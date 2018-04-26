СКР переквалифицировал обвинение пресс-секретарю Роскомнадзора

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Следственный комитет России (СКР) переквалифицировал обвинение с мошенничества на растрату пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, начальнику правового управления Роскомнадзора Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александру Весельчакову. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил адвокат Артур Большаков.
«На этой неделе Ампелонскому, Едидину и Весельчакову переквалифицировали обвинение со ст. 159 «Мошенничество» на ст. 160 «Растрата», – уточнил собеседник агентства.
Ранее суд отправил Ампелонского, Едидина и Весельчакова под домашний арест до 7 мая.
Источник «Интерфакса» сообщал, что дело в отношении сотрудников Роскомнадзора возбуждено из-за вывода средств ведомства через подконтрольное ФГУП «Главный радиочастотный центр». Business FM указывал, что речь идет о незаконной схеме получения надбавок к зарплате, созданной в 2012 г. Ущерб от действия схемы следователи оценивают в 20 млн руб.
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Президент США Дональд Трамп сегодня опроверг, что говорил экс-директору ЦРУ Джеймсу Коми, что не ночевал в Москве в 2013 году перед конкурсом «Мисс Вселенная», права на который в то время принадлежали Miss Universe Organization Трампа.
Это важный момент в расследовании так называемого «российского следа», указывает CNN: Коми, уволенный Трампом в 2017 году, писал в скандальных служебных записках, что Трамп два раза говорил ему, что не ночевал тогда в Москве. Увольнение Коми - один из эпизодов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном препятствовании правосудию со стороны президента США.
«Он (Коми) неверно передал это в своих записках. Написал много лжи. Например, я прилетел в Россию на сутки или двое, потому что владел Miss Universe, - и смотрел конкурс, - сказал Трамп в телефонном интервью программе Fox & Friends. - Он говорит, что я там не ночевал. Конечно я там остался. Остался ненадолго, но остался. Он пишет, что я уехал немедленно, но я никогда этого не говорил».
Незадолго до инаугурации Трампа CNN сообщало, что Коми представил Трампу доклад о попытках России скомпрометировать его. BuzzFeed примерно в это время опубликовал целое досье, подлинность которого до сих пор не подтверждена, из которого следует, будто бы Трамп провел ночь в «контролируемом ФСБ отеле Ritz Carlton» с приглашением проституток, и у России есть этот компромат. Трамп опровергал все подобные обвинения.
Накануне Джеймс Коми заявил CNN, что считает «существенным» факт того, что президент США солгал ему дважды. «Естественно это важно, особенно когда человек лжет о том, о чем его не спрашивают. Это обычный признак угрызений совести, - сказал Коми. - Не могу сказать, о чем он тогда думал. Также не могу сказать, было ли это искажение фактов намеренным с его стороны». Трамп сегодня сказал, что смотрел это интервью с Коми.
Дональд Трамп и его связи с Россией
Charles Tasnadi / AP
В 1986 г. Дональд Трамп и посол СССР в США Юрий Дубинин (на фото) встретились в Нью-Йорке за ланчем, где обсудили расположенный на Пятой авеню небоскреб «Трамп-тауэр». «Слово за слово, и вот я уже говорю о строительстве большого роскошного отеля напротив Кремля в партнерстве с советским правительством», - вспоминал бизнесмен этот разговор в книге «Искусство заключать сделки». По приглашению Дубинина Трамп прилетал в Москву, чтобы обсудить проект гостиницы
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Richard Drew / AP
Гостиницу в Москве так и не построили, но помощникам Трампа удалось договориться о том, что Михаил Горбачев с супругой посетят «Трамп-тауэр» во время визита в Нью-Йорк в 1988 г. Однако Горбачев ограничился другими достопримечательностями Манхэттена (на фото в центре), так и не доехав до Трампа. А миллиардер кинулся приветствовать в вестибюле своей башни человека, похожего на советского лидера, — как сообщало AP, это был победитель конкурса двойников Горбачева, которого привезли журналисты одного из телеканалов, чтобы разыграть Трампа
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Илона Колесниченко / ТАСС
Трамп не утратил интереса к России и после распада СССР. В 1997 г. он пытался добиться разрешения на установку на Гудзоне гигантской статуи Христофора Колумба работы Зураба Церетели. Памятник, превосходящий высотой Статую свободы, отказались принять несколько городов США, в итоге его установили в Пуэрто-Рико только в июне 2016 г.
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K.C. Alfred / Zuma / TASS
Согласно изученным FT реестрам прав на недвижимое имущество в США, в 2000-е гг. россияне потратили миллионы долларов на недвижимость в объектах, построенных компанией Трампа, особенно в Майами. В Trump Organisation заявляли, что не думают, будто россияне могли потратить на эти покупки больше денег, чем клиенты из других стран
4/14
Danny Moloshok / AP
В 2005 г. Трамп в партнерстве с компанией Drinks Americas запустил продажу водки под собственным брендом. Как уверял миллиардер, к лету 2006 г. коктейль T&T («Трамп с тоником») должен был стать самым популярным в США. Премиальная версия водки Трампа 24K Super Premium Vodka продавалась в бутылках, украшенных золотой буквой Т в 24 карата. Ее презентовали на «Ярмарке миллионеров» в Москве в 2007 г. Однако в итоге водочный проект Трампа провалился и был свернут
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Steve Mitchell / AP
В 2008 г. российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел у Трампа его особняк в Палм-Бич за $95 млн. Это была самая крупная сделка Трампа с кем-либо из России и одна из крупнейших сделок в Палм-Бич. Она оказалась очень прибыльной для американского миллиардера: сам он купил этот особняк четырьмя годами ранее всего за $41 млн. Трамп отрицал, что был знаком с Рыболовлевым, и уверял, что покупатель особняка оказался россиянином по чистой случайности
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Cheryl Senter / AP
Во время маркетинговой кампании проекта Trump SoHo сын миллиардера Эрик Трамп (на фото слева) заявил журналистам, что «русские — лучшие покупатели недвижимости», а сам миллиардер добавил, что ему «очень нравится Владимир Путин». Другой его сын, Дональд Трамп-младший, признался изданию eTurboNews, что россияне составляют непропорционально большую долю клиентов во многих проектах, принадлежащих семье. «Мы видим, что деньги из России текут рекой», — передает его слова FT
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
В 2013 г. бизнесмен Арас Агаларов (на фото справа) договорился с Трампом о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная» (тогда Трамп владел правами на него). Сумма сделки составила $14 млн. Трамп пригласил на конкурс Владимира Путина, написав в Twitter, что тот может стать его «новым лучшим другом», если придет. Вместо Путина на шоу присутствовал Владимир Кожин, тогда занимавший должность управляющего делами президента. Агаларов тогда же заявлял, что договорился с Трампом о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве
8/14
Mindaugas Kulbis / AP
Вопрос о связях Трампа с Россией активно обсуждается во время нынешней президентской кампании. Так, миллиардер привлек внимание высказываниями в поддержку Путина и его политики. Тот, в свою очередь, в декабре 2015 г. назвал Трампа «талантливым», бизнесмен счел этот комплимент «большой честью». На встрече с журналистами в 2014 г. Трамп утверждал, что говорил с Путиным «опосредованно и напрямую» и тот был очень приятным собеседником. Впоследствии Трамп отрицал, что когда-либо встречался с Путиным
9/14
Rick Wilking / Reuters
Несколько человек, работавших с Трампом во время президентской кампании, оказались связаны с Россией. Начальник предвыборного штаба Пол Манафорт (на фото) в августе 2016 г. ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его работой консультантом бывшего президента Украины Виктора Януковича. После бегства последнего в 2014 г. власти Украины обнаружили финансовые документы, согласно которым Манафорт мог получить от Партии регионов $12,7 млн. Сам он это отрицал. Переводчик, работавший с Манафортом на Украине, по словам коллег, имел отношение к российской военной разведке, пишет FT
10/14
Evan Vucci / AP
В отставку ушел и консультант по внешней политике Картер Пейдж, когда-то работавший в российском офисе Merrill Lynch и консультировавший «Газпром». Пейджа заподозрили в частных переговорах с российскими чиновниками о снятии санкций в случае победы Трампа, один из сенаторов попросил ФБР провести расследование. А советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн (на фото), выступающий за более тесные связи с Россией, признавался в интервью, что ему заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным
11/14
Patrick Semansky / AP
«Может быть, никакого взлома [переписки демократов] и не было, но они все время обвиняют Россию — это потому, что они хотят опорочить меня связями с Россией. Я знаю о России, но не знаю ничего о ее внутренних делах. У меня нет бизнеса и нет кредитов в России», — заявил Трамп во время вторых теледебатов. «Trump Organisation не имеет никакой собственности в России, и публикации в прессе на эту тему сфабрикованы», — передает FT слова вице-президента и специального советника Trump Organisation Майкла Коэна
12/14
Allen Eyestone / Zuma / TASS
Автор книги «Правда о Трампе» Майкл Д’Антонио считает, что кандидата от республиканцев привлекают сила и жесткость российских олигархов, а также их богатство. «Фактически его можно назвать "Красный Дональд". Он уделяет России значительное внимание, и это, конечно, заставляет людей задаваться вопросами», — говорит Д’Антонио
13/14
Mladen Antonov / AP
Бывший посол США в России и советник Барака Обамы Майкл Макфол считает заявления Трампа о российской политике «пугающими». «Предпочел бы Путин, чтобы президентом стал Трамп? Конечно же, да. Почему бы ему не хотеть этого? Трамп высказывается в поддержку политики Путина», — заключает Макфол
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Американский автоконцерн Ford с 2020 г. планирует выпускать в Северной Америке только кроссоверы и пикапы. Компания откажется от выпуска седанов и хэтчбэков. Об этом говорится в финансовом отчете Ford.
Решение принято из-за значительного падения продаж марок легковых автомобилей. Ожидается, что к 2020 г. продажи кроссоверов, пикапов и коммерческого транспорта составят около 90% всех продаж марки в странах Северной Америки.
Из легковых автомобилей на североамериканском рынке останутся спорткар Ford Mustang и Ford Focus Cross, выход которого запланирован в 2019 г. Автоконцерн откажется от выпуска в Северной Америке таких версий, как Ford Fiesta, Ford Fusion (в России это Ford Mondeo) и Ford Taurus.
В 2017 г. компания объявила, что вернет на североамериканский рынок внедорожник Bronco SUV и пикап Ranger.
«В России у Ford есть СП с компанией Sollers. Партнерам принадлежат три автозавода в Ленинградской области и Татарстане, где выпускаются легковые машины (в разных кузовах) и легкие коммерческие автомобили. «Мы в процессе формирования долгосрочного продуктового плана. Никаких кардинальных изменений этом году не планируется», – прокомментировала ситуацию «Ведомостям» представитель Ford Sollers.
Кроссоверы и суперкары автосалона в Лос-Анджелесе
Chris Carlson / AP
Новое поколение Jeep Wrangler (JL) сохранило рамную конструкцию кузова и выдающиеся внедорожные способности. В Европе новинка появится в следующем году, сообщила компания
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Jae C. Hong / AP
Новый большой кроссовер Subaru Ascent с тремя рядами сидений. Японская компания возвращается в доходный сегмент после неудачи с моделью Tribeca, снятой с производства в 2014 г. В начале года компания показывала концепт этого кроссовера
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Chris Carlson / AP
Самая мощная версия Chevrolet Corvette - ZR1 - с мотором V8 6,2 л 755 л. с. разгоняется до 100 км/ч за 3 с и набирает максимальную скорость 341 км/ч
3/13
Chris Carlson / AP
Lincoln, премиальный бренд Ford Motor, решил сменить буквенные индексы для обозначения моделей на более понятные потребителям названия. Так, новое поколение бестселлера марки - среднеразмерного кроссовера MKX - переименовано в Nautilus
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Chris Carlson / AP
У обновленной Mazda 6 новые версии интерьера, системы безопасности и бензиновый двигатель 2,5 л c турбонаддувом
5/13
Jae C. Hong / AP
Lexus удлинил среднеразмерный кроссовер RX на 110 мм, чтобы добавить третий ряд сидений. Семи- или шестиместные RX 350L и RX 450hL начнут продаваться в США в декабре
6/13
Jae C. Hong / AP
С 2018 г. Nissan выводит субкомпактный кроссовер Kicks на рынок США и Канады. Сейчас эта модель уже продается в Бразилии, Мексике и Китае. Компания планирует вырастить на бюджетной модели будущих покупателей более дорогих Pathfinder или Murano, пишет LA Times. Стартовая цена новинки не превысит $19 000 (для сравнения: цена на Nissan Juke начинается от $20 250). У Kicks бензиновый мотор 1,6 л мощностью 125 л. с.
7/13
Chris Carlson / AP
Новое поколение Infifniti QX50 оснащается первым в мире серийным бензиновым мотором с изменяемой степенью сжатия. Продажи в США начнутся в I квартале 2018 г.
8/13
Chris Carlson / AP
Третье поколение седана Mercedes-Benz CLS оснащается рядными 6-цилиндровыми моторами - бензиновым и дизельным. Продажи начнутся в марте 2018 г., сообщила компания
9/13
Land Rover
Обновленный Range Rover SV Autobiography уже можно заказать в России. Улучшения в основном коснулись комфорта задней части салона удлиненной версии, для которой, например, появился электропривод дверей
10/13
Jae C. Hong / AP
Гибридный суперкар с карбоновым кузовом BMW i8 теперь будет выпускаться в открытой версии Roadster. Мягкая крыша убирается под крышку багажника за 15 с на скорости до 50 км/ч
11/13
laautoshow.com
Infiniti обновил флагманский внедорожник QX80, у которого косметические изменения кузова и новые версии отделки салона
12/13
Chris Carlson / AP
Toyota FT-AC (future Toyota adventure concept) - третий за год концепт небольшого кроссовера с прицелом на молодежную аудиторию - для горожан, «любителей активного отдыха, которые любят приключения в выходные дни», пояснила компания
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня назвал проявлениями паранойи сообщения американских СМИ о слежке со стороны российских дипломатов за эмигрантами и перебежчиками.
Так Песков прокомментировал сообщения о том, что среди 60 российских дипломатов, которых США выслали в связи с «делом Скрипалей», были те, кто следил за бывшими гражданами России. «Как минимум, если звучат такие обвинения, нужно назвать какие-то конкретные фамилии и конкретные причины, которые побудили американцев выступить с такими заявлениями. Ни то ни другие сделано не было», – сказал Песков.
Он считает, что подобные заявления выглядят «по-прежнему как первичные и вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег».
О том, что россияне, якобы шпионившие за бывшими гражданами России в США, были среди высланных в марте дипломатов, сообщило агентство CNN со ссылкой на чиновников, знакомых с вопросом. По этой информации, по меньшей мере в одном случае «русские, подозреваемые в шпионаже», вышли на перебежчика, сменившего личность по программе защиты свидетелей ЦРУ. «Этот эпизод, а также другие разведданные вызвали обеспокоенность тем, что русские нацелились на российских эмигрантов, которых Кремль считает предателями и врагами», – пишет CNN. Комментировать это сообщение отказалось и ЦРУ, и Белый дом.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка. На прежнем уровне остались и две другие основные ставки: по депозитам на уровне минус 0,4%, по маржинальным кредитам - 0,25%.
Регулятор сохранил объем закупки на рынке активов (государственных и корпоративных облигаций) в рамках программы количественного смягчения на уровне 30 млрд евро ежемесячно. До завершения программы в сентябре 2018 г. регулятор планирует выкупить активы на 270 млрд евро.
Решения ЕЦБ совпали с ожиданиями рынка. Регулятор держит нулевую ставку уже более двух лет - она была понижена до нуля в марте 2016 г.
Председатель ЕЦБ Марио Драги признал замедление экономического роста в еврозоне, но подчеркнул, что рост по-прежнему устойчив. Понижательные риски он связал с внешними факторами, особенно с «более выраженными рисками протекционизма». ЕЦБ еврозоны продолжит программу количественного смягчения до устойчивого восстановлении инфляции, и не намерен поднимать ключевые ставки долгое время после ее завершения, заверил Драги.
«Одним из объяснений может быть то, что решение людей завести ребенка часто отражает их уверенность в будущем», – полагает один из авторов исследования – Кейси Баклс. Падение числа беременностей является опережающим индикатором и его можно использовать для прогнозирования рецессий, отмечает NBER
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Interfoto / ТАСС
Один из старейших нетрадиционных рыночных индикаторов – длина женских юбок. Они становятся короче во время роста фондового рынка и экономики и длиннее – во время спада. Этот индекс предложил экономист Джордж Тейлор, профессор Wharton Business School: он заметил, что в «ревущие двадцатые» стали популярны короткие юбки, а в Великую депрессию женщины снова перешли на длинные (на фото)
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Matty Zimmerman / AP
Тейлор предположил, что в хорошие экономические времена женщины стремились продемонстрировать дорогие шелковые чулки, а в плохие – прикрыть голые ноги. Но индекс длины юбок неплохо коррелировал с состоянием экономики и позднее (на фото – 1960-е гг.), вплоть до XXI в.
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Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Исследование экономистов нидерландской Erasmus School of Economics в 2010 г. показало, что корреляция длины юбок и фондового рынка существует, но модные тенденции могут отставать от рыночных на три года. В начале 2012 г. журнал Glamour отметил, что неровный крой юбок на весенней неделе моды в Нью-Йорке (на фото) может отражать неровную динамику рынка акций (полугодом ранее росший до этого рынок рухнул после снижения кредитного рейтинга США, затем стал понемногу восстанавливаться)
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Estee Lauder
В 2001 г. председатель совета директоров Estée Lauder Леонард Лаудер предложил индекс губной помады: он утверждал, что есть обратная корреляция между ее продажами и состоянием экономики. Осенью 2001 г., во время рецессии и после терактов 11 сентября, продажи помады выросли в США на 11%. Известно, что продажи косметики быстро росли даже в Великую депрессию
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Одно из объяснений – помада может быть менее затратной альтернативой дорогим покупкам, на которые женщины не решатся в неопределенной финансовой ситуации. Впрочем, исследования показали, что четкой корреляции между продажами помады и экономической ситуацией нет – они могут расти и во время экономического бума (см. график)
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Rick Wilking / Reuters
Использование потребительских товаров в качестве индикаторов состояния экономики связано с оценкой психологии покупателей и уровня потребительской уверенности. Бывший председатель ФРС США Алан Гринспэн отмечал, что признаком начала рецессии может быть снижение спроса на мужское нижнее белье, покупка которого откладывается в виду наступления сложной экономической ситуации (на фото: Уоррен Баффетт предлагает к продаже трусы на собрании акционеров Berkshire Hathaway в 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
Еще одна модная тенденция, которая может быть связана с экономической ситуацией, – высота каблуков женской обуви. «Обычно во время спада высота каблуков растет и держится на этом уровне – потребители обращаются к более броской моде как средству пофантазировать и убежать от действительности», – заявил в 2011 г. эксперт по потребительским продуктам IBM Тревор Дэвис, проанализировавший посты в соцсетях и блогах
9/16
Тенденция прослеживается на протяжении столетия: туфли и сапоги на низком каблуке сменялись обувью с более высокими каблуками и платформами в Великую депрессию, нефтяной кризис 1970-х гг. и шпильками, как в «Сексе в большом городе», после краха рынка доткомов в начале 2000-х гг.
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Евгений Разумный / Ведомости
На пике кризиса 2008-2009 гг. отслеживающие модные тренды блогеры постоянно писали о каблуках высотой в 5-8 дюймов (12,5-20 см), но к середине 2011 г., когда экономика восстановилась, речь шла уже о низких шпильках и плоских подошвах, выявила IBM. Дэвис, однако, отметил смену общей тенденции: обувь на высоких каблуках все реже используется в офисе и повседневной носке
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AP
Индекс небоскребов банка Barclays использует бум в строительстве башен как признак надвигающегося спада в экономике. Причем чем больше строится небоскребов, тем дольше будет рецессия. Перед Великой депрессией в США было возведено три мегастроения: Empire State Building, Chrysler Building и 70-этажный небоскреб на Уолл-стрит, 40 (на фото: рабочий на 86-м этаже строящейся башни Empire State Building, на заднем плане – Chrysler Building)
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Илья Питалев / РИА Новости
Перед кризисом 2008 г. в деловом центре «Москва-сити» возводилось сразу несколько небоскребов, которые должны были стать «самыми высокими» на той или иной территории (в Москве, СНГ, Европе). Строительство башни «Россия» (612 м), которая должна была превысить все здания в Европе, началось в 2007 г., но было прекращено из-за кризиса, на ее месте некоторое время была парковка (место под башню – на фото справа)
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Kamran Jebreili / AP
Строительство высочайшего небоскреба в мире Burj Khalifa в Дубае тоже началось до мирового кризиса, а в 2009 г. бум в кредитном секторе и на рынке недвижимости завершился дефолтом инвестиционной госкомпании Dubai World. Власти ОАЭ спасли ее, а башня открылась в 2010 г. «Если бы не экономические пузыри, мы бы недосчитались многих архитектурных творений», – отмечает Дэвид Фуллер, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money
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PAUL J. RICHARDS / AFP
Один из самых известных «неэкономических» экономических индикаторов – индекс Биг-Мака, рассчитываемый журналом The Economist. Он иллюстрирует теорию паритета покупательной способности валют (PPP) и может указывать на их недооцененность или переоцененность. Впрочем, на курсы валют влияют и многие другие факторы. PPP используется и в других рейтингах, например, Deutsche Bank посчитал стоимость свиданий в разных городах мира
15/16
Carolyn Kaster / AP
The Economist придумал еще один показатель – индекс рецессии. Он отслеживает количество статей в ежедневных деловых изданиях США, где в течение квартала появляется «слово на букву “р”». Реальный спад совпадает с ростом числа употреблений слова «рецессия» в прессе, тогда как официально рецессия объявляется только после двух кварталов отрицательного роста подряд. Индекс правильно указал на начало рецессий в США в 1990, 2001 и 2007 гг.
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В Кремле знакомы с публикациями СМИ и критическими высказывания в адрес Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), однако не согласны с тем, что в ведомстве якобы «все развалено». Об этом журналистам завил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается различных материалов, не во всем они сходятся с той информацией, которую мы получаем по линии ведомств», — отметил представитель Кремля. Он напомнил, что сотрудники МЧС ежедневно спасают жизни множества людей: «Говорить, что все развалено, было бы неправильно». «Руководству страны все имеющиеся проблемы (МЧС) известны», — добавил Песков, напомнив, что МЧС находится в прямом ведении президента Владимира Путина.
Песков подчеркнул, что только Следственный комитет России (СКР) может сделать выводы о причинах трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которой погибли 60 человек. «Если вы говорите о материалах по результатам следственных действий, которые идут в связи с трагедией, которая была в Кемерово, то этих результатов пока нет. Эти результаты может достоверно предоставить только Следственный комитет, который выполняет следственные действия», — добавил он.
Ранее газета «Коммерсантъ» опубликовала материал «Доказательство от пожарного», в котором заявила о «серьезных проблемах» в Федеральной противопожарной службе и в МЧС в целом.
Кроме того, режиссер Никита Михалков в авторской программе «Бесогон ТВ» раскритиковал руководителя министерства Владимира Пучкова. По мнению Михалкова, по инициативе министра сокращают сотрудников Государственного пожарного надзора и боевых подразделений пожарной охраны, по завышенным ценам закупается техника, а в МЧС намеренно искажают статистику по пожарам.
Сам Пучков ранее заявил, что программу Михалкова не видел и вообще не смотрит телевизор. Приведенные Михалковым факты он назвал «бредом». Песков, в свою очередь, добавил, что ведомство постоянно сообщает о новых фактах расследования пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в том числе о «чудовищных» нарушениях, ставших причиной гибели 60 человек. Пожар произошел 25 марта, среди погибших было много детей.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
Сергей Портер / Ведомости
4 февраля 2004 г. «Трансвааль-парк» (Москва) В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
1/6
СК по республике Коми
11 июля 2005 г. ТЦ «Пассаж» (Ухта, Республика Коми) В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
2/6
Евгений Стецко / Ведомости
23 февраля 2006 г. Басманный рынок (Москва) В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
3/6
Михаил Воскресенских / ТАСС
5 декабря 2009 г. Ночной клуб «Хромая лошадь» (Пермь) В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
4/6
Eгор Алеев / ТАСС
11 марта 2015 г. ТЦ «Адмирал» (Казань) При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
5/6
AP
25 марта 2018 г. ТРЦ «Зимняя вишня» (Кемерово) При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.
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Акционеры Московской биржи на общем годовом собрании избрали новый состав наблюдательного совета. В него вошли 12 человек. Новыми членами совета стали директор департамента обслуживания ценных бумаг Росбанка, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ Михаил Братанов и независимый член совета директоров Evraz Александр Изосимов.
В наблюдательный совет переизбраны первый заместитель гендиректора РФПИ Анатолий Браверман, председатель совета директоров НАУФОР Олег Вьюгин, зампред наблюдательного совета Московской биржи Андрей Голиков, член наблюдательного совета «Алросы» Мария Гордон, главный аудитор ЦБ Валерий Гореглядов, председатель наблюдательного совета НКЦ Юрий Денисов, заместитель предправления Сбербанка Белла Златкис, президент IBS Анатолий Карачинский, председатель G. H. Financials Limited Данкан Патерсон, гендиректор Федерации Европейских фондовых бирж Рисс Райнер.
Председатель наблюдательного совета будет избран в четверг на первом собрании совета.
Из наблюдательного совета выбыли председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин и предправления Московской биржи Александр Афанасьев. В конце февраля Алексей Кудрин попросил не номинировать его в наблюдательный совет. Московская биржа начинает новый период развития, когда будет сделана ставка на маркетинг и инновационное развитие, заявил Кудрин: «Думаю, что смена председателя совета каждые 4-5 лет – это очень хорошая практика». От выдвижения отказался и Александр Афанасьев. «Разграничение функций менеджмента и наблюдательного органа, увеличение числа независимых директоров – важный шаг в совершенствовании корпоративного управления биржи», – объясняла это решение Московская биржа.
Акционеры также утвердили выплату дивидендов за 2017 г. Биржа направит на выплату дивидендов 89% от чистой прибыли по МСФО. С учетом выплаченных ранее 5,67 млрд руб. промежуточных дивидендов биржа потратит на дивидендные выплаты 18,12 млрд руб. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 мая 2018 г.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не иронизировать над попытками Роскомнадзора заблокировать доступ к мессенджеру Telegram в России, передает корреспондент «Ведомостей».
Блокируя мессенджер, Роскомнадзор выполняет предписание закона и решение суда, напомнил Песков. «Не стоит драматизировать и иронизировать в этой связи», – сказал представитель Кремля.
Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева, усомнившегося в успехе блокировки. Свои сомнения Артемьев высказал в среду. «Я не знаю, как принимались эти решения, какие эксперты обслуживали эту тему, я искренне желаю Роскомнадзору, поскольку есть решение суда, добиться успеха. Но я не очень верю, что так случится», – заявил он. Руководитель ФАС подчеркнул, что государство «не может позволить себе садиться в лужу». И выразил надежду, что в погоне Роскомнадзора за Telegram «не будет сметено все вообще вокруг могучим ураганом».
Песков в четверг отметил, что у него самого Telegram продолжает работать: «Работает он с перебоями».
Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, однако мессенджеру удается обходить ограничения, меняя ip-адреса. Из-за этого операторам приходится блокировать подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам.
Газета «Коммерсантъ» приводила оценки IT-компании Flexbby, согласно которым в результате блокировки Telegram уже пострадало около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. У них наблюдаются сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов. Возможные потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы компания оценила в $1 млрд. Кроме того, приостановка работоспособности облачных сервисов Amazon и Google, а также рекламной площадки Google может принести корпорациям $940 млн убытка по итогам 2018 г.
Песков в достоверности оценок усомнился. «Хотелось бы понять, на основе чего кто-то считал какие-то убытки», – сказал он.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
1/7
vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
2/7
ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
3/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
4/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
5/7
instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
6/7
instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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Центробанк направил госкорпорации «Роскосмос» предписание в связи с ее офертой на выкуп акций РКК «Энергия». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
«Банк России 25 апреля принял решение о несоответствии обязательного предложения государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в отношении ценных бумаг публичного акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева», - уточняется в сообщении.
Представитель «Роскосмоса» сообщил «Интерфаксу», что пока не получил предписание регулятора. По мнению собеседника агентства, речь может идти о необходимости уточнений в документации.
В середине апреля «Роскосмос» направил регулятору оферту на выкуп бумаг РКК «Энергия». Госкорпорация планировала консолидировать 100% акций ПАО и выкупить у миноритариев 180 574 акции предприятия. Это соответствует 16,07% капитала РКК. Остальное принадлежит «Роскосмосу» напрямую (25,11%) и через ОРКК (58,82%). Цена оферты не раскрывалась.
Как «Союз» готовят к запуску на МКС
Dmitri Lovetsky / AP
Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-05» с новым экипажем Международной космической станции запланирован на 28 июля с космодрома «Байконур», сообщает «Интерфакс»
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Dmitri Lovetsky / AP
Риски при запуске ракеты, а также при стыковке корабля с МКС застрахует «Альфастрахование». Страховая сумма составляет 2,87 млрд руб., максимальная премия по договору – 135,58 млн руб. «Альфастрахование» предложила свои услуги за 121,8 млн руб., следует из извещения на портале госзакупок
2/6
Артем Геодакян / ТАСС
Члены основного экипажа: астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) итальянец Паоло Несполи, космонавт «Роскосмоса» Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндольф Брезник (слева направо)
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Dmitri Lovetsky / AP
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-05» на пути к стартовому комплексу
4/6
Юрий Смитюк / ТАСС
26 июля прошла проверка системы радиосвязи, проведены работы по контрольному набору стартовой готовности системы аварийного спасения экипажей и тестовая закладка массивов цифровой информации
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Bill Ingalls / NASA
Астронавт NASA Рэндольф Брезник в тренажере корабля «Союз МС-05»
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Вице-премьер Аркадий Дворкович на вопрос о последствиях блокировки Telegram сказал, что у него мессенджер работает. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как следует из сообщения агентства, журналисты попросили Дворковича поделиться мнением об экспертных оценках убытков, которые несут компании из-за блокировки мессенджера. Отвечать на этот вопрос чиновник не стал. Вместо этого он дал понять, что Роскомнадзор пока не сумел добиться своего.
«А у меня [Telegram] работает», - заметил Дворкович. При этом вице-премьер оставил без ответа вопрос, продолжает ли он пользоваться Telegram.
Роскомнадзор начал блокировать Telegram 16 апреля, после решения суда о немедленной блокировке мессенджера. Однако компании пока удается обходить блокировку, меняя ip-адреса. Из-за этого операторам приходится блокировать подсети, что приводит к проблемам с доступом к другим сайтам. «Коммерсантъ» 26 апреля сообщил, что возможные потери бизнеса от мер по блокировке Telegram могли составить около $2 млрд. С такой оценкой выступил гендиректор разработчика софта Flexbby (резидент «Сколково») Андрей Прокофьев.
C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось
twitter.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за протестов в 2011 г. В2011 г. Дуров рассказал о требованиях ФСБ заблокировать несколько страничек во «В контакте», где обсуждались массовые акции протеста. Тогда он опубликовал копию запроса ФСБ с фотографией собаки, показывающей язык, с комментарием: «Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп». Чем закончилось. Дуров отказался блокировать группы. Фото. Иллюстрация к посту Дурова о нежелании выполнять требования ФСБ, 8 декабря 2011 г.
1/7
vk.com/durov
С кем и почему. С ФСБ из-за митингов на Украине. 3 декабря 2013 г. «В контакте» получила от ФСБ требование «предоставить регистрационные данные» авторов и организаторов групп, связанных с революцией на Украине. Чем закончилось. «В контакте» не стала выполнять требование. Российская юрисдикция не распространяется на украинских пользователей соцсети, объяснил Дуров. Фото. Это фото Дуров опубликовал на своей страничке «В контакте» в дни событий на Майдане, 27 янвяря 2014 г.
2/7
ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
С кем и почему. С МВД из-за нарушения правил дорожного движения. 5 апреля 2013 г. в Петербурге белый «Мерседес», за рулем которого, по данным Следственного комитета, был Дуров, нарушил правила дорожного движения, наехал на инспектора ДПС и попытался скрыться. После это в офисе «В контакте» и квартире самого Дурова прошли обыски. Чем закончилось. Против Дурова возбудили дело об административном правонарушении. Однако во время расследования сооснователи «В контакте» Вячеслав Мирилашвили и Лев Левиев продали 48% в соцсети консорциуму инвесторов во главе с фондом UCP Ильи Щербовича. А в январе 2014 г. стало известно, что Дуров продал свою долю «В контакте» бизнесмену Ивану Таврину. Фото. Снимок аварии предположительно с участием Дурова.
3/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С Щербовичем из-за Telegram. В апреле 2014 г. фонд UCP Ильи Щербовича подал иск к Дурову. Суть претензий – являясь гендиректором «В контакте», Дуров развивал Telegram, используя ресурсы соцсети», а значит – нарушал интересы UCP как акционера. Дуров отдавать Telegram не захотел и подал встречный иск. Чем закончилось. В итоге долю UCP во «В контакте» купила Mail.Ru Group, после чего фонд отказался от претензий на Telegram. Фото. Команда Telegram перевозит серверы для мессенджера, Лондон
4/7
medium.com/@anton.rozenberg
С кем и почему. С бывшим сотрудником из-за увольнения. Бывший технический директор «В контакте» Антон Розенберг, который потом работал в Telegram, обвинил Павла и Николая Дуровых в незаконном увольнении из Telegram на почве личной неприязни. Розенберг подал в суд на «Телеграф» (российское юрлицо Telegram). Чем закончилось. В итоге Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», получив 1,5 млн руб. Фото. Дуров запускает сделанные из денежных купюр самолетики. По словам Розенберга, делает это основатель Telegram из его кабинета. Петербург, Невский проспект.
5/7
instagram.com/durov
С кем и почему. С Жаровым из-за пособничества терроризму. В июне 2017 г. Дуров и Жаров несколько дней вели публичную дискуссию. Жаров заявлял, что основатель Telegram нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером. Дуров на это отвечал, что Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп. Чем закончилось: В итоге Дуров согласился на внесение Telegram в реестр организаторов распространения информации, но уточнил, что не будет выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram. Фото. Публикация Дурова на своей страничке в Instagram во время заочной дискуссии с Жаровым.
6/7
instagram.com/durov/
С кем и почему. С ФСБ из-за ключей шифрования. Летом 2017 г. ФСБ потребовала от Telegram ключи для декодирования сообщений пользователей. Представители Telegram заявили, что выполнить эти требования технически невозможно. Чем закончилось. 13 апреля 2018 г. Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram. Дуров пообещал, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. Фото. Снимок из Instagram Павла Дурова, в подписи к которому он пообещал и дальше защищать конфиденциальность пользователей Telegram, 15 апреля 2018 г.
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Правительство вновь может сделать исключения для некоторых госкомпаний из общей рекомендации Минфина направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.
«Вы же знаете, каждый год есть исключения. Обращаются главы компаний», – сказал Шувалов журналистам, отметив, что в этом году таких обращений пока что не было.
В среду вице-премьер Аркадий Дворкович говорил, что исключения из нормы 50% от прибыли на дивиденды возможны для «Газпрома», «Транснефти» и еще ряда компаний.
Ранее правление «Газпрома» предложило сохранить размер дивидендов на прошлогоднем уровне, выплатив акционерам только 25% прибыли.
В апреле 2018 г. министр финансов Антон Силуанов написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Минэкономразвития и Росимуществу разработать директивы для представителей государства в советах директоров госкомпаний о направлении на дивиденды половины консолидированной чистой прибыли. Министр отметил, что не все госкомпании намерены ориентироваться на эту планку, предупредив о рисках недополучения федеральным бюджетом до 204 млрд руб., или более половины запланированных дивидендных платежей госкомпаний на 2018 г.
В ответ на письмо Силуанова Медведев поручил Шувалову, вице-премьеру Аркадию Дворковичу, министру экономического развития Максиму Орешкину и руководителю Росимущества Дмитрию Пристанскову «вместе с Минфином внести окончательные, не подлежащие пересмотру предложения по размеру дивидендов, подлежащих уплате в 2018 г.». Чиновники должны сделать это до 7 мая, до расформирования действующего состава правительства.
Экономика
Новости
Шувалов заявил о готовности работать на любой предложенной Путиным должности
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Первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал журналистам, что готов работать на любой должности, которую ему предложит президент Владимир Путин.
«Я хочу работать там, где скажет президент. Я любой работе рад, которую даст президент», – ответил Шувалов на вопрос, хочет ли он продолжить работать в правительстве.
Шувалов не желает оставаться на своей должности в новом составе правительства, сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на двух человек в аппарате кабмина, знакомого вице-премьера и двух близких к Кремлю собеседников.
Шувалов скорее всего не останется в следующем правительстве, подтверждал «Ведомостям» его знакомый. По словам собеседника, Шувалов хотел уйти еще в 2012 г., надеясь на пост руководителя администрации президента. На этот раз для него подготовили место в МГУ, рассказывали два чиновника.
Шувалов занимает пост первого вице-премьера уже 10 лет, с мая 2008 г. До этого он был помощником президента Путина.
Сергей Фадеичев/ТАСС / Евгений Разумный / Ведомости
Семейный доход министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова в 2016 г. – 614,9 млн руб. Самый новый и перспективный курорт Северного Кавказа – «Архыз». На годовой доход министра можно купить около 300 000 скипассов на один выходной день в невысокий сезон. Учитывая такое количество, на «Архызе» могли бы покататься на лыжах или сноубордах жители крупного города
1/10
Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa / С. Портер / Ведомости
Министр по делам открытого правительства Михаил Абызов отчитался о доходе в размере 520,9 млн руб. Открытое правительство – это «система механизмов и принципов, обеспечивающих открытость и подотчетность органов власти, прозрачность государственных расходов и многое другое», – говорится на его сайте. Учитывая это, доход Абызова измерили в листовом стекле. Основываясь на данных Росстата, это 12 850 кв. м
2/10
Юрий Машков/ ИТАР-ТАСС / Максим Стулов / Ведомости
Юрий Трутнев – заместитель председателя правительства – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе задекларировал семейный доход в размере 357,8 млн руб. На эти деньги можно купить примерно 56 800 камчатских крабов, учитывая цены в московских магазинах
3/10
А. Махонин / Е. Разумный / Ведомости
Семейный доход за 2016 г. министра промышленности и торговли Дениса Мантурова – 133,8 млн руб. Это примерно 400 Lada Granta в базовой комплектации
4/10
Евгений Егоров / Андрей Гордеев / Ведомости
Первый зампредседателя правительства Игорь Шувалов задекларировал семейный доход в размере 132,9 млн руб. Министр среди прочего курирует в стране жилищное строительство. В пересчете на среднюю стоимость квартиры в новостройках это примерно 2500 кв. м, или чуть больше 40 квартир
5/10
Евгений Разумный / Андрей Гордеев / Ведомости
Семейный доход министра финансов Антона Силуанова – 95,4 млн руб. Если бы министру выплатили эту сумму 10-рублевыми монетами, получилось бы почти 17 тонн или 21 км монет, выложенных в ряд плотно друг к другу
6/10
Андрей Гордеев / Евгений Разумный / Ведомости
Зампредседателя правительства Аркадий Дворкович задекларировал семейный доход в размере 85,3 млн руб. Дворкович курирует в том числе и РЖД. Пересчитывая на прибыль концерна, это лишь 0,02% ее части, или примерно 19 000 билетов Москва - Санкт-Петербург на «Сапсане»
7/10
Евгений Асташенков / ИТАР-ТАСС / Сергей Портер / Ведомости
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень отчитался о доходе в размере 63,3 млн руб. Это 492 000 куб. м горячей воды (492 млн л), исходя из средней стоимости по России
8/10
А. Махонин / А. Гордеев / Ведомости
Семейный доход министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова в 2016 г. – 54,4 млн руб. Это стоимость примерно 1000 iPhone 7 или абонентская плата за доступ к интернету 95 000 точек, исходя из средней стоимости по России, указанной в Росстате