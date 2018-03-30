Белый дом обвинил Россию в ухудшении отношений с США
«Изгнание» Москвой 60 американских дипломатов и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге «еще больше ухудшает отношения США и России». Об этом говорится в специальном заявлении Белого дома, опубликованном на его сайте.
Администрация США настаивает, что «высылка незадекларированных российских разведчиков» Соединенными Штатами и еще 28 странами-партнерами и союзниками по НАТО «была должным ответом» на нападение России на Великобританию. Белый дом подчеркивает, что реакция России «не была неожиданной», и обещает, что Соединенные Штаты «справятся» с ситуацией.
Ранее госдепартамент США назвал ответное решение Москвы на высылку 60 российских дипломатов и закрытие консульства в Сиэтле не имеющим оправдания. Представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что у России нет права на ответ, поскольку она сама первая напала на союзника США, организовав покушение на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Госдепартамент сохраняет за собой право «на дальнейшие ответные действия» в отношении Москвы. Россия отвергает обвинения в свой адрес.