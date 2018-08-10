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Госдепартамент объяснил смысл санкций побуждением России к «лучшему поведению»

США вводят санкции против России, чтобы изменить политику ее правительства и тем самым улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт в ходе регулярного брифинга.

«Мы хотели бы иметь более тесные отношения с российским правительством, и признаем, что у нас есть много областей, представляющих взаимный интерес», - отметила Нойерт. Она подчеркнула, что и Россия и США являются крупными державами. Вашингтон вынужден общаться с правительствами других стран, «и санкции - это способ, которым мы можем попытаться поощрять лучшее поведение со стороны правительства», - заявила представитель Госдепартамента.

Ранее внешнеполитическое ведомство США анонсировало введение против России новых санкций, которые могут вступить в силу примерно 22 августа. Вашингтон считает Москву причастной к организации покушения на жизни экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

В ответ на объявление о готовящихся новых санкциях против России представитель МИДа Мариия Ззарова заявила, что разговор с Россией с позиции силы и ультиматумов бесполезен и не имеет перспектив. В случае введения новых санкций, Москва пообещала Вашингтону зеркальный ответ.