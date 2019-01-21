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Чубайс ответил Захаровой на критику его слов о бедной стране

Предправления УК «Роснано» Анатолий Чубайс опубликовал на своей странице в Facebook ответ официальному представителю МИДа Марии Захаровой, которая ранее попросила его как «человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности», объяснить, почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно».

Чубайс напомнил, что уже более 20 лет назад ушел из правительства и не является госслужащим. Он подчеркнул, что во времена начала его работы в кабинете министров в 1991 г. средняя зарплата была около $12 в месяц, «деревянный рубль» – неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность являлась преступлением, годовое падение экономики составляло около 10–12%, реальная инфляция – свыше 100%, а магазины были пустыми.

«Начав с этой точки строительство и государства и экономики (ведь ни того, ни другого по-сути уже не существовало) мы (и я сам в том числе) конечно же совершили много ошибок. Тем не менее, когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью», – заявил Чубайс (орфография и пунктуация автора сохранены). По его словам, это получилось не само по себе, а благодаря созданной в России рыночной экономике, возрождению частной собственности и построенной практически заново системе государственной власти на основе Конституции, «которую страна получила, пройдя по грани Гражданской войны».

Руководитель «Роснано» также отметил, что ему довелось работать в нескольких составах правительства и ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников, а также «срываться на популистскую риторику и заменять серьезный разговор дворовыми аргументами».

На прошлой неделе Чубайс на Гайдаровском форуме назвал Россию одной из самых расточительных стран мира с точки зрения эффективности использования энергии. Он добавил, что решить эту проблему сложно из-за плохой экономической динамики и бедности значительной части населения. В ответ на это Захарова на своей странице в Facebook назвала Россию «богатейшей страной» и попросила Чубайса подробно объяснить, почему значительная часть россиян живет бедно.

Эмоции Гайдаровского форума