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Следователи предъявили новое обвинение бывшему заместителю Мединского

Следственный комитет России предъявил обвинение в организации преступного сообщества бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, ранее арестованному по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Пирумову было предъявлено обвинение по ст. 210 УК (организация преступного сообщества)», — сказал собеседник агентства. Он связал это с тем, что следствие пока не может доказать вменяемое Пирумову мошенничество на 450 млн руб. при строительстве новых корпусов Эрмитажа. Предельные сроки содержания экс-замминистра под стражей истекают 17 апреля, а обвинение по новой статье позволит продлить ему срок ареста еще на полгода, пояснил источник.

Адвокат Пирумова Федор Куприянов подтвердил «РИА Новости», что его подзащитному предъявили обвинения по ст. 210 УК. От дальнейших комментариев он отказался.

По версии следствия, в организованное преступное сообщество помимо Пирумова входили руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Министерства культуры Борис Мазо. Последний находится в международном розыске.

Пирумов, Мазо и Колесников обвиняются в том, что они организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации. Эрмитаж в рамках уголовного дела заявил иск о компенсации более 850 млн руб.

Это не первое уголовное дело в отношении Пирумова: ранее бывший заместитель Владимира Мединского был осужден на 1,5 года колонии за хищение, но его освободили от наказания в связи тем, что он пробыл под стражей весь период следствия. Позже Мосгорсуд ужесточил наказание с 1,5 до 3 лет колонии. Установлено, что в 2012 г. Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Москве, Пскове, Калуге, Тамбове и Калининграде.