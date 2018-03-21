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Итоги выборов президента аннулировали на 14 участках в 10 регионах

Центризбирком признал недействительными итоги голосования на выборах президента России на 14 участках в 10 российских регионах, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

По его словам, это не окончательный результат, возможны отмены и на других участках.

22 марта рабочая группа ЦИК приступит к рассмотрению жалоб на нарушения на президентских выборах.

Ранее стало известно об аннулировании результатов голосования на одном из участков ХМАО, а также на участках в Краснодарском крае, в Дагестане и в подмосковных Люберцах.

19 марта ЦИК сообщил, что по итогам обработки 99,83% протоколов победу на выборах одержал нынешний глава государства Владимир Путин. Он получил рекордные 76,6% голосов избирателей (56 млн 200 000 человек). На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,90% голосов (8 млн 648 000 граждан проголосовали за него). На третьем месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов (4 млн 151 000 россиян отдали за него голоса), на четвертом – кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак – 1,67% голосов (1 млн 226 000 человек поддержали ее кандидатуру).

Окончательные итоги выборов ЦИК подведет в течение 10 дней.

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам