобы все получили огромное удовольствие от чемпионата мира», - сказал Дворкович журналистам.
О том, что члены королевской семьи Великобритании и британские чиновники не будут присутствовать на ЧМ-2018, 14 марта заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Причина - обвинения России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Речь не идет о бойкоте со стороны сборной Англии. Отказаться от присутствия делегаций на ЧМ-2018 могут Польша, Исландия, Швеция и Дания, однако сборные этих стран поедут в Россию.
На минувшей неделе Совет Евросоюза не стал поднимать вопрос о бойкоте чемпионата мира по футболу при обсуждении отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Евросоюза не будут отказываться от участия в ЧМ-2018.
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Ксения Собчак приехала в среду в больницу Волоколамска, куда были доставлены 57 детей с подозрением на отравление. Ранее власти Волоколамского района подтвердили факт выброса свалочных газов на полигоне «Ядрово», расположенном рядом с Волоколамском, из-за чего детям в школах стало плохо.
«Я поговорила с детьми, которые сейчас находятся в больнице, с разрешения их родителей, – сказала Собчак. – Детям, действительно, стало плохо во время занятий. Сейчас сюда направлены врачи из области».
Главный врач больницы Волоколамска пообещал взять кровь у всех детей, которые обратились в больницу с жалобами на недомогание, а также у взрослых, сказала Собчак. Кровь будет отправлена в областную лабораторию для проведения анализа, результаты биохимии будут готовы в четверг, а результаты токсикологии – в пятницу, говорит Собчак. «Я сейчас нахожусь тоже в определенном состоянии и делала токсикологию после последней поездки в «Ядрово», – сказала Собчак. – Любой человек, который делал токсикологию, знает, что это не быстрый процесс».
«Я буду следить за тем, что происходит, и добиваться, чтобы эту свалку закрыли. Но поймите, что они меня тоже могут обмануть, – сказала Собчак. – Выборы закончились, но я все равно буду заниматься вашими проблемами, потому что для меня это не пустой звук» .
Собчак рассказала, что ей перезвонил губернатор Московской области Андрей Воробьев и сказал, что также приехал в Волоколамск и находится на свалке в «Ядрово». «Я настояла на том, чтобы он приехал сюда [к больнице Волоколамска], чтобы поговорить с людьми».
10 крупнейших свалок Подмосковья
Портал Правительства Московской области
Крупнейший в Подмосковье полигон «Тимохово» расположен в Ногинском районе возле одноименной деревни. Он введен в эксплуатацию в 1977 г. Проектная вместимость – 42,5 млн т, полигон может принять еще до 17,8 млн т мусора, то есть полигон способен принимать до 1,1 млн т отходов в год. Закрытие запланировано на 2032 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Полигон Тимохово» (здесь и далее данные министерства экологии и природопользования Московской области)
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Портал Правительства Московской области
«Кулаковский» полигон находится недалеко от деревни Манушкино в Чеховском районе. Ввод в эксплуатацию состоялся в 1959 г. Проектная вместимость – 8,4 млн т, полигон может принять всего 345 000 т мусора. Мощность - до 100 000 т отходов в год. Эксплуатирующая организация: ПАО «Промэкотех». Закрытие запланировано на 2017 г.
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Портал Правительства Московской области
Полигон «Алексинский карьер» находится под Клином. Его ввели в эксплуатацию в 1993 г. Проектная вместимость – 6,2 млн т, остаточная вместимость – 5,99 млн т. Способен принимать до 400 000 т отходов в год. Эксплуатирующая организация: ООО «Комбинат». Закрытие запланировано на 2032 год
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Евгений Разумный / Ведомости
Полигон «Торбеево» располагается в одноименном поселке в Люберецком районе. Год открытия Минприроды Подмосковья не называет. Проектная вместимость – 5,96 млн т, остаточная вместимость – 1,86 млн т. Полигон рассчитан на 400 000 т отходов в год. Завершение эксплуатации планируется на 2021 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Энергетика и Технология»
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Сергей Бобылев/ТАСС
Полигон «Царево», расположенный в Пушкинском районе, открыт в 1984 г. Проектная вместимость – 4,2 млн т, он способен принять еще 188 000 т отходов. Полигон рассчитан на 200 000 т отходов в год, при этом завершение эксплуатации планируется на 2021 г. Эксплуатирующая организация: ОАО «Экопром»
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Портал Правительства Московской области
Полигон «Лесная», расположенный на границе с Серпуховом, начал работать в 2012 г. Проектная вместимость – 3,95 млн т, он способен принять еще 3,38 млн т отходов. Полигон рассчитан на 600 000 т отходов в год, а завершение эксплуатации планируется на 2019 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Скайвэй»
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МУП «Спецавтохозяйство»
«Воловичи» расположен вблизи одноименной деревни под Коломной. Полигон открыт в 1990 г. и рассчитан на 3,5 млн т отходов. Полигон пока загружен лишь наполовину - в него еще можно вместить 1,87 млн т мусора. В год он способен принимать до 140 000 т отходов. Эксплуатирующая организация: МУП «Спецавтохозяйство». Завершить эксплуатацию планируется в 2034 г.
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involokolamsk.ru
Полигон «Ядрово» – самый молодой. Он открыт недалеко от Волоколамска в 2013 г. Проектная вместимость – 3,3 млн т, он способен принять еще 3 млн т отходов. Полигон рассчитан на 420 000 т отходов в год, а завершение эксплуатации планируется на 2032 г. Эксплуатирующая организация: ООО «Ядрово»
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Митя Алешковский / ИТАР-ТАСС
«Сабурово» открыт в Щелковском районе в 2003 г. Полигон рассчитан на 2,2 млн т, остаточная вместимость – 390 000 т. Полигон рассчитан на 120 000 т отходов в год. Закрытие запланировано на 2017 г, но точного подтверждения этому «Ведомости» не получили
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Портал Правительства Московской области
Полигон «Малая Дубна» расположен в Орехово‑Зуевском районе, его открытие состоялось в 1959 г. Полигон рассчитан на 2,1 млн т отходов и способен принять еще 354 000 т отходов. Завершить эксплуатацию планируется в 2020 г. Эксплуатирующая организация: ООО МУП «ОЗГПКХиБ»
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Правительство Украины отказалось от дальнейшей реализации программы экономического сотрудничества с Россией. Об этом говорится на сайте министерства экономического развития и торговли Украины. Программа должна была действовать до 2020 г., она предусматривала устранение торговых барьеров и сотрудничество в энергетическом секторе.
21 марта кабинет министров Украины одобрил проект постановления «О прекращении действия Программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 гг.».
«Прекращение действия программы является частью комплекса мер правительства Украины, направленных на противодействие агрессивной политике России в общеполитическом контексте и в торгово-экономической сфере в частности», - говорится в сообщении министерства. Действия, которые на протяжении последних нескольких лет Россия систематически предпринимает в отношении Украины, прямо противоречат заявленным в программе целям развития сотрудничества между странами, отмечается в документе.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о готовности Киева расторгнуть программу ради переориентации украинской экономики от навязанной Россией сырьевой привязки, передает УНИАН.