Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании избирательной кампании

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Воробьев пообещал вдвое сократить объем ввозимого мусора на свалку под Волоколамском

Губернатор Московской области Андрей Воробьев после встречи с инициативной группой жителей Волоколамска 21 марта пообещал вдвое снизить поток мусоровозов на полигон «Ядрово», расположенный рядом с городом и летом установить факел на полигоне, чтобы снизить уровень запаха от свалки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.

«Это было требование инициативной группы, мы существенно снизим нагрузку на полигон во время рекультивации, - сказал Воробьев. - По сути практически в два раза мы уменьшим поток машин, которые сегодня туда направляются».

Учитывая, что выбросы свалочных газов неминуемо будут, должна быть возможность отправить и детей, и взрослых, которые в этом нуждаются, в санатории, в дома отдыха и обеспечить размещение в лагерях, сказал Воробьев. Детей правительство Московской области готово отправить в санатории уже сейчас. «Все готово прямо сейчас», - сказал Воробьев.

Контракт на дегазацию заключен, голландские специалисты, компания Multriwell, с которой ранее ООО «Ядрово» подписало договор об установке системы дегазации без проведения конкурсных процедур, должны в июне полностью решить проблемы выбора газа, сказал Воробьев. «До середины июня, мы будем стараться в первой декаде июня зажечь факел (на полигоне, прим. «Ведомостей»), который, соответственно, позволит нам ликвидировать этот неприятный запах», - сказал губернатор. Кроме того, в Подмосковье строятся новые полигоны, уточнил он.

Ранее Минздрав Московской области сообщил, что в центральную больницу Волоколамска доставлены 57 детей. Мэр Волоколамска Петр Лазарев заявил «Ведомостям», что госпитализированы около 20 детей, предположительно им стало плохо от запахов с мусорного полигона «Ядрово». За медицинской помощью обращаются и взрослые, однако точной информации о числе пострадавших нет – врачи «таких данных не предоставляют даже властям города», сказал он. «Ночью и утром в городе стоял ужасный запах, из-за которого невозможно было дышать», - заявил Лазарев.

После сообщений о госпитализированных детях Воробьев приехал в Волоколамск, съездил с проверкой на полигон и встретился с жителями.