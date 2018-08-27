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Генпрокуратура обнаружила бытовых мошенников в «списке Титова»

В составленном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым списке 25 предпринимателей, желающих вернуться в Россию, но опасающихся возможного ареста, есть дела, которые не подлежат пересмотру. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

В их числе уехавший в Майами адвокат из Нижнего Новгорода Евгений Рыжов, который обвиняется по делу о попытке рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре в центре Москвы, а также его предполагаемая подельница Ирина Баранова, председатель одного из составов Московского арбитражного суда. Рыжов ранее обвинял экс-главу столичного ГСУ СКР Александра Дрыманова, находящегося сейчас под следствием, в вымогательстве у него крупной взятки. Издание отмечает, что к этим заявлениям в правоохранительных органах относятся скептически.

В списке Титова представители Генпрокуратуры обнаружили и бытовых мошенников. К ним, как пишет газета, правоохранительные органы относят участника преступной группы Виктора Ламаша, фактически продававшего поддельные дипломы об обучении в РУДН, и мурманского бизнесмена Владимира Зюзина, который обвиняется в том числе в хищении кредитов Сбербанка почти на 1 млрд руб.

Участвовавший в составлении «лондонского списка» соратник Титова Дмитрий Григориади не стал комментировать дела конкретных предпринимателей, отметив, что создана площадка для обсуждения конкретных дел, а «в спорах рождается истина».

По данным прокуратуры, в 2018 г. был отменен международный розыск четырех фигурантов списка, обвиняемых в мошенничестве. Речь идет о калужском предпринимателе Леониде Кураеве, экс-депутате палаты представителей Заксобрания Свердловской области Сергее Капчуке, бывшем владельце холдинга «Авиачартер» Михаиле Шаманове и московском юристе Дмитрии Панькове, обвинявшемся в разглашении коммерческой тайны.

Ряду фигурантов «списка Титова» в Генпрокуратуре разъяснили их процессуальный статус. Выяснилось, что бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, гендиректор «Агро-информа» Алексей Кузнецов и совладелец СК «Славяне» Юрий Погиба не находились в международном розыске.