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Трамп в июле впервые посетит Великобританию как президент США

Президент США Дональд Трамп приедет в Великобританию с рабочим визитом 13 июля, передает Reuters. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, он встретится с британским премьером Терезой Мэй.

О том, что Трамп в середине июля совершит деловую поездку в Великобританию, днем ранее сообщал телеканал Sky News со ссылкой на источники. По информации телеканала, Лондон официально объявит о визите лидера США в ближайшие дни. Как отмечал телеканал, этот визит будет первым с момента избрания Трампа президентом США в ноябре 2016 г.

В январе этого года Трамп отменил деловую поездку в Великобританию из-за несогласия с администрацией предыдущего президента США Барака Обамы продать здание посольства США в центре Лондона и построить новое в отдаленном районе города. «Я отменил поездку в Лондон, потому что я не большой поклонник администрации Обамы, которая продала, возможно, лучшее здание посольства в Лондоне с лучшим расположением за гроши, чтобы построить новое на окраине за $1,2 млрд. Плохая сделка. Хотели, чтобы я перерезал ленточку? Нет!» — написал он тогда в Twitter.

В свою очередь британская газета Daily Mail со ссылкой на источники писала, что Трамп отменил поездку в Лондон, так как был недоволен процессом подготовки визита и тем, что не будет организована встреча с королевой Елизаветой II.