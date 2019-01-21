СМИ назвали условие Японии для подписания мирного договора с Россией

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ готов заключить мирный договор с Россией, если получит гарантии о последующей передаче Токио части южных Курильских островов, сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники. Речь идет о Шикотане и группе мелких необитаемых островов Хабомаи, которую в Японии называют Хабомаи.
Агентство отмечает, что в администрации Абэ сочли маловероятной передачу Японии Итурупа и Кунашира. По мнению Токио, требование передачи еще и этих островов заведет переговоры с Москвой в тупик.
Основание для передачи двух островов японская сторона считает советско-японскую Совместную декларацию 1956 г. Этот план, однако, может вызвать критику в самой Японии, поскольку предполагает отказ страны от территориальных претензий на Итуруп и Кунашир, отмечает агентство. В связи с этим Абэ планирует внимательно следить за мнением японских граждан по этому вопросу.
Ранее Абэ заявил, что полон решимости «добиться завершения переговоров по мирному договору» с Россией. Японский премьер выразил надежду, что решение этой проблемы, устраивающее обе стороны будет найдено на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. «Я полон решимости под нашим общим руководством добиться завершения переговоров по мирному договору – вопросу, остающемуся нерешенным в течение всего послевоенного периода», — заявил он в интервью «Интерфаксу». Абэ прилетит в Москву вечером 21 января. Встреча лидеров России и Японии пройдет 22 января.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи – на основании трактата о торговле и границах от 1855 г. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет. Ранее российский МИД призвал Токио полностью признать итоги Второй мировой войны, «включая суверенитет нашей страны над южными Курильскими островами». Это позволит сторонам перейти к решению проблемы мирного договора, подчеркивали в российском ведомстве.
Спорные острова: между Россией и Японией
Thomas Peter / Reuters
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир (на фото), Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Южные Курилы вошли в состав СССР по завершении Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит – такова позиция России
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Sergei Krasnoukhov / AP
Население этих островов – менее 10 000 человек, следует из данных, опубликованных на сайте муниципальных образований. На фото: жители Итурупа
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Красноухов Сергей / PhotoXPress
Острова являются частью Сахалинской области. Крупнейшие населенные пункты - город Курильск на Итурупе, поселки Южно-Курильск на Кунашире (на фото), Малокурильское и Крабозаводское на Шикотане
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Thomas Peter / Reuters
Из Владивостока или с Сахалина до островов можно добраться на теплоходах, правда, они ходят не каждый день и могут быть отменены из-за погодных условий. Теплоход заходит в Курильск, далее следует в Южно-Курильск и Малокурильское, говорится на сайте министерства транспорта Сахалинской области. С 1992 г. в портах Малокурильское и Южно-Курильск были открыты пункты пропуска через границу. Порты стали обслуживать международный грузовой и пассажирский транспорт
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Юрий Кавер / РИА Новости
С декабря этого года возобновлены пассажирские авиаперевозки между островами Кунашир и Шикотан. Дважды в неделю выполняются вертолетные рейсы по маршруту аэропорт «Менделеево» (Кунашир) - село Крабозаводское (Шикотан), сообщает «Интерфакс». До этого времени выбраться с Шикотана можно было только морем: на плашкоуте до Кунашира или на теплоходе «Игорь Фархутдинов» - до сахалинского порта Корсаков
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Сергей Красноухов / ТАСС
Основная отрасль промышленности – рыболовство и переработка рыбы. На фото один из консервных заводов на острове Шикотан. На какое-то время, после прошлогодней прямой линии Владимира Путина, рыбокомбинат, расположенный на острове, даже попал во все новостные ленты. Его сотрудники пожаловались президенту на задержку зарплат, после чего последовали многочисленные проверки предприятия
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Владимир Федоренко / РИА Новости
Посол лососевой икры на рыбзаводе в поселке Китовое на острове Итуруп
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Сергей Красноухов / РИА Новости
Медведь на свалке рыбных отходов недалеко от поселка Рыбаки на острове Итуруп
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Thomas Peter / Reuters
Сельское хозяйство в регионе развито слабо. Так, в Южно-курильском городском округе (острова Кунашир, Шикотан и некоторые другие) под посевные площади используется всего 16 га земли, в основном выращивают картофель. Также есть небольшие хозяйства, выращивающие коров и свиней. За девять месяцев 2016 г. хозяйства округа вырастили 119 т картофеля и произвели 540 т молока, говорится в информации, опубликованной на сайте округа. Скот разводят и частники
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Sergei Krasnoukhov / AP
Электроснабжение на Курильских островах осуществляется от небольших дизельных, гидро- и геотермальных электростанций. Первая геотермальная электростанция мощностью 500 кВт была введена в эксплуатацию в 1993 г. на Кунашире
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Thomas Peter / Reuters
В крупных поселках (на фото Южно-Курильск на Кунашире) и в Курильске работают несколько школ и детских садов
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Сергей Красноухов / ТАСС
После землетрясения 1994 г. многие рыбозаводы, школы и детские сады были уничтожены или полуразрушены. Денег не хватало даже на разборку и снос пострадавших зданий, и людям выделяли для проживания аварийные помещения, а разрушенные здания оставляли в прежнем состоянии. На фото: послелок Рейдово на острове Итуруп, на заднем плане вулкан Богдан Хмельницкий
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В. Киселев / РИА Новости
На Кунашире в 1984 г. образован государственный заповедник «Курильский» (на фото) площадью 654 кв. км, остров Шикотан известен природным заказником «Малые Курилы», где обитают редкие и эндемичные виды животных и растений
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Владимир Сергеев / ТАСС
Один из самых известных вулканов Курил Тятя – часть Курильского заповедника, он расположен в северной части Кунашира
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Владимир Сергеев / ТАСС
Одна из самых известных вершин острова Итуруп – вулкан Богдан Хмельницкий (1585 м). На фото: поселок Курильск на его фоне
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Francois LOCHON / Gamma-Rapho / Getty Images
С помощью богатого природного потенциала островов региональные власти рассчитывают привлечь туристов. Пока что их не много – около 1000 человек в год (по официальным отчетам). На островах Кунашир и Шикотан к 2020 г. власти рассчитывают увеличить их число до 4500 человек
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Владимир Сергеев / ТАСС
В ноябре стало известно, что Россия разместила ракетные комплексы на Курильских островах Кунашир и Итуруп. Япония ответила на это сожалением. На фото: линия береговой обороны на базе танковых башен на острове Кунашир
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Александр Лыскин / РИА Новости
15 декабря Владимир Путин и Синдзо Абэ согласовали заявление о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что деятельность на островах будет осуществляться на основе российского законодательства, так как острова принадлежат России. При этом принципиальная позиция Японии относительно этих четырех островов остается неизменной, подчеркнул Абэ
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Крупнейшие производители продуктов попросили запретить торговым сетям перепродавать их со скидками небольшим магазинам, сообщает газета «Коммерсантъ». Для решения этого вопроса они попросили о встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком. Соответствующее письмо, направленное чиновнику в декабре 2018 г., подписали руководители «Русбренда», «Руспродсоюза», Союза производителей алкогольной продукции и других ассоциаций поставщиков.
Недовольство поставщиков продуктов вызывает то, что торговые сети, получая скидки 30−50% от цены поставки, затем перепродают товар оптом и мелким оптом. Тем самым они захватывают сегмент несетевой торговли и увеличивают долю на рынке в обход ограничения в 25% для каждого муниципалитета, указывает издание. В результате производители лишены возможности донести скидки до потребителя.
Как объяснил газете один из производителей продуктов, практика перепродаж широко распространилась у крупнейших продуктовых сетей в последние пару лет как способ поддержания объемов продаж на стагнирующем рынке.
Представитель Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил газете получение письма ассоциаций поставщиков. Он уточнил, что вопрос о встрече прорабатывается, дата пока не выбрана. Издание со ссылкой на источник уточняет, что встреча может состояться в течение месяца.
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Армия обороны Израиля в ночь на понедельник, 21 января, сообщилав своем Twitter о начале атаки на иранские силы в Сирии.
«Мы начали наносить удары по целям иранского подразделения "Аль-Кудс" на территории Сирии», — говорится в сообщении. Сирийское агентство SANA уточнило, что взрывы начали греметь в небе над Дамаском около 1:15 по местному времени (2:15 мск). Израильские военные предостерегли вооруженные силы Сирии от попыток нанести ущерб израильским силам или территории Израиля.
SANA отмечает, что средства ПВО Сирии отражают воздушную атаку на Дамаск со стороны Ливана.
Ранее в воскресенье, 20 января, силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку израильской авиации, в результате были уничтожены несколько ракет. Удары наносили четыре израильских F-16 из акватории Средиземного моря. Российские военные сообщали, что расчетами комплексов ПВО Сирии были уничтожены семь израильских ракет.
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Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, допрос будет проводить следователь управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД. Причину вызова режиссера на допрос источник не назвал.
Красовский сообщил телеканалу «Дождь», что пока не получал никаких официальных документов от МВД. «Мне звонили люди, представляясь следователями, но следователи ли это или просто тролли, боты или сумасшедшие, я не знаю. Каких-то документов я не видел», – сказал режиссер.
Последняя работа Красовского – комедия «Праздник» – рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год. Фильм не показывали в кинотеатрах, потому что режиссер не стал подавать заявление на получение прокатного удостоверения. Вместо этого он разместил картину на YouTube. Премьера состоялась в интернете в ночь на 3 января.
Утром 20 января Красовский сообщил, что видеохостинг удалил комедию. Фильм был недоступен на YouTube около четырех часов, а после этого снова появился. По словам режиссера, в представительстве YouTube ему объяснили удаление фильма ошибкой системы.
Алексей Красовский дебютировал в качестве режиссера в 2011 г. с сериалом «Откровения». В 2016 г. вышел его первый полнометражный фильм – «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли.
Чем запомнился 2018 год в культуре
Максим Стулов / Ведомости
Выставка Выставка Ильи и Эмилии Кабаковых«В будущее возьмут не всех» прошла в Тейт Модерн, Эрмитаже и Третьяковской галерее. Образ советского мира был представлен на ней как особый космос, как часть бытия, без однозначных оценок – не рай и не ад. И это очень важно для понимания Россией своего прошлого.
1/6
Книга Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», в котором автослесарь рисует комиксы, его жена-библиотекарь – маньяк-убийца, а у сына расстройство аутистического спектра, стал самой обсуждаемой книгой года и получил премию «Нацбест». Читатели полюбили роман за узнаваемую жизнь, черный юмор и афористичный язык
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Музыка Выдвижение на «Грэмми» еврейского альбома Псоя Короленко в номинации world music. Если не первый, то редчайший в истории случай, когда на «Грэмми» выдвигается альбом российского музыканта НЕ в классической номинации
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Антон Завьялов
Опера «Жанна на костре» Онеггера в Перми. В спектакле сошлись мистериальный дар дирижера Теодора Курентзиса и остросовременная, но чуткая режиссура Ромео Кастеллуччи
4/6
Now Films
Фильм «Пылающий» Ли Чхандона – парадоксальная и неоднозначная экранизация короткого рассказа Харуки Мураками «Сжечь сарай». Не самый совершенный, но самый тревожащий фильм года, передающий ощущение ускользающей реальности
5/6
ЦТИ Трансформатор
Спектакль «Сквозь. Скольжение по возможностям». Двухдневный спектакль-экспедиция Всеволода Лисовского по принципиально непримечательным местам российской провинции может показаться причудой для тех, кого уже ничем не удивить, но вообще-то способен вырвать из обыденности любого непредвзятого зрителя и показать ему во всех смыслах новый и незнакомый мир. Вторая экспедиция – весной, маршрут неизвестен, билетов очень мало, но ведь и в космос берут не всех
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Силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку израильской авиации, были уничтожены семь ракет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российских военных. Атака была направлена на международный аэропорт «Дювали» на юго-востоке Дамаска, отмечается в сообщении.
Как рассказали российские военные, в атаке, которая началась около 13.30 в воскресенье, участвовали четыре израильских истребителя F-16. Из акватории Средиземного моря они нанесли удар авиационными управляемыми ракетами, которые были отражены зенитно-ракетными комплексами «Панцирь» и «Бук».
Инфраструктура аэропорта не пострадала, заявили российские военные. Жертв и разрушений нет.
Авто
Новости
СМИ узнали о намерении Франции добиваться слияния Renault и Nissan
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Французские власти уведомили Токио о намерении добиваться слияния автоконцернов Renault и Nissan в единую холдинговую компанию, а также о скором избрании нового председателя совета директоров японского автопроизводителя после ареста Карлоса Гона, сообщает газета Nikkei.
По данным издания, на этой неделе в Японию приезжала французская делегация, в которую вошли представитель совета директоров Renault Мартен Виаль и директор кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен. Во время визита обсуждались вопросы о слиянии и избрании нового председателя совета директоров Nissan.
Когда именно французская сторона планирует назвать имя нового председателя совета директоров японского автопроизводителя, не сообщается. Отмечается, что изначальное соглашение об альянсе Renault-Nissan дает Renault право назначать руководство Nissan.
Карлос Гон с 19 ноября прошлого года находится под арестом по подозрению в том, что он не полностью декларировал доходы в отчетах для Токийской биржи. Сумма сокрытых от декларирования доходов в период с 2010 по 2017 г. оценивается в 8 млрд иен (около $71 млн). Гон не признает вину. Кроме того, его заподозрили в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций.
Альянс Renault-Nissan был создан в 1999 г., в 2016 г. к партнерству присоединилась японская Mitsubishi. По действующему соглашению Renault принадлежит 43% Nissan, а японская компания владеет 15% акций французского партнера.
«Убийца расходов». Чем известен Карлос Гон
TOSHIFUMI KITAMURA / AFP
Карлос Гон родился 9 марта 1954 г. в бразильском Порту-Велью в семье ливанских иммигрантов. В два года он тяжело заболел и чуть не умер, писала Financial Times. Родители решили отвезти его со старшей сестрой на историческую родину — в Ливан. Там он окончил школу иезуитов. После этого Гон отправился в Париж изучать инженерное дело в престижной Политехнической школе, отмечала газета. «Я не могу что-то выделить, – говорил в интервью FT Гон о своих корнях. – У меня традиции ливанской семьи, но я также бразилец, а моя мама была большим франкофилом, так что Франция присутствовала в моей жизни с момента рождения. Я смесь трех культур». Гон владеет английским, французским, португальским, арабским и японским языками.
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TOSHIFUMI KITAMURA / AFP
В 1974 г. Гон окончил химический факультет парижской Политехнической школы, а в 1978 г. — Высшую горную школу в столице Франции.
В 2005 г. Гону вручили диплом доктора юридических наук в университете Васэда в Токио (на фото).
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Eriko Sugita ES / REUTERS
Страсть к машинам появилась у Гона рано, как у многих мужчин его поколения, отмечала FT. В 15 лет он впервые сел за руль принадлежавшего матери Peugeot 404. Первой собственной машиной – в студенческие годы в Париже – был крохотный Fiat 127.
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Eriko Sugita / REUTERS
Первая работа Гона – стажер в Michelin (1978 г.). В компании, которая на тот момент была убыточной, Гон быстро продвинулся по службе: его отправили в Бразилию возглавить проблемное производство. Через несколько лет Гон сделал его прибыльным, писала FT. После этого топ-менеджера назначили директором североамериканского филиала, позже – гендиректором производства шин и покрышек для малотоннажных грузовиков. За время работы Гона в Michelin компания существенно сократила расходы и стала вновь приносить прибыль владельцам.
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Catherine Cabrol / Corbis / Getty Images
В декабре 1996 г. Гон ушел с поста гендиректора Michelin в убыточную тогда Renault. Его назначили вице-президентом автоконцерна. Убытки Renault в 1996 г. составили около 2 млрд франков. У компании не хватало средств на разработку новых моделей. Гон предложил совету директоров план реорганизации концерна, согласно которому был закрыт завод в Бельгии, а на других предприятиях Renault происходили массовые сокращения персонала. Эти меры вызвали волну акций протеста среди рабочих.
На фото Гон отвечает на вопросы менеджеров на заводе Renault в Сандувиле
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Benoit Tessier / REUTERS
Прославившись спасением Renault в 1990-х гг., Гон заработал себе прозвище Le cost killer (Убийца расходов), писала FT. Прозвище пристало к нему намертво и раздражает Гона, отмечала газета. «Конечно, это сексуально, в прозвище чувствуется кровь, подлость», – говорил сам Гон. «Но на моем месте любой стал бы Le cost killer. Если бы план возрождения касался только сокращения затрат, он длился бы года два. Но возрождение – это когда прошло 15 лет, а компания по-прежнему на верном пути», – говорил в интервью FT Гон.
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Toru Hana / REUTERS
В 1990-е гг. японский концерн Nissan Motor Co. также находился в кризисе. Убытки росли, доля на мировом и отечественном рынках снижалась. В 1999 г. Гон перешел в Nissan на должность директора по производству. Согласно его антикризисному плану, компания должна была выйти в прибыль уже через год. Первым делом Гон закрыл пять заводов компании, всего в первый год его работы было сокращено около 14% сотрудников концерна, из них более 50% - это управленцы. Гон всегда стремился к сокращению непроизводственных расходов, отмечала FT. Компания продала непрофильные активы, отказалась от большей части моделей. Гон в первые годы работы в компании лично контролировал работу дизайнерского подразделения. В июне 2000 г. Гон стал президентом концерна, в июне 2001 г. – гендиректором Nissan, чуть позже председателем совета директоров.
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Dmitry Lovetsky / AP
В июне 2009 г. Гон показал Владимиру Путину, занимавшему тогда пост премьер-министра России, первый автомобиль Nissan Teana, собранный на заводе компании в Санкт-Петербурге. Открытие первого завода японского автопроизводителя в России связывали с большими надеждами на оживление автомобильной промышленности страны в разгар финансового кризиса, отмечало France Press. В 2013–2016 гг. Гон возглавлял совет директоров крупнейшего российского автоконцерна – «АвтоВАЗа» (подконтролен Renault). Сейчас Гон является председателем совета директоров совместного предприятия (СП) Renault и «Ростеха» – нидерландской Alliance Rostec Auto B.V. Эта компания консолидировала 96,6% «АвтоВАЗа», партнеры в будущем планируют выкупить у миноритариев оставшиеся акции.
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Rogelio V. Solis / AP
В октябре 2016 г. в результате покупки японской компанией Nissan 34% Mitsubishi был образован альянс Renault – Nissan – Mitsubishi. До этого с 1999 г. существовал только альянс Renault – Nissan. После сделки Гон возглавил альянс. В интервью FT Гон говорил, что к 2022 г. он хочет сделать альянс «необратимым». «Последнее, что мы хотим сделать, конвергируя три компании, – демотивировать людей, создав у них впечатление, что они будут работать на кого-то другого», – заявлял Гон.
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Gisela Schober / Getty Images
В молодости Гон женился на ливанке по имени Рита. С ней он прожил более 25 лет. В семье родилось четверо детей — три дочери и сын. В 2016 г. Гон женился во второй раз. Его избранницей стала Кэрол Нахас. Свадьба состоялась во дворце Малый Трианон в Версале. На фото Гон и его жена Кэрол на Каннском кинофестивале (2017 г.).
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Michel Spingler / AP
На фото Гон с дочерьми на 33-ем кинофестивале в Довиле (2007 г.)
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После того, как Гон вернул успех Nissan, его - человека со стороны - приняли в Японии как своего, что необычно для этой страны, писала FT. Гон стал супергероем японских комиксов. Его жизнь запечатлели в мангах (вид комиксов для взрослых).
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Григорий Сысоев / ТАСС
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов (знаком с Карлосом Гоном с 2003 г.) назвал его одним из сильнейших менеджеров в мире. «Создать такую огромную компанию... Проблем была масса, но тем не менее все выжили, работают. Даже "АвтоВАЗ" переделал», – сказал Чемезов «Ведомостям». Комментировать обвинения в адрес Гона он отказался, пояснив, что не знает, что произошло.
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Akio Kon / Bloomberg / Getty Images
Окружная прокуратура Токио 19 ноября арестовала Гона после допроса. Его подозревают в нарушении закона о финансовых инструментах в Японии. Следствие считает, что топ-менеджер указывал в отчетности для Токийской фондовой биржи заниженный размер вознаграждения для уклонения от уплаты налогов. Ранее японский телеканал NHK со ссылкой на источники утверждал, что всего за пять лет Гон не предоставил информацию о $44 млн заработка. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас Гон находится в центре временного содержания в Токио (на фото)
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При проведении раскопок в подвале одного из старинных зданий в центре Ташкента ученые обнаружили потайную комнату со старинными артефактами, потерянными 80 лет назад, сообщил узбекский портал Kun.uz. Стоимость этого клада, по предварительным подсчетам, превышает $1 млн.
Среди находок – редкие произведения искусства, старинные монеты и посуда, микроскоп из золота и книги, которые считали утраченными. В частности, были обнаружены десятки рукописей книг известных узбекских мыслителей XII–XVII вв.
Отмечается, что среди найденных вещей есть экспонаты из коллекции ташкентского дворца князя Николая Романова, а также предметы, принадлежавшие дворянам и ученым, приехавшим в начале прошлого века из Европы и Санкт-Петербурга, жертвам сталинских репрессий и генералу Джурабеку.
Находки будут перевезены в музей. Некоторые из них планируется отправить на реставрацию в спецлабораторию группе ученых из Германии и Польши.
Технологии
Новости
Министр экономики Франции обозначил сроки введения налога для IT-гигантов
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Правительство Франции в феврале представит законопроект о налогообложении крупных международных технологических компаний, таких как Google и Facebook. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете Le Journal du Dimanche. После этого законопроект будет в кратчайшие сроки передан на голосование в парламент, добавил министр.
Ле Мэр подчеркнул, что налог затронет «все компании, предлагающие цифровые услуги и имеющие оборот более 750 млн евро по всему миру и 25 млн евро во Франции». В частности, речь идет об Apple, Google и Facebook.
Ранее Ле Мэр сообщил, что Франция в ближайшее время намерена ввести налог для IT-гигантов, не дожидаясь решения Евросоюза. Еврокомиссия тоже планирует ввести так называемый цифровой налог, но предложение пока не утверждено на уровне ЕС.
Ускорить введение налога Францию вынудила необходимость искать новые источники доходов после того, как президент Эмманюэль Макрон объявил о социальных льготах в связи с массовыми протестами. Налог на доходы IT-компаний позволит собирать в бюджет 500 млн евро в год.
Технологии
Новости
Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде вернулся на YouTube
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Фильм «Праздник» Алексея Красовского снова появился на YouTube. Ранее режиссер сообщил, что видеохостинг удалил видео за нарушение условий использования. Фильм был недоступен около четырех часов, первые сообщения о том, что картина удалена, появились около десяти часов утра по московскому времени.
«Как разъяснили мне в представительстве YouTube, ошибка системы, бывает, – сказал Красовский ТАСС. – Они заверили, что больше такого не должно произойти». Комментарием корпорации Google, которой принадлежит видеохостинг, агентство не располагает.
Фильм «Праздник» рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год. Главные роли в фильме исполнили Алена Бабенко, Ян Цапник, Павел Табаков.
Режиссер не стал подавать заявление на получение прокатного удостоверения, потому что заранее был уверен в отказе. Еще во время производства фильма к министру культуры Владимиру Мединскому обратился секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак с просьбой не выдавать Красовскому прокатное удостоверение. По мнению Турчака, «Праздник» — это «черная комедия о трагической странице в жизни советских людей».
В итоге фильм был опубликован на YouTube. Премьера состоялась в интернете в ночь на 3 января.
Алексей Красовский дебютировал в качестве режиссера в 2011 г. с сериалом «Откровения». В 2016 г. вышел его первый полнометражный фильм — «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли.
Самые кассовые российские фильмы, показанные в новогодние каникулы
Кадр из фильма / Студия Тритэ
Движение вверх Сборы: 3 млрд руб. Год выхода в прокат: 2017-2018 гг.
1/8
Кадр из фильма / Central Partnership
Викинг Сборы: 1,5 млрд руб. Год выхода в прокат: 2016-2017 гг.
2/8
Кадр из фильма / Студия Тритэ
Экипаж Сборы: 1,4 млрд руб. Год выхода в прокат: 2016 г.
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Кадр из фильма / ТНТ
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел Сборы: 1,4 млрд руб. (данные ЕАИС по сборам фильма на 8 января 2019 г.) Год выхода в прокат: 2018-2019 гг.
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Кадр из фильма / Central Partnership
Т-34 Сборы: 1,3 млрд руб. (данные ЕАИС по сборам фильма на 8 января 2019 г.) Год выхода в прокат: 2019 г.
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Кадр из фильма / Bazelevs Production
Елки-3 Сборы: 1,15 млрд руб. Год выхода в прокат: 2013-2014 гг.
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Кадр из фильма / Bazelevs Production
Ирония судьбы. Продолжение Сборы: 1,15 млрд руб. Год выхода в прокат: 2007-2008 гг.
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Кадр из фильма / «Среда»
Вий Сборы: 1,14 млрд руб. Год выхода в прокат: 2014 г.
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На Суворовской площади в Москве начался митинг против возможной передачи Японии части Курильских островов. Мероприятие согласовано с властями. Организаторами митинга являются «Левый фронт», «Партия дела», незарегистрированная партия «Другая Россия», движение «Новороссия» и ряд других организаций.
По оценке координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, к началу митинга на площади собралось около 2000 человек.
Андрей Гордеев / Ведомости
В воскресенье, 20 января, в Москве прошел митинг против возможной передачи Японии части Курильских островов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Мероприятие было согласовано с властями и прошло без происшествий
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Андрей Гордеев / Ведомости
Организаторами выступили «Левый фронт», «Партия дела», незарегистрированная партия «Другая Россия», движение «Новороссия» и ряд других организаций
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Андрей Гордеев / Ведомости
По разным данным в акции приняли участие от 500 до 2000 человек
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Андрей Гордеев / Ведомости
Митинг прошел накануне визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москву. Он прибудет в столицу России вечером 21 января
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Андрей Гордеев / Ведомости
Ожидается, что 22 января состоятся переговоры Абэ с российским президентом Владимиром Путиным, на которых будет обсуждаться мирный договор между Москвой и Токио
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Андрей Гордеев / Ведомости
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — на основании трактата о торговле и границах от 1855 г.
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Андрей Гордеев / Ведомости
Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны
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Андрей Гордеев / Ведомости
В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — на основании трактата о торговле и границах от 1855 г. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет.
В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор «без всяких предварительных условий». Абэ назвал такое предложение неприемлемым.
Во вторник, 22 января, должна состояться новая встреча Путина и Абэ. Первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора состоялся в Москве 14 января.
Спорные острова: между Россией и Японией
Thomas Peter / Reuters
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир (на фото), Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Южные Курилы вошли в состав СССР по завершении Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит – такова позиция России
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Sergei Krasnoukhov / AP
Население этих островов – менее 10 000 человек, следует из данных, опубликованных на сайте муниципальных образований. На фото: жители Итурупа
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Красноухов Сергей / PhotoXPress
Острова являются частью Сахалинской области. Крупнейшие населенные пункты - город Курильск на Итурупе, поселки Южно-Курильск на Кунашире (на фото), Малокурильское и Крабозаводское на Шикотане
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Thomas Peter / Reuters
Из Владивостока или с Сахалина до островов можно добраться на теплоходах, правда, они ходят не каждый день и могут быть отменены из-за погодных условий. Теплоход заходит в Курильск, далее следует в Южно-Курильск и Малокурильское, говорится на сайте министерства транспорта Сахалинской области. С 1992 г. в портах Малокурильское и Южно-Курильск были открыты пункты пропуска через границу. Порты стали обслуживать международный грузовой и пассажирский транспорт
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Юрий Кавер / РИА Новости
С декабря этого года возобновлены пассажирские авиаперевозки между островами Кунашир и Шикотан. Дважды в неделю выполняются вертолетные рейсы по маршруту аэропорт «Менделеево» (Кунашир) - село Крабозаводское (Шикотан), сообщает «Интерфакс». До этого времени выбраться с Шикотана можно было только морем: на плашкоуте до Кунашира или на теплоходе «Игорь Фархутдинов» - до сахалинского порта Корсаков
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Сергей Красноухов / ТАСС
Основная отрасль промышленности – рыболовство и переработка рыбы. На фото один из консервных заводов на острове Шикотан. На какое-то время, после прошлогодней прямой линии Владимира Путина, рыбокомбинат, расположенный на острове, даже попал во все новостные ленты. Его сотрудники пожаловались президенту на задержку зарплат, после чего последовали многочисленные проверки предприятия
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Владимир Федоренко / РИА Новости
Посол лососевой икры на рыбзаводе в поселке Китовое на острове Итуруп
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Сергей Красноухов / РИА Новости
Медведь на свалке рыбных отходов недалеко от поселка Рыбаки на острове Итуруп
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Thomas Peter / Reuters
Сельское хозяйство в регионе развито слабо. Так, в Южно-курильском городском округе (острова Кунашир, Шикотан и некоторые другие) под посевные площади используется всего 16 га земли, в основном выращивают картофель. Также есть небольшие хозяйства, выращивающие коров и свиней. За девять месяцев 2016 г. хозяйства округа вырастили 119 т картофеля и произвели 540 т молока, говорится в информации, опубликованной на сайте округа. Скот разводят и частники
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Sergei Krasnoukhov / AP
Электроснабжение на Курильских островах осуществляется от небольших дизельных, гидро- и геотермальных электростанций. Первая геотермальная электростанция мощностью 500 кВт была введена в эксплуатацию в 1993 г. на Кунашире
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Thomas Peter / Reuters
В крупных поселках (на фото Южно-Курильск на Кунашире) и в Курильске работают несколько школ и детских садов
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Сергей Красноухов / ТАСС
После землетрясения 1994 г. многие рыбозаводы, школы и детские сады были уничтожены или полуразрушены. Денег не хватало даже на разборку и снос пострадавших зданий, и людям выделяли для проживания аварийные помещения, а разрушенные здания оставляли в прежнем состоянии. На фото: послелок Рейдово на острове Итуруп, на заднем плане вулкан Богдан Хмельницкий
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В. Киселев / РИА Новости
На Кунашире в 1984 г. образован государственный заповедник «Курильский» (на фото) площадью 654 кв. км, остров Шикотан известен природным заказником «Малые Курилы», где обитают редкие и эндемичные виды животных и растений
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Владимир Сергеев / ТАСС
Один из самых известных вулканов Курил Тятя – часть Курильского заповедника, он расположен в северной части Кунашира
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Владимир Сергеев / ТАСС
Одна из самых известных вершин острова Итуруп – вулкан Богдан Хмельницкий (1585 м). На фото: поселок Курильск на его фоне
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Francois LOCHON / Gamma-Rapho / Getty Images
С помощью богатого природного потенциала островов региональные власти рассчитывают привлечь туристов. Пока что их не много – около 1000 человек в год (по официальным отчетам). На островах Кунашир и Шикотан к 2020 г. власти рассчитывают увеличить их число до 4500 человек
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Владимир Сергеев / ТАСС
В ноябре стало известно, что Россия разместила ракетные комплексы на Курильских островах Кунашир и Итуруп. Япония ответила на это сожалением. На фото: линия береговой обороны на базе танковых башен на острове Кунашир
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Александр Лыскин / РИА Новости
15 декабря Владимир Путин и Синдзо Абэ согласовали заявление о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что деятельность на островах будет осуществляться на основе российского законодательства, так как острова принадлежат России. При этом принципиальная позиция Японии относительно этих четырех островов остается неизменной, подчеркнул Абэ
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Видеохостинг YouTube утром в воскресенье удалил фильм «Праздник» Алексея Красовского, об этом режиссер сообщил в Faceboоk. При переходе по ссылке на фильм появлялось сообщение: «Видео удалено за нарушение условий использования YouTube». Спустя несколько часов фильм вернулся на YouTube.
Фильм «Праздник» рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год. Главные роли в фильме исполнили Алена Бабенко, Ян Цапник, Павел Табаков.
Ранее Красовский заявил «РИА Новости», что не видит смысла подавать заявление на получение прокатного удостоверения, так как заранее уверен в отказе. Вместо этого он решил показать картину на YouTube. Премьера состоялась в интернете в ночь на 3 января.
Против фильма выступал, в частности, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не выдавать картине Красовского, которая тогда еще находилась в производстве, прокатное удостоверение. По мнению Турчака, «Праздник» — это «черная комедия о трагической странице в жизни советских людей». Мединский ответил, что решение о прокатном удостоверении будет приниматься только после получения соответствующего заявления.
Алексей Красовский дебютировал в качестве режиссера в 2011 г. с сериалом «Откровения». В 2016 г. вышел его первый полнометражный фильм — «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли.
Какие фильмы не разрешили показать в России
Вольга
«Смерть Сталина». Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи не будет показана в кинотеатрах в России, прокатное удостоверение фильма будет отозвано. В Минкультуры пояснили, что в фильме выявлена информация, распространение которой запрещено российским законодательством. Что это за информация, в министерстве не уточнили
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Вольга
«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает историю борьбы за власть, развернувшейся после смерти советского вождя. Премьера фильма в России должна состояться в этот четверг, 25 января
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«Зов космической эволюции». Прокатное удостоверение картина о семье Рерихов получила в 2013 г. Через три года Минкультуры отозвало удостоверение после обращения гендиректора Государственного музея искусств народов Востока Александра Седова
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В обращении, в частности, утверждалось, что в фильме использовалось изображение свастики. Позже суд признал отзыв незаконным, однако до сих пор прокатное удостоверение «Зову космической эволюции» не возвращено
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Summit
«Номер 44». Фильм студии Summit был снят по одноименному роману Тома Роба Смита. По сюжету главный герой ленты – офицер советской разведки Лев Демидов. Он расследует серию убийств 44 детей. Премьера картины в России должна была состояться 17 апреля 2015 г., у нее было прокатное удостоверение
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Summit
За несколько дней до премьеры «Номера 44» министр культуры Владимир Мединский заявил, что СССР в фильме изображен как Мордор, «с физически и морально неполноценными недочеловеками». После этого прокатчик картины - кинокомпания «Централ партнершип» вернула в Минкультуры удостоверение и отказалась от показа картины
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«Любовь». В том же 2015 г. Минкультуры отказалось выдать разрешение на показ в России фильма Гаспара Ноэ. Этот эротический 3D-фильм чиновника назвали порнографией
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«Любовь» Гаспара Ноэ - это эротическая мелодрама и история любви, снятая в формате 3D. Она была показана в специальной внеконкурсной программе на Каннском кинофестивале, где номинировалась на квир-пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино. По отзывам, фильм шокировал многих зрителей откровенными сценами
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«Чебурашка». В июне 2014 года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у японского мультфильма режиссера Макото Накамуры. Сделано это было по требованию «Союзмультфильма». Студия утверждала, что картина нарушает ее имущественные права
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Проверка министерства установила, что японский «Чебурашка» не связан напрямую с классическими работами «Союзмультфильма», а права на его создание были законно получены от автора персонажей Эдуарда Успенского и мультипликатора Леонида Шварцмана. Показы были возобновлены
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«Борат». В 2006 г. предшественник Минкультуры - Федеральное агентство по культуре и кинематографии запретило в России показ комедии с Сашей Бароном Коэном, сыгравшим казахского журналиста
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Российские чиновники сочли «Бората» уничижительным по отношению к народу Казахстана. А вот следующую пародию с Коэном, в этом раз на арабские страны, – фильм «Диктатор» 2012 г. в России показали. В Белоруссии, Таджикистане и Туркмении «Диктатор» был запрещен
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Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия приняли решение создать совместную криптовалюту в рамках укрепления стратегического партнерства между странами, сообщило эмиратское информационное агентство WAM. Об этой инициативе было объявлено на очередном заседании эмиратско-саудовского координационного совета, которое состоялось 19 января в Абу-Даби.
На начальном этапе использовать криптовалюту смогут только центробанки и коммерческие банки обеих стран. Целью внедрения криптовалюты называется облегчение трансграничных платежей. Кроме того, на ее примере власти ОАЭ и Саудовской Аравии планируют изучить блокчейн-технологию, провести оценку рисков в сфере кибербезопасности, а также проанализировать влияние криптовалют на финансовые рынки.
Кроме того, на заседании совета, который возглавляют наследные принцы Абу-Даби и Саудовской Аравии Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян и Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, были приняты еще шесть инициатив. Например, было решено упростить двусторонние таможенные процедуры между странами, а также провести совместные учения по оценке устойчивости поставок жизненно важных товаров в случае кризиса или стихийного бедствия.
ОАЭ и Саудовская Аравия являются членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Однако на фоне кризиса вокруг Катара две страны начали больше внимания уделять двусторонним отношениям.
Как регулируются криптовалюты в разных странах
Andrey Rudakov / Bloomberg
Россия Правительство и Центральный банк работают над созданием базового нормативно-правового акта, регулирующего правовой статус и порядок обращения криптовалют. Ранее ЦБ и Росфинмониторинг неоднократно высказывали позицию об отнесении операций с криптовалютой к сомнительным операциям в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На фото майнинговая ферма в Красногорске
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Eric Gay / AP
США В США ограниченное правовое регулирование криптовалют. Налоговая служба в 2014 г. определила, что для целей федерального налогообложения виртуальная валюта рассматривается как имущество. К отдельным видам деятельности, связанным с использованием криптовалюты (например, деятельность по ее продаже и обмену), применяются требования законодательства о банковской тайне. Операции по выпуску криптовалюты могут в отдельных случаях быть классифицированы как размещение ценных бумаг, в этом случае к процедуре их выпуска применяются те же требования, что и к размещению традиционных ценных бумаг. На фото магазин оружия в Техасе
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Jens Kalaene / DPA / ТАСС
Евросоюз Европейский центробанк классифицирует криптовалюту (в частности, биткойн) как конвертируемую децентрализованную виртуальную валюту. Прямое регулирование отсутствует, в июле 2014 г. ЕЦБ рекомендовал европейским банкам не проводить операции с использованием виртуальных валют, пока не будет установлен режим регулирования. На фото вывеска кафе в Берлине. В 2017 г. в Директиву ЕС о борьбе отмыванием денежных средств были внесены изменения, направленные на снижение риска использования виртуальных валют для отмывания преступных доходов. Провайдеры криптовалютных сервисов и «платформы виртуальных валют» должны следовать тем же требованиям по идентификации клиентов и отслеживанию подозрительных операций, что и банки, и другие кредитные и финансовые организации
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Chris Ratcliffe / Bloomberg
Великобритания Криптовалюты не являются финансовым продуктом, а потому находятся вне периметра правового регулирования. Законодательное регулирование находится в процессе становления. Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) создало площадку для запуска и тестирования пилотных проектов в области обращения криптовалют, а также выпустила дискуссионный документ по технологии распределенных регистров. На фото бар в Лондоне, где принимаются биткоины
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Arnd Wiegmann / Reuters
Швейцария В этой стране криптовалюта представляет собой активы, а не ценные бумаги. Операции с криптовалютами не требуют специальных разрешений (лицензий), но некоторые виды деятельности, включая покупку и продажу криптовалют (в частности, биткоинов) на коммерческой основе и действующих торговых площадках, могут подлежать лицензированию. Также к операциям с криптовалютами применяются общие требования законодательства Швейцарии по борьбе с отмыванием денежных средств. На фото вход в ратушу в городе Цуге
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Tomohiro Ohsumi / Bloomberg
Япония Криптовалюта была признана законным средством платежа в апреле 2017 г. Несколько крупных ритейлеров теперь принимают биткойн в качестве оплаты. Понятие криптовалюты разграничено с понятием электронных денег, криптовалюта признается не денежным средством, а оборотоспособным активом, который может быть использован в качестве платежного средства. При этом операции по обмену криптовалюты на фиатные деньги не облагаются местным аналогом НДС. На фото биткойн-банкомат в Токио
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Qilai Shen / Bloomberg
Китай Криптовалюта рассматриватся как виртуальный товар (неденежный цифровой актив). Законодательный подход находится в процессе становления. С сентября 2017 г. действует запрет на публичное размещение криптовалюты. При этом в Китае разрешены хранение криптовалют для физлиц и операции с криптовалютой между ними. На фото майнинговая ферма во Внутренней Монголии
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Then Chih Wey / Zuma / ТАСС
Сингапур Криптовалюты рассматриваются как актив, а не средство платежа. В случае соответствия определенным критериям могут классифицироваться как ценная бумага. Операции с ними могут облагаться местным аналогом НДС. Сам статус криптовалюты детально не урегулирован, но есть правовое регулирование отдельных видов деятельности, связанных с обращением криптовалюты. В частности, Валютное управление Сингапура (MAS) выпустило ряд нормативных документов, регулирующих публичное размещение цифровых активов (токенов), а также торговлю ими. На фото биткойн-банкомат в одном из торговых центров
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Duncan Chard / Bloomberg
ОАЭ В октябре 2017 г. правительство Абу-Даби выпустило базовое руководство в отношении криптовалют и их публичного размещения. Майнинг или спотовые сделки в виртуальных валютах сами по себе не являются регулируемой деятельностью. Тем не менее любые лицензированные компании, предоставляющие или использующие виртуальные валюты для финансовых услуг, обязаны придерживаться существующих законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
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Diego Levy / Bloomberg
Аргентина Одна из ведущих стран по использованию криптовалюты, которая определяется как «цифровое воплощение ценности, которая может использоваться для электронной коммерции и чьи функции состоят в том, чтобы сформировать среду обмена и/или единицу учетной записи и/или хранилища стоимости». В июле 2014 г. департамент финансовой информации Аргентины (UIF), уполномоченный орган по противодействию отмыванию денежных средств, выпустил заявление, предписывающее всем финансовым институтам, осуществляющим операции с «биткойнами и иными виртуальными валютами», направлять сведения о таких операциях в UIF