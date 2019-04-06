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Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить всем учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки. Соответствующий проект поправок в закон о государственном регулировании производства и потребления алкогольной продукции опубликован на портале нормативных и правовых актов.

Сейчас продажа алкоголя разрешена только в парках, а также в концертных залах и театрах. По мнению Минкультуры, эти ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей.

Фактически ведомство предлагает вернуться к старой норме, которая действовала до 2016 г. Тогда продавать алкоголь можно было в любых учреждениях, которые вели «деятельность в области культуры». Действующие сейчас ограничения необоснованны и их необходимо устранить, полагает Минкультуры.

Предложение ведомства затрагивает, в частности, и музеи. Президент ГМИИ им. А. С. Пушкина Ирина Антонова раскритиковала идею разрешить продавать алкоголь во всех организациях культуры. «Музей – это все-таки не то учреждение, где стоит это дело вводить. Достаточно в Москве мест, где продается алкоголь», – сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва». Антонова добавила, что в музее половина посетителей – это дети, начиная с трех-пяти лет, что тоже, по ее мнению, является аргументом против того, чтобы там продавался алкоголь.