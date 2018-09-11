Назначен новый ректор РГГУ

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ЦБ зафиксировал почти трехкратное увеличение оттока капитала

Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-августе 2018 г. составил $26,5 млрд, следует из данных Центробанка. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом отток увеличился в 2,8 раза – тогда за границу вывезли $9,6 млрд.

Ранее ЦБ сообщал, что в январе-июле чистый отток составил $21,5 млрд. Из этого следует, что в августе, из России вывели около $5 млрд.

В июне ЦБ ухудшил прогноз по оттоку капитала на 2018 г. в связи с расширением санкций США и ростом волатильности на мировых рынках – с $16 млрд до $30 млрд при среднегодовой цене нефти в $67 за баррель. Минэкономразвития в начале сентября опубликовало обновленные параметры макропрогноза, в которых оценка оттока капитала за текущий год была повышена в два раза – с $18 млрд до $41 млрд.

В 2017 г. чистый отток капитала из России вырос в 1,6 раза по сравнению с 2016 г. и составил $31,3 млрд.

Международные резервы России за январь-август 2018 г. увеличились на $36,1 млрд, до $460,6 млрд, – главным образом за счет приобретения иностранной валюты для Минфина на дополнительные нефтегазовые доходы в рамках бюджетного правила. Внешний госдолг к 1 июля 2018 года, по предварительной оценке ЦБ, составил $485,5 млрд – с начала года иностранцы из-за санкционных рисков распродали российские ОФЗ на $32,6 млрд, их доля в госдолге России сократилась на 6,3%.

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