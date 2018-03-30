Белый дом обвинил Россию в ухудшении отношений с США

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NBC узнал об обещании Трампа Путину выиграть гонку вооружений

Презентация российским президентом Владимиром Путиным нового ядерного оружия в рамках обращения к Федеральному собранию сильно задела лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC со ссылкой на нескольких чиновников американской администрации. Угроза, которую Путин подчеркнул с помощью видео, имитирующего нападение на Флориду, где находится и резиденция самого Трампа, «действительно попала под кожу президента», заметил один из собеседников телеканала.

«Если вы хотите гонку вооружений, вы ее получите, мы можем это сделать, но победим мы», - предупредил Трамп Путина во время своего звонка российскому президенту, чтобы поздравить его с победой на перевыборах. К этому Трамп добавил замечание о размере оборонного бюджета США - $700 млрд, самого большого за последние годы. «Мы никогда не позволим никому располагать чем-то даже близким к тому, что есть [на вооружении] у нас», - приводила The New York Times слова Трампа из той беседы с Путиным.

Об обещании Трампа победить Путина в гонке вооружений стало известно сейчас, на следующий день после заявления России о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичные действия США. Ранее Трамп называл свою беседу с Путиным хорошей и заявлял, что ожидает скорой встречи с российским президентом.

NBC также сообщил подробности принятия решения о поставках США Украине противотанковых комплексов Javellin. На этом экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон настаивал несколько месяцев, поскольку Трамп испытывал сомнения в целесообразности такого решения. Американский президент опасался, что поставки спровоцируют ухудшение отношений с Россией, называл Украину «проблемой Европы» и в итоге настоял на том, что Киев должен заплатить за поставки.

Трамп «упрямится», он все еще считает, что улучшение отношений с Россией полезно для США и полагает, что сможет этого достичь. Так описывает мотивацию Трампа один из собеседников телеканала.