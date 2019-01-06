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Король Малайзии отрекся от престола

Малазийский король Мухаммед V отрекся от престола, сообщает Reuters со ссылкой на заявление королевского дворца.

Решение вступило в силу немедленно. Почему Мухаммед V ушел в отставку, королевский дворец не уточнил. Чиновники дворца не стали отвечать на запросы о комментарии.

Малайзия — конституционная монархия. В стране есть девять султанов — по количеству султанатов стране, из которых избирается король. Срок его полномочий — пять лет. Король Малайзии исполняет в основном церемониальные и представительские функции, а также является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

Мухаммед V был избран королем в декабре 2016 г.. Сейчас ему 49 лет. Как отмечает Reuters, он стал первым малазийским монархом, который ушел в отставку до окончания пятилетнего срока.