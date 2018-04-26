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Митинг против блокировки Telegram пройдет в Москве 30 апреля

«Либертианская партия» заявила о согласовании с мэрией Москвы митинга против блокировки мессенджера Telegram. Мероприятие состоится 30 апреля на проспекте Сахарова с 14:00 до 16:00, сбор участников запланирован на 13.00 по адресу ул. Маши Порываевой, 38. «Не забудьте пару бумажных самолетиков!» - призывают организаторы.

«Блокировка Telegram – это национальный позор: ни одно государство, претендующее на лидерство в XXI веке, не должно препятствовать развитию собственных технологий и цифровому прогрессу», – говорится в сообщении. Партия обвиняет Роскомнадзор в нарушении норм Конституции России, а также фундаментальных прав и свобод человека. Организаторы акции уверены, что «единственными реальными результатами «блокировки» будут только рост угрозы национальной безопасности, долгосрочный ущерб экономике и изоляция России от прогресса».

Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram 16 апреля. У многих пользователей он работает до сих пор. Мессенджер, в частности, использовал сети Amazon и Google, чтобы избежать блокировки. В результате часть IP-адресов Google оказалась заблокирована, а пользователи стали жаловаться на сбои в работе ряда сервисов.

25 апреля на площадке ситуационного центра Роскомнадзора состоялось закрытое совещание, на котором присутствовали как представители ведомства, так и участники IT-индустрии. Представители Google и Microsoft не смогли приехать, сославшись на то, что «людей, которые принимают решения, нет в Москве». Выйти на представителя Amazon представители Роскомнадзора не смогли.