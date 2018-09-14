Дело Серебренникова передали в суд
СКР завершил расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой и Софьи Апфельбаум, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Они обвиняются мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ). Дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
По версии следствия, обвиняемые похитили 133 млн руб. бюджетных денег из 214 млн руб., выделенных в 2011-2014 гг. АНО «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа» по ежегодным соглашениям о выделении субсидий. Окончательные выводы о причиненном обвиняемыми ущербе были сделаны на основании результатов финансово-экономической экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела.
В сообщении СКР говорится, что следствием были приняты меры к обеспечению возмещения ущерба и наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 000 евро, приобретенную в период совершения хищения; автомобили фигурантов стоимостью около 7 млн руб., дорогостоящие ювелирные украшения, а также денежные средства (5000 евро, около $100 000) и иное имущество.