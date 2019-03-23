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Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции и Министерству экономического развития подготовить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сообщается на сайте правительства. Поручение было дано по итогам заседания правительства, которое состоялось 21 марта. Минюст и Минэкономразвития должны представить предложения по обновлению кодекса до 1 июня текущего года.

Создание новой концепции КоАП необходимо для «актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности», следует из сообщения правительства.

Ряд поправок, которые планируется внести в КоАП, касается защиты прав потребителей, отметил Медведев на заседании в четверг (его слова приводятся на сайте правительства). В частности, предлагается установить ответственность за отказ обслуживать клиента из-за возраста или состояния здоровья. «Бывают ситуации, когда от таких людей просто отмахиваются: у них есть особые запросы, потребности, не всегда удобен стандартный способ получения услуги. Персонал должен на это откликнуться, помочь, а не игнорировать просьбы», — сказал премьер.

По мнению Медведева, странно, когда такие нормы приходится вводить на законодательном уровне, потому что «это просто банальная вежливость». Однако необходимость в этом есть, констатировал он: регулярно пенсионеры и инвалиды сталкиваются с тем, что их отказываются обслуживать или не учитывают особые потребности. Премьер выразил надежду, что введение ответственности за это повлияет на ситуацию.