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Политика
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Следователи предъявили новое обвинение бывшему заместителю Мединского

Ведомости
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Следственный комитет России предъявил обвинение в организации преступного сообщества бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, ранее арестованному по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Пирумову было предъявлено обвинение по ст. 210 УК (организация преступного сообщества)», — сказал собеседник агентства. Он связал это с тем, что следствие пока не может доказать вменяемое Пирумову мошенничество на 450 млн руб. при строительстве новых корпусов Эрмитажа. Предельные сроки содержания экс-замминистра под стражей истекают 17 апреля, а обвинение по новой статье позволит продлить ему срок ареста еще на полгода, пояснил источник.

Адвокат Пирумова Федор Куприянов подтвердил «РИА Новости», что его подзащитному предъявили обвинения по ст. 210 УК. От дальнейших комментариев он отказался.

По версии следствия, в организованное преступное сообщество помимо Пирумова входили руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Министерства культуры Борис Мазо. Последний находится в международном розыске.

Пирумов, Мазо и Колесников обвиняются в том, что они организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации. Эрмитаж в рамках уголовного дела заявил иск о компенсации более 850 млн руб.

Это не первое уголовное дело в отношении Пирумова: ранее бывший заместитель Владимира Мединского был осужден на 1,5 года колонии за хищение, но его освободили от наказания в связи тем, что он пробыл под стражей весь период следствия. Позже Мосгорсуд ужесточил наказание с 1,5 до 3 лет колонии. Установлено, что в 2012 г. Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Москве, Пскове, Калуге, Тамбове и Калининграде. 

Политика
Новости

Медведев заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию

Ведомости
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Никакие корректировки или фундаментальные изменения в действующую Конституцию не нужны, считает премьер Дмитрий Медведев. «Конституция — инструмент, который рассчитан на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны», — сказал Медведев журналистам, комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина внести поправки в основной закон (цитата «РИА Новости»).  

Премьер подчеркнул, что «никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать фундаментальных положений о правах и свободах граждан и положений о форме государственного правления в нашей стране, то есть норм о президентской республике». 

Володин ранее предложил внести в Конституцию поправки, разрешающие Госдуме участвовать в формировании правительства. По его мнению, депутаты могли бы участвовать в консультациях при назначении кандидатов на посты вице-премьеров и министров. Инициативу спикера Госдумы поддержали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также представители фракций «Единой России» и «Справедливой России».

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Политика
Новости

Лукашенко наградил Матвиенко орденом

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Франциска Скорины. Указ о награждении опубликован на национальном правовом интернет-портале республики. Как следует из документа, Матвиенко награждена орденом «за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений» между Минском и Москвой. Указ был подписан накануне юбилея Матвиенко, которой 7 апреля исполняется 70 лет.

Орден Франциска Скорины – одна из высших государственных наград Белоруссии. Он присуждается за развитие белорусской культуры, гуманитарную и благотворительную деятельность. Внешне орден представляет собой четырехконечную звезду с кругом, в центре которого расположено рельефное изображение Франциска Скорины, в нижней части – лавровая ветвь. Награда была учреждена в 1995 г. и названа именем восточнославянского первопечатника и философа, который родился в Полоцке в XV в.

Среди россиян орденом Франциска Скорины ранее награждались патриарх Московский и всея Руси Алексий II в 1998 г., президент Борис Ельцин в 1999 г., композитор Александра Пахмутова, мэр Москвы Юрий Лужков в 2001 г., ректор МГУ Виктор Садовничий, академик Жорес Алферов и другие. Также ордена Франциска Скорины получили генеральный директор МАГАТЭ Мохаммед аль-Барадеи и модельер Пьер Карден.

Политика
Новости

Зюганов поддержал идею участия Госдумы в формировании правительства

Ведомости
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов положительно оценил предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина допустить депутатов к формированию правительства. «Это приятная новость. Я давно говорил, что правительство не может работать эффективно без контроля законодателей», – сказал он «Интерфаксу». По мнению Зюганова, соответствующие изменения давно надо было внести в Конституцию.

Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые позволят депутатам принимать участие в назначении вице-премьеров и министров. «Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства», – сказал он в интервью, которое было опубликовано 6 апреля на сайте Госдумы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива Володина для Кремля является «новым предложением».

Предложение спикера Госдумы также поддержали представители «Единой России» и «Справедливой России». Изменения в Конституцию, усиливающие роль парламента в формировании правительства, давно назрели, считает первый замруководителя фракции единороссов Андрей Исаев. «Это усилило бы контроль за работой исполнительной власти со стороны общества», – отметил он.

«Безусловно, правительство и отдельные его министры должны быть ответственны перед парламентом», – полагает первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. При этом он считает, что депутаты также должны иметь право предлагать кандидатуру премьер-министра для рассмотрения президентом.

Политика
Новости

Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Ведомости
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Министерство культуры предложило разрешить всем учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки. Соответствующий проект поправок в закон о государственном регулировании производства и потребления алкогольной продукции опубликован на портале нормативных и правовых актов.

Сейчас продажа алкоголя разрешена только в парках, а также в концертных залах и театрах. По мнению Минкультуры, эти ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей.

Фактически ведомство предлагает вернуться к старой норме, которая действовала до 2016 г. Тогда продавать алкоголь можно было в любых учреждениях, которые вели «деятельность в области культуры». Действующие сейчас ограничения необоснованны и их необходимо устранить, полагает Минкультуры.

Предложение ведомства затрагивает, в частности, и музеи. Президент ГМИИ им. А. С. Пушкина Ирина Антонова раскритиковала идею разрешить продавать алкоголь во всех организациях культуры. «Музей – это все-таки не то учреждение, где стоит это дело вводить. Достаточно в Москве мест, где продается алкоголь», – сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва». Антонова добавила, что в музее половина посетителей – это дети, начиная с трех-пяти лет, что тоже, по ее мнению, является аргументом против того, чтобы там продавался алкоголь.

Бизнес
Новости

Boeing объявил о временном сокращении производства самолетов 737 Мax

Ведомости
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Boeing решил временно сократить производство самолетов 737 Max, сообщает Associated Press со ссылкой на компанию. Начиная с апреля Boeing будет производить 42 самолета этой модели в месяц вместо 52. Компания также объявила о создании специального комитета в совете директоров, который будет заниматься рассмотрением проектов по разработке самолетов.

Решение сократить производство Boeing 737 Max было принято в связи с расследованием причин крушения самолетов этой модели. За последние полгода разбились два лайнера Boeing 737 Max – в Индонезии в октябре прошлого года и в Эфиопии в начале марта. В общей сложности в этих двух авиакатастрофах погибли 346 человек.

Предварительные данные расследования говорят о сходстве обстоятельств крушения обоих самолетов. В качестве возможной причины назывались неполадки в работе автоматизированной системы MCAS, которая помогает пилотам Boeing 737 Max корректировать положение самолетов в воздухе на основании показаний датчиков. Предполагается, что MCAS могла неправильно сработать из-за неисправного датчика, который передал ей неверную информацию. В апреле Boeing обновил программное обеспечение самолетов 737 Max, сделав эту систему «менее агрессивной и более контролируемой пилотами», писала газета The Wall Street Journal.

После второго крушения Boeing 737 Max многие страны, в том числе и Россия, временно запретили полеты самолетов этой модели. Кроме того, некоторые авиакомпании решили отложить закупку таких лайнеров до окончания расследования.

Авиакатастрофа в Эфиопии

Авто
Новости

Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

Ведомости
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Еврокомиссия (ЕК) обвинила три немецких автоконцерна – BMW, Daimler и Volkswagen – в картельном сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях на европейском рынке. Расследование может привести к крупным штрафам для компаний.

Еврокомиссия заподозрила, что BMW, Daimler и VW (бренды Volkswagen, Audi и Porsche) в период с 2006 по 2014 г. сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки выхлопных газов бензиновых и дизельных двигателей, говорится в сообщении ЕК. Компании нарушали антимонопольное законодательство Евросоюза, координируя между собой технические стандарты «для ограничения конкуренции в инновациях по двум системам снижения выбросов и, таким образом, лишили потребителей права покупать автомобили, меньше загрязняющие окружающую среду», говорится в заявлении ЕК. Речь идет о системах селективного каталитического восстановления (SCR) с впрыском мочевины (жидкость AdBlue), используемых для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей, и фильтров улавливания твердых частиц для бензиновых двигателей (OPF).

«Компании могут сотрудничать различными способами для улучшения продукции. Однако европейские нормы по конкуренции не разрешают им сотрудничать с противоположной целью: не улучшать продукцию и не конкурировать в повышении ее качества. Мы озабочены тем, что именно это произошло в случае с BMW, Daimler и VW, которые, вероятно, нарушили эти нормы», – приводятся в заявлении слова еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер.

В середине 2017 г. немецкая пресса сообщала, что ЕК подозревает автоконцерны в картельном сговоре по системам очистки дизельных двигателей. В офисах компаний проводились обыски.

Компаниям направлено предварительное заключение ЕК. У них есть 10 недель на изучение претензий Еврокомиссии и ответ. Окончательно степень их вины определит проводимое сейчас антимонопольное расследование, сроки завершения которого пока не называются. Штрафы в ЕС могут доходить до 10% глобального оборота компании.

Daimler, раскрывший информацию о картеле регулятору, в пятницу заявил, что «активно сотрудничает с Еврокомиссией» и не ожидает, что будет оштрафован.

Volkswagen рассмотрит претензии Еврокомиссии и даст свой ответ в рамках сотрудничества с ЕК, сообщила компания.

BMW отрицает наличие сговора и намерена опровергать обвинения. Расследование приравнивает «допустимую координацию позиций отрасли в отношении нормативно-правовой базы с незаконными картельными соглашениями», считает компания, ситуацию «нельзя сравнивать с расследованиями картелей, например с территориальными и ценовыми соглашениями». Переговоры между инженерами автомобильных компаний не были секретом, и у них не было цели «нанести ущерб потребителям». Тем не менее BMW создаст резервный фонд в 1 млрд евро для того, чтобы иметь свободные средства на выплаты по возможному штрафу ЕК, сообщила компания. В концерне полагают, что ЕК в конечном итоге выдвинет финансовые претензии «в значительном объеме», но будет в случае необходимости «защищаться всеми возможными правовыми средствами». Зарезервированные средства отразятся в отчетности за I квартал 2019 г. и снизят маржу по операционной прибыли компании на 1–1,5 п. п. от целевых 6–8%.

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Стиль жизни
Новости

Умер бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Ведомости
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Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы от «Единой России» Николай Ковалев, сообщил заместитель председателя нижней палаты парламента Сергей Неверов в своем Facebook.

Неверов отметил, что Ковалев впервые избрался в Госдуму в 1999 г., был генералом армии, а также возглавлял ФСБ «в сложное время»: «Но прежде всего он был настоящим борцом и отзывчивым человеком. Много хороших и добрых воспоминаний связано с ним».

Ковалев скончался после тяжелой продолжительной болезни, уточняется на сайте Госдумы.

Ковалеву было 69 лет, он родился в Москве, окончил МИЭМ. После учебы Ковалев работал инженером-конструктором, а в 1974 г. начал работать в КГБ СССР, говорится на сайте «Единой России». Он также принимал участие в боевых действиях в Афганистане. С 1996 по 1998 г. Ковалев был директором ФСБ, а с 1999 г. – депутатом Госдумы III–VII созывов.

Финансы
Новости

Совкомбанк привлек 6 млрд рублей через допэмиссию

Ведомости
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Совкомбанк продал зарубежным инвесторам 5% своих акций. За счет допэмиссии банк привлек 6 млрд руб., говорится в его сообщении.

Изначально банк зарегистрировал на 10% больше акций, чем планировал разместить, говорит представитель Совкомбанка. Это связано с колебаниями курса, объясняет он: при росте курса доллара инвесторы могут приобрести больше акций, цена которых зафиксирована в рублях.

Поэтому Совкомбанк разместил не все зарегистрированные акции, хотя фактически получил всю запланированную инвестицию, говорит он: «Сделка является продолжением подготовки банка к публичному размещению».

Среди потенциальных покупателей был Российско-японский инвестфонд, саудовский Ayar International Investment Company, суверенный фонд Бахрейна Bahrain Mumtalakat Holding, а также пять соинвесторов Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Инвесторы оценили стоимость всего Совкомбанка в 122,6 млрд руб., или 1,08 его капитала.

Совкомбанк не первый раз привлекает иностранных инвесторов в капитал: в августе 2018 г. он разместил 9% акций и привлек 9,7 млрд руб. В допэмиссии участвовали Российско-китайский инвестфонд (создан РФПИ и China Investment Corp.), ближневосточные фонды и японская корпорация SBI Holdings. По 2,5% акций получили Илья Бродский и Андрей Суздальцев, основатели Росевробанка (объединился с Совкомбанком в ноябре 2018 г.).

Технологии
Новости

Time поместил на обложку стоящего над земным шаром Путина

Ведомости
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Журнал Time поместил на обложку российского президента Владимира Путина. На изображении, опубликованном изданием на своем сайте, показан российский лидер, который стоит над земным шаром, в различных точках которого размещены геотеги.

На обложку вынесена статья, которая называется «Как Путин построил империю тиранов и разваливающихся государств». Она посвящена тому, что Россия поддерживает режимы, в частности, в таких странах, как Венесуэла, Ливия и Сирия, а также Судан.

В прошлый раз Путина помещали на обложку Time год назад, в марте 2018 г. На ней российский президент изображен с короной на голове и подписью «Восходящий царь». На обложку были вынесены два материала: статья Михаила Зыгаря под заголовком «Как Владимир Путин планирует оставаться на вершине» и колонка Иена Бреммера «Почему Россия продолжает тонуть».

Впервые президент был помещен на обложку Time в 2000 г., после его на избрания на пост.

Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

Бизнес
Новости

Белоруссия решила повысить тариф на прокачку нефти из России на 23%

Ведомости
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Белоруссия уведомила «Транснефть» о намерении повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23%, сообщил журналистам президент компании Николай Токарев.

«Речь идет о 23%. Но это такая переговорная позиция, которая требует обсуждения», – цитирует его ТАСС. По словам Токарева, этот вопрос будет обсуждаться на уровне правительств двух стран.

Тариф на транзит российской нефти через Белоруссию согласовывается ежегодно. В январе 2019 г. тариф был повышен на 7,6%, в 2018 г. – на 6,7%.

Сейчас в Белоруссию и через страну поставляется около 50 млн т российской нефти в год. При этом поставки нефти для Белоруссии российской экспортной пошлиной не облагаются, нефтяные компании платят пошлину в российский бюджет только за ту нефть, которая транзитом через Белоруссию направляется в Европу.

Технологии
Новости

«Одноклассники» начали переговоры о трансляции дебатов Зеленского и Порошенко

Ведомости
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Социальная сеть «Одноклассники» (входит в Mail.Ru Group) начала переговоры о том, чтобы провести прямую трансляцию дебатов между кандидатами в президенты на Украине Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Об этом сообщил РБК источник, знакомый с подготовкой проекта. Если договоренность будет достигнута, трансляция будет на русском и украинском языках и зрители смогут голосовать за участников дебатов в прямом эфире, отметил собеседник издания.

Информацию о переговорах подтвердил представитель соцсети. По его словам, «Одноклассники» ведут переговоры с несколькими украинскими вещателями, некоторые находятся в финальной стадии. С кем именно ведутся переговоры и как будет организована трансляция, он не рассказал.

С мая 2017 г. на Украине подвергаются блокировке Mail.Ru Group, «Яндекс», «В контакте» и «Одноклассники». Соответствующий указ подписал президент Порошенко.

Как отмечает РБК, «Одноклассники» остаются на Украине в числе самых популярных сайтов. Как подчеркнул представитель соцсети, для нее важно давать пользователям доступ к интересному и важному контенту вне зависимости от места проживания.

3 апреля провести дебаты на крупнейшем украинском стадионе «Олимпийский» предложил Зеленский. Порошенко согласился. Согласно украинскому законодательству, дебаты между кандидатами должны пройти за два дня до второго тура выборов. Второй тур назначен на 21 апреля.

Первый тур украинских выборов прошел 31 марта. По итогам обработки 100% протоколов Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко – 15,95%.

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