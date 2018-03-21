Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании избирательной кампании
Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о незаконном финансировании Ливией предвыборной кампании 2007 г., утверждает газета Le Monde.
Бывший президент будет находиться под судебным контролем. Ему предъявили обвинения в «пассивной коррупции» - получение взятки, незаконном финансирование предвыборной кампании, а также в получении преступным путем и владении госсредствами Ливии. Саркози допрашивали в управлении по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями 26 часов, после этого его отпустили домой.
Какие именно меры судебного контроля применят к бывшему лидеру, не сообщается.
Телеканалу BFMTV со ссылкой на источники сообщил, что Саркози не признает вину. «Николя Саркози отвергает обвинения», — заявил источник.
20 марта стало известно, что Саркози задержали в пригороде Парижа по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 г. ливийскими властями.
Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием
Он был президентом Франции с 2007 по 2012 г. После ухода с поста президента Саркози стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании. Его подозревают в получении средств от ливийского лидера Муаммара Каддафи, $50 млн от Ливийской джамахирии. В 2012 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Каддафи лично рассказывал ему о передаче Саркози $100 млн