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Посольство: местонахождение захваченных у берегов Бенина россиян все еще неизвестно

Пираты, захватившие россиян на судне у берегов западноафриканской страны Бенин, пока не связывались с компанией-судовладельцем. Об этом сообщило посольство России в Бенине в Facebook.

«Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным», — отметило дипломатическое представительство.

Также посольство сообщило, что его сотрудникам удалось поговорить с членами экипажа MSC Mandy. Они рассказали, что нападавшие, от 8 до 10 человек, передвигались на быстроходном катере и говорили на английском языке.

О нападении пиратов на контейнеровоз под флагом Панамы сообщил 4 января Росморречфлот. Пираты атаковали судно в ночь на 2 января во время дрейфа в Гвинейском заливе. Вооруженные люди взошли на борт и начали грабеж, а спустя два часа они покинули судно, похитив шестерых членов экипажа — россиян. Всего на судне были 24 члена экипажа, большинство из которых также россияне.