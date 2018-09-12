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«Коммерсантъ» узнал о приоритете версии порчи «Союза» американскими астронавтами

Приоритетная версия комиссии Роскосмоса, расследующей разгерметизацию российского космического корабля «Союз МС-09», — его намеренная порча американскими астронавтами, написала газета «Коммерсантъ». По данным издания, таким образом астронавты NASA пытались ускорить возвращение с МКС на Землю одного из заболевших коллег. «Если эта версия подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар», — констатирует газета.

По словам источника издания, участвующего в расследовании, версия производственного брака или халатности, некоторое время считавшаяся приоритетной, признана не очень вероятной. Изучив изображения отверстия в обшивке корабля, подняв документацию и опросив сотрудников РКК «Энергия», собиравших «Союз», расследование пришло к выводу, что «дыра образовалась не с первой попытки — вокруг нее видно несколько точек, образованных вследствие секундного касания сверла». Это могло произойти из-за того, что у дрели отсутствовал упор, что характерно для работ в космосе в условиях микрогравитации, пишет «Коммерсантъ».

Один из источников газеты, причастный к работе МКС, рассказал, что один из американцев мог несанкционированно проникнуть в корабль, который пристыкован к модулю «Рассвет» прямо у шлюза с американской частью космической станции. «По его информации, ЦУП дал российскому экипажу команду не допускать американских специалистов к российской части МКС без разрешения командира», — пишет издание.

Сейчас в составе экспедиции на МКС шесть человек: американцы Эндрю Фойстел (командир экипажа), Ричард Арнольд и Серина Ауньон, Александр Герст из Германии и двое россиян — Олег Артемьев и Сергей Прокопьев.

Версию о болезни одного из трех американских участников экспедиции на МКС «Коммерсанту» изложил неназванный «высокопоставленный собеседник». По его словам, эвакуация экипажа из-за разгерметизации станции «позволила бы ему (астронавту) продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу». В случае острой медицинской необходимости американцам пришлось бы самим платить за новый «Союз», уточнил он.

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на полях Восточного экономического форума рассказал журналистам, что ситуация с разгерметизацией МКС «оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше». Российская сторона уже попросила NASA о содействии в расследовании, тема может обсуждаться на встрече Рогозина с директором NASA Джимом Бранденстайном на космодроме Байконур 11 октября, пишет «Коммерсантъ».

«Союз МС-09» с экипажем из трех человек был запущен к МКС 6 июня и пристыковался к станции 8 июня. Давление воздуха на МКС начало снижаться 30 августа, после чего экипаж обследовал все модули станции и обнаружил источник утечки – отверстие в бытовом отсеке корабля. Экипаж смог загерметизировать повреждение и компенсировать потерю давления наддувом воздуха из баков космического грузовика «Прогресс».