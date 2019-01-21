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Песков отреагировал на идею отдать Японии два курильских острова

Япония не предлагала России отдать два острова Курильской гряды в контексте обсуждения мирного договора, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Любые заявления на этот счет [об условиях заключения договора] – это не условия, касающиеся конкретики, а заявления, касающиеся запросных позиций, пожеланий или рассуждений вслух, не более того», – сказал Песков (цитаты по ТАСС). В ответ на вопрос, как отреагирует президент Владимир Путин, если такое предложение поступит, представитель Кремля отметил, что «пока ничего никто официально не предлагал, поэтому здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров».

Представитель Кремля подчеркнул, что решение вопроса о заключении мирного договора с Японией может занять значительное время, однако Москва сделает все возможное для сокращения этого периода. «Но делать это сиюминутно просто невозможно», – добавил он. По словам Пескова, переговоры на этот счет находятся на начальной стадии, они идут на экспертном уровне, однако требуют непосредственного участия и Путина, и премьера Японии Синдзо Абэ.

Во вторник в Москве запланированы переговоры Путина и Абэ. Ранее японское агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Абэ готов заключить мирный договор с Россией, если получит гарантии последующей передачи Токио двух из четырех Южных Курильских островов – Шикотана и Хабомаи.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – на основании трактата о торговле и границах от 1855 г. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет. Ранее российский МИД призвал Токио полностью признать итоги Второй мировой войны, «включая суверенитет нашей страны над Южными Курильскими островами».

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