Политика

Новости

СМИ назвали условие Японии для подписания мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готов заключить мирный договор с Россией, если получит гарантии о последующей передаче Токио части южных Курильских островов, сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники. Речь идет о Шикотане и группе мелких необитаемых островов Хабомаи, которую в Японии называют Хабомаи.

Агентство отмечает, что в администрации Абэ сочли маловероятной передачу Японии Итурупа и Кунашира. По мнению Токио, требование передачи еще и этих островов заведет переговоры с Москвой в тупик.

Основание для передачи двух островов японская сторона считает советско-японскую Совместную декларацию 1956 г. Этот план, однако, может вызвать критику в самой Японии, поскольку предполагает отказ страны от территориальных претензий на Итуруп и Кунашир, отмечает агентство. В связи с этим Абэ планирует внимательно следить за мнением японских граждан по этому вопросу.

Ранее Абэ заявил, что полон решимости «добиться завершения переговоров по мирному договору» с Россией. Японский премьер выразил надежду, что решение этой проблемы, устраивающее обе стороны будет найдено на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. «Я полон решимости под нашим общим руководством добиться завершения переговоров по мирному договору – вопросу, остающемуся нерешенным в течение всего послевоенного периода», — заявил он в интервью «Интерфаксу». Абэ прилетит в Москву вечером 21 января. Встреча лидеров России и Японии пройдет 22 января.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – на основании трактата о торговле и границах от 1855 г. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет. Ранее российский МИД призвал Токио полностью признать итоги Второй мировой войны, «включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами». Это позволит сторонам перейти к решению проблемы мирного договора, подчеркивали в российском ведомстве.

Спорные острова: между Россией и Японией