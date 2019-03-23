В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
Работникам муниципальных бюджетных учреждений Балтасинского района Татарстана запретили заряжать мобильные телефоны на работе из-за экономии электроэнергии, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на соответствующий документ.
Опубликованный изданием документ был подписан 18 марта руководителем Балтасинского районного исполнительного комитета Айдаром Хайрутдиновым. В нем руководителям муниципальных бюджетных учреждений рекомендуется «взять на особый контроль вопрос экономии электроэнергии» и «установить запрет на подключение зарядных устройств личных мобильных телефонов, смартфонов и электрических чайников в здании учреждения». Чайником можно пользоваться только в помещениях для питания, отмечается в документе.
Власти Татарстана пока не комментировали ситуацию.