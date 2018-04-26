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ФСБ предотвратила теракты в нескольких регионах России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) с 21 по 24 апреля нейтрализовали в Дагестане, Татарстане, на Ставрополье, в Омской и Ульяновской областях 12 экстремистов и 14 сторонников «Исламского государства», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

У нейтрализованных в Дербенте 11 членов бандформирования были обнаружены флаг ИГ, четыре автомата, два пистолета, охотничье ружье, гранатомет и два самодельных взрывных устройства. По местам жительства задержанных в Татарстане, Омской и Ульяновской областях членов «Хизб ут-Тахрир» нашли запрещенную литературу, а также технические средства для получения запрещенной в России информации, передает ТАСС.

Также 21 апреля в Ставрополье пресечена преступная деятельность сторонника «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка), планировавшего теракт с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств, уточнили в ФСБ. Он собирался устроить теракты в здании правительства Ставропольского края и управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

«Для реализации своих целей он приобрел обрез, тесак, компоненты для изготовления СВУ, арендовал домовладение для конспиративного проживания, а также проводил рекогносцировочные действия в отношении указанных объектов террористических устремлений», — рассказали в ФСБ.

Общение между сирийскими главарями «Исламского государства» и находящимися в России экстремистами происходило посредством мессенджера Telegram. «Планирование и подготовка диверсионно-террористических акций, а также активная пропаганда идеологии терроризма осуществлялась через мессенджер Telegram», - отметили в ФСБ.