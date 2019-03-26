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Палата представителей США приняла акт об энергетической безопасности Европы от России

Нижняя палата Конгресса США приняла законопроект, направленный на защиту европейских стран от энергетических ресурсов и влияния России, сообщает Bloomberg. Проект предполагает выделение Госдепартаменту $580 млн в 2021 финансовом году на эти цели, а также на стимулирование альтернативных инвестиций.

Одобренный палатой представителей законопроект «О европейской энергетической безопасности и диверсификации 2019 г.» направлен на «оказание помощи европейским и евразийским государствам в уменьшении их зависимости от энергетических ресурсов» таких стран как «Российская Федерация, которая использует природный газ для принуждения, подавления и влияния на другие» правительства, говорится в документе.

Спасение от российского влияние должно выражаться в увеличении частных и государственных инвестиций США на европейских энергетических рынках, а также в увеличении экспорта американских ресурсов и технологий. Отдельно указывается, что Госдепартамент должен оказывать «дипломатическую и политическую поддержку» Европейской комиссии, а также европейским и евразийским странам, по мере необходимости, «чтобы устранить любые препятствия на пути развития [указанных в документе] проектов».

Документ предполагает ежегодный отчет Белого дома перед международными комитетами обеих палат конгресса о проектах, направленных на уменьшение российского влияния. Такие отчеты администрация должна предоставлять в течение семи лет после принятия закона. В них должны содержаться описание роли США в указанных проектах, сумма и форма финансирования, а также информация о прогрессе в их реализации. Для принятия закона необходима его поддержка в сенате и Белом доме.