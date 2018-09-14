Дело Серебренникова передали в суд

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Перри: есть неоспоримые доказательства вмешательства России в энергосети США

У Вашингтона есть неоспоримые доказательства того, что Россия вмешивалась в американские энергосети. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри на встрече с журналистами в Москве, передает «Интерфакс».

«Существует доказательство, что такое вмешательство было, и это недопустимо», – сказал Перри (цитата по ТАСС). Он не уточнил, что именно это за доказательства, когда они были получены и цель вмешательства.

В четверг, 13 сентября, Перри рассказал, что в США обеспокоены «продолжающимися попытками» России взломать американские энергосети. Министр отметил, что эта тема уже вышла на официальный уровень.

Хакерская группировка, известная как Dragonfly и Energetic Bear, смогла получить доступ к изолированным электросетям США, писала в июле The Wall Street Journal со ссылкой на американское министерство внутренней безопасности. По данным газеты, американские чиновники считают, что за хакерами стоят власти России.

Перри приехал в Россию на несколько дней для встречи с российским министром энергетики Александром Новаком. Перри – первый высокопоставленный чиновник США, который прибыл в Россию после июльской встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля.

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