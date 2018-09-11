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Назначен новый ректор РГГУ

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Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков подписал приказ о назначении ректором РГГУ Александра Безбородова. Об этом говорится на официальном сайте вуза. Приказ о назначении был подписан 28 августа.

На данный момент Безбородов также возглавляет Историко-архивный институт РГГУ. В вузе он работает с 1977 г. В 2016 г. он был назначен первым проректором РГГУ — проректором по учебной работе. 29 августа 2017 г. приказом министра образования Ольгой Васильевой Безбородова назначили врио ректора РГГУ. Безбородов является специалистом по истории России второй половины ХХ — начала XXI вв., автором более 200 научных, научно-методических и научно-популярных трудов.

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Финансы
Новости

ЦБ зафиксировал почти трехкратное увеличение оттока капитала

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Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-августе 2018 г. составил $26,5 млрд, следует из данных Центробанка. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом отток увеличился в 2,8 раза – тогда за границу вывезли $9,6 млрд.

Ранее ЦБ сообщал, что в январе-июле чистый отток составил $21,5 млрд. Из этого следует, что в августе, из России вывели около $5 млрд.

В июне ЦБ ухудшил прогноз по оттоку капитала на 2018 г. в связи с расширением санкций США и ростом волатильности на мировых рынках – с $16 млрд до $30 млрд при среднегодовой цене нефти в $67 за баррель. Минэкономразвития в начале сентября опубликовало обновленные параметры макропрогноза, в которых оценка оттока капитала за текущий год была повышена в два раза – с $18 млрд до $41 млрд.

В 2017 г. чистый отток капитала из России вырос в 1,6 раза по сравнению с 2016 г. и составил $31,3 млрд.

Международные резервы России за январь-август 2018 г. увеличились на $36,1 млрд, до $460,6 млрд, – главным образом за счет приобретения иностранной валюты для Минфина на дополнительные нефтегазовые доходы в рамках бюджетного правила. Внешний госдолг к 1 июля 2018 года, по предварительной оценке ЦБ, составил $485,5 млрд – с начала года иностранцы из-за санкционных рисков распродали российские ОФЗ на $32,6 млрд, их доля в госдолге России сократилась на 6,3%.

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Политика
Новости

Руководителя карельского «Мемориала» лишили права опеки из-за уголовного дела

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Руководителя отделения «Мемориала» в Карелии Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над приемной дочерью, лишили права опеки над ней. Об этом сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев.

По его словам, ребенок был изъят из семьи и передан родной бабушке. «Бабушка взяла его [ребенка] себе, и на сегодняшний день никакой речи не может быть, чтобы ребенка вернуть в семью Дмитриева, который был приемным родителем и утратил доверие», — подчеркнул Сараев.

Изначально органы опеки были против передачи девочки семье Дмитриева в Карелии, но он добился положительного решения суда, отметил омбудсмен. Он добавил, что в настоящее врем опекун ребенка — его бабушка.

В июне этого года в отношении Дмитриева возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Он находится под арестом.

Это дело стало вторым делом, возбужденным против Дмитриева. За два месяца до этого Петрозаводский городской суд полностью оправдал руководителя карельского «Мемориала» по статье об изготовлении детской порнографии и по статье о развратных действиях в отношении приемной дочери, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Правозащитника приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы, но был учтен срок, который тот отбыл в следственном изоляторе, и в итоге срок сократился до трех месяцев. В июне оправдательный приговор был отменен Верховным судом Карелии.

Поводом для этого дела стали фотографии обнаженной дочери, которые Дмитриев хранил на своем компьютере. Историк утверждает, что делал снимки по рекомендации врачей, чтобы контролировать ее физическое развитие.

Технологии
Новости

Samsung открыл в Индии крупнейший в мире магазин смартфонов

Ведомости
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Южнокорейская Samsung открыла в Индии крупнейший в мире магазин смартфонов. В нем также будет представлена и другая инновационная продукция компании, в том числе бытовая электроника. Компания пытается занять наиболее выгодную позицию на втором по величине рынке смартфонов в мире на фоне жесткой конкуренции со стороны китайских брендов, пишет Reuters. Новый магазин площадью около 3000 кв. м расположен на юге города Бангалор. При магазине будет работать сервисный центр для смартфонов.

Индия — выгодный рынок для производителей смартфонов за пределами Китая и США, где рост продаж устройств замедлился, отмечает агентство.

«Индия — чрезвычайно важный рынок для компании», — заявил старший вице-президент Samsung India Мохандип Сингх, добавив, что компания собирается открыть такие магазины в нескольких из десяти крупнейших городов Индии. Samsung потратил «огромные» деньги на аренду площадей, отметил Сингх, отказавшись подробнее рассказать об этом.

В Индии работают 2100 магазинов по франшизе Samsung. Основной конкурент южнокорейской компании на индийском рынке — китайская Xiaomi Corp., отмечает Reuters. Apple продает свои устройства в Индии через реселлеров. Производитель iPhone еще не открыл каких-либо флагманских магазинов в стране.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

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Политика
Новости

Кириенко заявил о попытках зарубежных стран влиять на детей через видеоигры

Ведомости
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Иностранные государства пытаются влиять на детей через образы в компьютерных играх, считает первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. О переходе политики в интернет-пространство и ее влиянии на молодежь куратор внутриполитического блока Кремля рассказал на съезде Российского общества политологов.

«Как это ни удивительно звучит, все чаще начинает звучать термин "детская политика" или политика по отношению к детям, – сказал Кириенко (цитаты по ТАСС). – Мы по факту понимаем, что это происходит. Какие-то вещи, зашивающиеся на уровне образов героев детских компьютерных игр».

По мнению Кириенко, в большинстве иностранных компьютерных игр «военнослужащий российской армии всегда будет выглядеть не очень симпатично». «Это далеко не случайность. Было бы иллюзией считать, что это так само сложилось», – полагает чиновник.

Кириенко подчеркнул, что компьютерные игры стали «пространством политической борьбы» и к этому необходимо относиться соответствующим образом.

Лучшие видеоигры 2017 года по версии The Game Awards

Политика
Новости

Кадыров оценил решение директора Росгвардии вызвать Навального на поединок

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Директор Росгвардии Виктор Золотов сделал правильный ход, вызвав оппозиционера Алексея Навального на поединок. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Он [Золотов] сделал правильный ход, отстаивая свою честь, честь всего состава Росгвардии, честь своего государства, вызвав подлеца на бой. Ход настоящего мужчины, и так давно надо было поступить. Если нападающий, как шакал из-за угла, оппонент Золотова не может отстоять свои позиции обоснованно, по закону, по морали, то пусть попробует по-мужски», – подчеркнул Кадыров.

Он предположил, что Навальный «не примет вызова». «Как обычно, спрячется за своей дешевой славой и будет оправдывать свою трусость, прячась за спины школьников, которых дурачит, и своих спонсоров из-за рубежа», – написал глава Чечни.

Ранее во вторник Золотов, комментируя расследования Навального, заявил, что тот допустил в отношении его «оскорбительные, клеветнические измышления». В этой связи директор Росгвардии вызвал оппозиционера «на поединок – на ринг, на татами, куда угодно» – и пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал решение Золотова. «Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами», – подчеркнул он.

Навальный в августе опубликовал расследование, в котором утверждается, что Росгвардия закупает продукты по завышенным ценам. Такие закупки стали проводиться после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев в декабре 2017 г. подписал распоряжение, по которому единственным исполнителем закупок продовольствия и услуг питания Росгвардии стало ООО «Мясокомбинат «Дружба народов», говорится в расследовании.

Политика
Новости

Международный уголовный суд ответил на угрозы США

Ведомости
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Международный уголовный суд (МУС) выпустил сообщение, в котором прокомментировал угрозу Белого дома ввести санкции против него. «МУС, будучи судом, продолжит непоколебимо выполнять свою работу согласно принципам и всеобъемлющей идее верховенства закона», – говорится в заявлении суда (цитаты по Reuters). В нем подчеркивается, что МУС является «независимым и беспристрастным судебным органом».

МУС был учрежден на основе Римского статута 1998 г., его ратифицировали 123 страны. Правительство США подписало статут, но не ратифицировало его, а в 2002 г. отозвало свою подпись. Россия подписала документ, но отказалась его ратифицировать.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Белый дом предпримет все необходимые меры для защиты американцев от несправедливого преследования «этим нелегитимным судом». Болтон отмечал, что Вашингтон может наложить санкции и даже привлечь должностных лиц МУС к уголовной ответственности, если тот приступит к расследованиям против США и их союзников. Сейчас МУС расследует преступления американских военных в Афганистане.

МУС рассматривает дела лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества. В июле 2018 г. МУС также получил право рассматривать дела о применении силы против суверенитета и территориальной целостности стран. Последние поправки ратифицировали 35 стран.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

Финансы
Новости

Держатели карт ВТБ смогут снижать ставки кредитов в банке

Ведомости
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ВТБ предложил бонусную опцию «Заемщик» для держателей кредитных и дебетовых «Мультикарт» банка. Об этом сообщил сам банк. С этой опцией заемщики ВТБ смогут снижать ставки потребительских кредитов или ипотеки в нем. Размер дисконта зависит от размера операций, которые клиент совершит за месяц. Если условие по оборотам будет выполнено, скидка действует со следующего месяца. Она меняется каждый месяц в зависимости от потраченных за предыдущий месяц сумм.

Если обладатель «Мультикарты» потратил от 5000 до 15 000 руб. в месяц, ставка кредита наличными в ВТБ снизится для него на 0,5% годовых, для трат 15 000–75 000 руб. в месяц – на 1%, от 75 000 руб. – на 3%. Дисконт от ставки ипотеки в зависимости от трат в месяц для кредитной карты составит соответственно 0,2, 0,4 и 0,6% годовых. Для держателей дебетовой карты скидка будет в два раза меньше.

Сейчас ставка потребительского кредита в ВТБ составляет 11,7% годовых для сумм от 100 000 до 499 999 руб. (при наличии страхования). От 500 000 руб. – 10,9% годовых. Базовая ставка ипотеки в ВТБ – 9,6% годовых.

Как в России уничтожают деньги

Бизнес
Новости

Производитель Cadbury запасает ингредиенты впрок на случай жесткого Brexit

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Европейское подразделение Mondelez International Inc, занимающееся производством шоколада Cadbury в Великобритании, начало запасать впрок печенье, шоколад, кондитерские изделия и ингредиенты для их производства на случай жесткого варианта Brexit, пишет The Times.

«Как и вся индустрия продуктов питания и напитков в Великобритании, мы предпочли бы хорошую сделку, которая позволила бы обеспечить свободный поток продуктов, поскольку это в меньшей степени повлияет на британского потребителя», – заявил президент Mondelez Europe Хьюберт Вебер.

По его словам, компания готовится к жесткому варианту Brexit. Mondelez Europe подготовила план, согласно которому будут обеспечены непрерывные поставки продукции. «Великобритания не является самодостаточной с точки зрения пищевых ингредиентов, так что это [Brexit] может быть проблемой», – отметил Вебер. По его мнению, если власти Великобритании и ЕС не согласуют устраивающую их процедуру Brexit, то британские покупатели могут столкнуться с более высокими ценами и меньшим выбором.

На прошлой неделе исполнительный директор Mondelez Дирк Ван де Пут представил новую стратегию развития компании. В документе скорректирован прогноз прибыли на 2019 г. Ожидается, что в следующем году прибыль компании вырастет от 2 до 3%. В соответствии с новой стратегией Mondelez планирует продолжать наращивать свою долю на рынках, особенно на европейском и российском.

Вебер заявил, что Mondelez Europe собирается расширять свою деятельность в Европе за счет создания новых видов снэков. Компания продолжит снижать содержание сахара во многих продуктах. В частности, в 2019 г. в шоколадном батончике Cadbury Dairy Milk содержание сахара будет снижено на 30%.

Что россияне дарят на праздники

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Политика
Новости

Песков отказался комментировать сообщение о претензиях Кремля к главе Хакасии

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о претензиях Кремля к работе главы Хакасии Виктора Зимина. «Там [в Хакасии] продолжается избирательная кампания, будет второй тур выборов. Поэтому говорить о претензиях здесь совершенно некорректно. Это обычный избирательный процесс», – заявил Песков.

Представитель Кремля также не стал комментировать информацию источников «Ведомостей» о возможности досрочной отставки Зимина, который не смог победить в первом туре губернаторских выборов. Песков сказал, что ему ничего не известно об этом и он не знает источника данной информации.

В воскресенье, 9 сентября, в России прошел единый день голосования. В четырех регионах ни один из кандидатов на пост губернатора не смог набрать более 50% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК. Это Приморский и Хабаровский края, Республика Хакасия, а также Владимирская область.

В Хакасии больше соперников набрал коммунист Валентин Коновалов. У него 44,81% голосов. Следом идет кандидат от «Единой России» Виктор Зимин с 32,42%. Он занимает пост главы Хакасии с 2009 г.

В республике «неуправляемая ситуация», рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к администрации президента: там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. По его словам, администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура: «Пусть там будет кто угодно, лишь бы не он».

Как москвичи проголосовали на выборах мэра

Технологии
Новости

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Ведомости
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В работе некоторых сервисов «Яндекса» произошел сбой. Согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего работу приложений, пользователи начали жаловаться на некорректную работу сервисов утром. Пик жалоб зафиксирован в 12 часов дня. Большинство отправивших жалобу пользователей (55%) отметили сбой в работе сервиса «Яндекс.Почта».

На неработающий сайт поисковой системы «Яндекс» пришлось 33% жалоб, еще 11% пожаловавшихся столкнулись со сбоем в работе сервиса «Яндекс.Деньги».
«Яндекс.Почта» подтвердила в официальном аккаунте в Twitter наличие проблемы.

Жалобы поступали в основном от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Калининграда, Казани, Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Челябинска.

«Сервис «Яндекс.Деньги» работает в штатном режиме. Временные сложности «Яндекс.Почты» его не затронули — пользователи могли столкнуться с некоторыми трудностями только на этапе авторизации», — сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Яндекс.Денег».

«У ряда пользователей возникали трудности с доступом в почту, но легкая версия сервиса работала штатно. Сейчас почта работает в обычном режиме», – говорится в Telegram-канале «Яндекса».

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