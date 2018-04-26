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СКР переквалифицировал обвинение пресс-секретарю Роскомнадзора

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Следственный комитет России (СКР) переквалифицировал обвинение с мошенничества на растрату пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, начальнику правового управления Роскомнадзора Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александру Весельчакову. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил адвокат Артур Большаков.

«На этой неделе Ампелонскому, Едидину и Весельчакову переквалифицировали обвинение со ст. 159 «Мошенничество» на ст. 160 «Растрата», – уточнил собеседник агентства.

Ранее суд отправил Ампелонского, Едидина и Весельчакова под домашний арест до 7 мая.

Источник «Интерфакса» сообщал, что дело в отношении сотрудников Роскомнадзора возбуждено из-за вывода средств ведомства через подконтрольное ФГУП «Главный радиочастотный центр». Business FM указывал, что речь идет о незаконной схеме получения надбавок к зарплате, созданной в 2012 г. Ущерб от действия схемы следователи оценивают в 20 млн руб.

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Трамп подтвердил ночевку в Москве перед конкурсом «Мисс Вселенная»

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп сегодня опроверг, что говорил экс-директору ЦРУ Джеймсу Коми, что не ночевал в Москве в 2013 году перед конкурсом «Мисс Вселенная», права на который в то время принадлежали Miss Universe Organization Трампа.

Это важный момент в расследовании так называемого «российского следа», указывает CNN: Коми, уволенный Трампом в 2017 году, писал в скандальных служебных записках, что Трамп два раза говорил ему, что не ночевал тогда в Москве. Увольнение Коми - один из эпизодов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном препятствовании правосудию со стороны президента США.

«Он (Коми) неверно передал это в своих записках. Написал много лжи. Например, я прилетел в Россию на сутки или двое, потому что владел Miss Universe, - и смотрел конкурс, - сказал Трамп в телефонном интервью программе Fox & Friends. - Он говорит, что я там не ночевал. Конечно я там остался. Остался ненадолго, но остался. Он пишет, что я уехал немедленно, но я никогда этого не говорил».

Незадолго до инаугурации Трампа CNN сообщало, что Коми представил Трампу доклад о попытках России скомпрометировать его. BuzzFeed примерно в это время опубликовал целое досье, подлинность которого до сих пор не подтверждена, из которого следует, будто бы Трамп провел ночь в «контролируемом ФСБ отеле Ritz Carlton» с приглашением проституток, и у России есть этот компромат. Трамп опровергал все подобные обвинения.

Накануне Джеймс Коми заявил CNN, что считает «существенным» факт того, что президент США солгал ему дважды. «Естественно это важно, особенно когда человек лжет о том, о чем его не спрашивают. Это обычный признак угрызений совести, - сказал Коми. - Не могу сказать, о чем он тогда думал. Также не могу сказать, было ли это искажение фактов намеренным с его стороны». Трамп сегодня сказал, что смотрел это интервью с Коми.

Дональд Трамп и его связи с Россией

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Новости

Ford собирается отказаться от производства седанов в Северной Америке

Ведомости
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Американский автоконцерн Ford с 2020 г. планирует выпускать в Северной Америке только кроссоверы и пикапы. Компания откажется от выпуска седанов и хэтчбэков. Об этом говорится в финансовом отчете Ford.

Решение принято из-за значительного падения продаж марок легковых автомобилей. Ожидается, что к 2020 г. продажи кроссоверов, пикапов и коммерческого транспорта составят около 90% всех продаж марки в странах Северной Америки. 

Из легковых автомобилей на североамериканском рынке останутся спорткар Ford Mustang и Ford Focus Cross, выход которого запланирован в 2019 г. Автоконцерн откажется от выпуска в Северной Америке таких версий, как Ford Fiesta, Ford Fusion (в России это Ford Mondeo) и Ford Taurus.

В 2017 г. компания объявила, что вернет на североамериканский рынок внедорожник Bronco SUV и пикап Ranger.

«В России у Ford есть СП с компанией Sollers. Партнерам принадлежат три автозавода в Ленинградской области и Татарстане, где выпускаются легковые машины (в разных кузовах) и легкие коммерческие автомобили. «Мы в процессе формирования долгосрочного продуктового плана. Никаких кардинальных изменений этом году не планируется», – прокомментировала ситуацию «Ведомостям» представитель Ford Sollers.

Кроссоверы и суперкары автосалона в Лос-Анджелесе

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Политика
Новости

Песков назвал паранойей сообщения о слежке России за перебежчиками в США

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня назвал проявлениями паранойи сообщения американских СМИ о слежке со стороны российских дипломатов за эмигрантами и перебежчиками.

Так Песков прокомментировал сообщения о том, что среди 60 российских дипломатов, которых США выслали в связи с «делом Скрипалей», были те, кто следил за бывшими гражданами России. «Как минимум, если звучат такие обвинения, нужно назвать какие-то конкретные фамилии и конкретные причины, которые побудили американцев выступить с такими заявлениями. Ни то ни другие сделано не было», – сказал Песков.

Он считает, что подобные заявления выглядят «по-прежнему как первичные и вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег».

О том, что россияне, якобы шпионившие за бывшими гражданами России в США, были среди высланных в марте дипломатов, сообщило агентство CNN со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом. По этой информации, по меньшей мере в одном случае «русские, подозреваемые в шпионаже», вышли на перебежчика, сменившего личность по программе защиты свидетелей ЦРУ. «Этот эпизод, а также другие разведданные вызвали обеспокоенность тем, что русские нацелились на российских эмигрантов, которых Кремль считает предателями и врагами», – пишет CNN. Комментировать это сообщение отказалось и ЦРУ, и Белый дом.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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Новости

ЕЦБ оставил основную ставку нулевой

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка. На прежнем уровне остались и две другие основные ставки: по депозитам на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам - 0,25%.

Регулятор сохранил объем закупки на рынке активов (государственных и корпоративных облигаций) в рамках программы количественного смягчения на уровне 30 млрд евро ежемесячно. До завершения программы в сентябре 2018 г. регулятор планирует выкупить активы на 270 млрд евро.

Решения ЕЦБ совпали с ожиданиями рынка. Регулятор держит нулевую ставку уже более двух лет - она была понижена до нуля в марте 2016 г.

Председатель ЕЦБ Марио Драги признал замедление экономического роста в еврозоне, но подчеркнул, что рост по-прежнему устойчив. Понижательные риски он связал с внешними факторами, особенно с «более выраженными рисками протекционизма». ЕЦБ еврозоны продолжит программу количественного смягчения до устойчивого восстановлении инфляции, и не намерен поднимать ключевые ставки долгое время после ее завершения, заверил Драги.

Восемь необычных экономических индикаторов

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Политика
Новости

Кремль вступился за МЧС после критики Михалкова

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В Кремле знакомы с публикациями СМИ и критическими высказывания в адрес Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), однако не согласны с тем, что в ведомстве якобы «все развалено». Об этом журналистам завил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается различных материалов, не во всем они сходятся с той информацией, которую мы получаем по линии ведомств», — отметил представитель Кремля. Он напомнил, что сотрудники МЧС ежедневно спасают жизни множества людей: «Говорить, что все развалено, было бы неправильно». «Руководству страны все имеющиеся проблемы (МЧС) известны», — добавил Песков, напомнив, что МЧС находится в прямом ведении президента Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что только Следственный комитет России (СКР) может сделать выводы о причинах трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которой погибли 60 человек. «Если вы говорите о материалах по результатам следственных действий, которые идут в связи с трагедией, которая была в Кемерово, то этих результатов пока нет. Эти результаты может достоверно предоставить только Следственный комитет, который выполняет следственные действия», — добавил он.

Ранее газета «Коммерсантъ» опубликовала материал «Доказательство от пожарного», в котором заявила о «серьезных проблемах» в Федеральной противопожарной службе и в МЧС в целом.

Кроме того, режиссер Никита Михалков в авторской программе «Бесогон ТВ» раскритиковал руководителя министерства Владимира Пучкова. По мнению Михалкова, по инициативе министра сокращают сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны, по завышенным ценам закупается техника, а в МЧС намеренно искажают статистику по пожарам.

Сам Пучков ранее заявил, что программу Михалкова не видел и вообще не смотрит телевизор. Приведенные Михалковым факты он назвал «бредом». Песков, в свою очередь, добавил, что ведомство постоянно сообщает о новых фактах расследования пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в том числе о «чудовищных» нарушениях, ставших причиной гибели 60 человек. Пожар произошел 25 марта, среди погибших было много детей.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

Финансы
Новости

Акционеры Московской биржи утвердили новый состав наблюдательного совета

Ведомости
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Акционеры Московской биржи на общем годовом собрании избрали новый состав наблюдательного совета. В него вошли 12 человек. Новыми членами совета стали директор департамента обслуживания ценных бумаг Росбанка, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ Михаил Братанов и независимый член совета директоров Evraz Александр Изосимов.

В наблюдательный совет переизбраны первый заместитель гендиректора РФПИ Анатолий Браверман, председатель совета директоров НАУФОР Олег Вьюгин, зампред наблюдательного совета Московской биржи Андрей Голиков, член наблюдательного совета «Алросы» Мария Гордон, главный аудитор ЦБ Валерий Гореглядов, председатель наблюдательного совета НКЦ Юрий Денисов, заместитель предправления Сбербанка Белла Златкис, президент IBS Анатолий Карачинский, председатель G. H. Financials Limited Данкан Патерсон, гендиректор Федерации Европейских фондовых бирж Рисс Райнер.

Председатель наблюдательного совета будет избран в четверг на первом собрании совета.

Из наблюдательного совета выбыли председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и предправления Московской биржи Александр Афанасьев. В конце февраля Алексей Кудрин попросил не номинировать его в наблюдательный совет. Московская биржа начинает новый период развития, когда будет сделана ставка на маркетинг и инновационное развитие, заявил Кудрин: «Думаю, что смена председателя совета каждые 4-5 лет – это очень хорошая практика». От выдвижения отказался и Александр Афанасьев. «Разграничение функций менеджмента и наблюдательного органа, увеличение числа независимых директоров – важный шаг в совершенствовании корпоративного управления биржи», – объясняла это решение Московская биржа.

Акционеры также утвердили выплату дивидендов за 2017 г. Биржа направит на выплату дивидендов 89% от чистой прибыли по МСФО. С учетом выплаченных ранее 5,67 млрд руб. промежуточных дивидендов биржа потратит на дивидендные выплаты 18,12 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 мая 2018 г.

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Технологии
Новости

Песков призвал не иронизировать над попытками блокировки Telegram

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не иронизировать над попытками Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России, передает корреспондент «Ведомостей». 

Блокируя мессенджер, Роскомнадзор выполняет предписание закона и решение суда, напомнил Песков. «Не стоит драматизировать и иронизировать в этой связи», – сказал представитель Кремля.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, усомнившегося в успехе блокировки. Свои сомнения Артемьев высказал в среду. «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха. Но я не очень верю, что так случится», – заявил он. Руководитель ФАС подчеркнул, что государство «не может позволить себе садиться в лужу». И выразил надежду, что в погоне Роскомнадзора за Telegram «не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом».

Песков в четверг отметил, что у него самого Telegram продолжает работать: «Работает он с перебоями».

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, однако мессенджеру удается обходить ограничения, меняя ip-адреса. Из-за этого операторам приходится блокировать подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам.

Газета «Коммерсантъ» приводила оценки IT-компании Flexbby, согласно которым в результате блокировки Telegram уже пострадало около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. У них наблюдаются сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов. Возможные потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы компания оценила в $1 млрд. Кроме того, приостановка работоспособности облачных сервисов Amazon и Google, а также рекламной площадки Google может принести корпорациям $940 млн убытка по итогам 2018 г.

Песков в достоверности оценок усомнился. «Хотелось бы понять, на основе чего кто-то считал какие-то убытки», – сказал он.

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Финансы
Новости

ЦБ признал несоответствующей оферту «Роскосмоса» на выкуп акций «Энергии»

Ведомости
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Центробанк направил госкорпорации «Роскосмос» предписание в связи с ее офертой на выкуп акций РКК «Энергия». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

«Банк России 25 апреля принял решение о несоответствии обязательного предложения государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в отношении ценных бумаг публичного акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева», - уточняется в сообщении.

Представитель «Роскосмоса» сообщил «Интерфаксу», что пока не получил предписание регулятора. По мнению собеседника агентства, речь может идти о необходимости уточнений в документации. 

В середине апреля «Роскосмос» направил регулятору оферту на выкуп бумаг РКК «Энергия». Госкорпорация планировала консолидировать 100% акций ПАО и выкупить у миноритариев 180 574 акции предприятия. Это соответствует 16,07% капитала РКК. Остальное принадлежит «Роскосмосу» напрямую (25,11%) и через ОРКК (58,82%). Цена оферты не раскрывалась.

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Политика
Новости

Дворкович ответил на вопрос о блокировке Telegram словами «а у меня работает»

Ведомости
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Вице-премьер Аркадий Дворкович на вопрос о последствиях блокировки Telegram сказал, что у него мессенджер работает. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как следует из сообщения агентства, журналисты попросили Дворковича поделиться мнением об экспертных оценках убытков, которые несут компании из-за блокировки мессенджера. Отвечать на этот вопрос чиновник не стал. Вместо этого он дал понять, что Роскомнадзор пока не сумел добиться своего.

«А у меня [Telegram] работает», - заметил Дворкович. При этом вице-премьер оставил без ответа вопрос, продолжает ли он пользоваться Telegram.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, после решения суда о немедленной блокировке мессенджера. Однако компании пока удается обходить блокировку, меняя ip-адреса. Из-за этого операторам приходится блокировать подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам. «Коммерсантъ» 26 апреля сообщил, что возможные потери бизнеса от мер по блокировке Telegram могли составить около $2 млрд. С такой оценкой выступил гендиректор разработчика софта Flexbby (резидент «Сколково») Андрей Прокофьев.

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Экономика
Новости

Шувалов подтвердил возможность исключений для госкомпаний по размеру дивидендов

Ведомости
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Правительство вновь может сделать исключения для некоторых госкомпаний из общей рекомендации Минфина направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«Вы же знаете, каждый год есть исключения. Обращаются главы компаний», – сказал Шувалов журналистам, отметив, что в этом году таких обращений пока что не было.

В среду вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что исключения из нормы 50% от прибыли на дивиденды возможны для «Газпрома», «Транснефти» и еще ряда компаний.

Ранее правление «Газпрома» предложило сохранить размер дивидендов на прошлогоднем уровне, выплатив акционерам только 25% прибыли.

В апреле 2018 г. министр финансов Антон Силуанов написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Минэкономразвития и Росимуществу разработать директивы для представителей государства в советах директоров госкомпаний о направлении на дивиденды половины консолидированной чистой прибыли. Министр отметил, что не все госкомпании намерены ориентироваться на эту планку, предупредив о рисках недополучения федеральным бюджетом до 204 млрд руб., или более половины запланированных дивидендных платежей госкомпаний на 2018 г.

В ответ на письмо Силуанова Медведев поручил Шувалову, вице-премьеру Аркадию Дворковичу, министру экономического развития Максиму Орешкину и руководителю Росимущества Дмитрию Пристанскову «вместе с Минфином внести окончательные, не подлежащие пересмотру предложения по размеру дивидендов, подлежащих уплате в 2018 г.». Чиновники должны сделать это до 7 мая, до расформирования действующего состава правительства.

Экономика
Новости

Шувалов заявил о готовности работать на любой предложенной Путиным должности

Ведомости
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал журналистам, что готов работать на любой должности, которую ему предложит президент Владимир Путин.

«Я хочу работать там, где скажет президент. Я любой работе рад, которую даст президент», – ответил Шувалов на вопрос, хочет ли он продолжить работать в правительстве.

Шувалов не желает оставаться на своей должности в новом составе правительства, сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на двух человек в аппарате кабмина, знакомого вице-премьера и двух близких к Кремлю собеседников. 

Шувалов скорее всего не останется в следующем правительстве, подтверждал «Ведомостям» его знакомый. По словам собеседника, Шувалов хотел уйти еще в 2012 г., надеясь на пост руководителя администрации президента. На этот раз для него подготовили место в МГУ, рассказывали два чиновника.

Шувалов занимает пост первого вице-премьера уже 10 лет, с мая 2008 г. До этого он был помощником президента Путина.

Доходы правительства – наглядно

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