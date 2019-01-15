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Эксперты назвали самый комфортный для жизни российский город

Нижний Новгород – наиболее комфортный город для жизни в России, свидетельствуют результаты исследования сервиса Numbeo, который специализируется на сборе статистических данных о городах и странах. Нижний Новгород занял 109-е место среди 226 городов по всему миру по качеству жизни.

Из российских городов в рейтинг также вошли Санкт-Петербург (182-е место), Москва (191-е), Екатеринбург (199-е) и Новосибирск (206-е). На первом месте рейтинга оказался город Канберра (Австралия). В топ-5 вошли Эйндховен (Нидерланды), Роли (США), Аделаида (Австралия) и Цюрих (Швейцария).

Худшими, по мнению экспертов, для проживания являются Манила (Филлипины), Пекин (Китай), Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Каракас (Венесуэла).

Эксперты Numbeo при составлении рейтинга учитывали такие показатели, как покупательная способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение стоимости недвижимости и доходов людей, транспортная загруженность, экологическое состояние города и климат.

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