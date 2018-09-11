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Минфин предложил ввести максимальную сумму проигрыша в азартных играх

Минфин разработал законопроект о госрегулировании азартных игр. Он предполагает введение «механизма самоограничения» для россиян, не контролирующих свою страсть к азартным играм, передает «Интерфакс» со ссылкой на копию документа. Согласно документу игрок сможет обратиться к организаторам азартных игр с требованием запретить ему участвовать в подобных развлечениях либо ограничить максимальную сумму ставки для него. Законопроект за подписью замминистра финансов Алексея Моисеева направлен на согласование в ведомства.

В частности, гражданин сможет подать заявление о постоянном или временном запрете на участие в азартных играх. Также законопроектом вводится запрет на прием ставок от ограниченно дееспособных и недееспособных лиц по заявлению их опекуна.

Организаторов азартных игр обяжут в течение одного рабочего дня передавать заявление от гражданина или опекуна в саморегулируемую организацию организаторов азартных игр (СРО). СРО после рассмотрения заявления сможет внести гражданина в перечень лиц, имеющих пристрастие к азартным играм. Включенный в этот перечень гражданин сможет попросить об исключении его из списка не ранее чем через год.

Минфин предлагает ввести механизм ограничения приема ставок по сумме. Организатор азартных игр сможет пересмотреть установленные участником азартных игр максимальные суммы его ставок также не ранее чем через год.

Минфин также планирует ввести ограничения и по сумме проигрыша. Максимально возможный размер проигрыша предлагается установить в сумме, равной одному МРОТу в месяц.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что развитие online-рынка азартных игр, рост числа пунктов приема ставок букмекерских контор и их доступность способствуют увеличению числа игроманов. «Игромания, являясь заболеванием, признанным во всех медицинских системах мира, относится к группе психических расстройств, представляя собой болезненное патологическое состояние, характеризуемое быстротой развития и скорым наступлением неконтролируемой зависимости в психологическом плане от азартных игр», – говорится в документе. Зависимость от азартных игр представляет угрозу для определенной части населения трудоспособного возраста, а также членов их семей, отмечается в записке.

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