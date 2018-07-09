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Законопроект о наказании за вовлечение подростков в протесты поддержан правительством

Правительство России поддержало законопроект Госдумы о наказании до 15 суток ареста за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции, сообщил «Интерфакс».

«Законопроект направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных публичных мероприятиях, в связи с чем является актуальным и заслуживает поддержки», - говорится в заключении правительства, попавшем в распоряжение агентства.

В конце мая законопроект о поправках в КоАП предложила группа депутатов от «Единой России». За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции предусмотрен штраф для граждан в размере от 30 000 до 50 000 руб., или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит от 50 000 до 100 000 руб., для юридических лиц – от 250 000 до 500 000 руб.

Повторное правонарушение будет наказываться в соответствии с ч. 8 ст. 20.2 КоАП, которая предусматривает штраф для граждан в размере от 150 000 до 300 000 руб., или обязательные работы до 200 часов, или административный арест до 30 суток, для должностных лиц – штраф от 200 000 до 600 000 руб., для юридических лиц – от 500 000 до 1 млн руб. Протоколы будет составлять полиция.

В пояснительной записке целью законопроекта называлось «недопущение причинения вреда жизни, здоровью и развитию несовершеннолетних».

В октябре прошлого года на заседании Совета по правам человека начальник ГУ по борьбе с экстремизмом МВД Тимур Валиулин предложил наказывать родителей и учебные заведения за участие школьников в несанкционированных акциях. Он предложил подумать над поправками в законодательство, которые усилили бы ответственность не только детей, «которые не знают, на что идут», но и их родителей и учителей.

В 2017 г. в Москве прошли три крупные несанкционированные акции протеста, организованные Алексеем Навальным: 26 марта, 12 июня и 7 октября (в регионах часть акций была согласована). Еще две акции прошли в 2018 г. – 28 января и 5 мая. Во всех принимали участие много подростков и студентов. После этого во многих школах учителя проводили разъяснительные беседы, записи которых попали в соцсети.