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СМИ сообщили о решении ЕС продлить антироссийские санкции

Экономические санкции ЕС против России будут продлены еще на полгода. Договоренности об этом 28 лидеров стран Евросоюза достигли в ходе саммита в Брюсселе в ночь на 29 июня. Об этом сообщили Reuters, ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на свои источники.

«Была очень короткая дискуссия по России, Украине и минским соглашениям, которая привела к политическому решению о продлении санкций на еще шесть месяцев», – рассказал в кулуарах саммита собеседник ТАСС. Это политическое решение будет формализовано в течение нескольких дней, отмечает Reuters.

Санкции ЕС в отношении России были введены в 2014 г. на фоне обострения вооруженного конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма к России. Позже они были расширены.Отмену «украинских» санкций Брюссель увязывает с выполнением минских договоренностей, «крымских» – с возвратом полуострова Украине.

Ранее в июне Совет ЕС продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя на год, до 23 июня 2019 г. В марте ЕС также на полгода продлил санкции против 150 граждан и 38 компаний, введенные из-за ситуации на Украине. Санкции против финансового и энергетического секторов российской экономики действую до 31 июля 2018 г.