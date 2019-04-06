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В Великобритании начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»

В Великобритании начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз», хотя страна пока остается полноценным членом блока, пишет The Guardian. Такая путаница произошла из-за того, что выход Великобритании из ЕС был запланирован на 29 марта, но так до сих пор и не состоялся.

На британских паспортах старого образца изображен королевский герб, над которым располагается надпись «Европейский союз и Соединенное королевство Великобритании и Ирландии». На паспортах, выпущенных после 29 марта, отсутствуют слова «Европейский союз». В социальных сетях появились фотографии паспортов нового образца.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5 — Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) 5 апреля 2019 г.

Министерство внутренних дел страны опубликовало заявление, в котором пояснило, что удаление слов «Европейский союз» – часть двухэтапного процесса по изменению дизайна британских паспортов. «Для граждан Великобритании не будет никакой разницы, используют ли они паспорт, на котором есть слова "Европейский союз", или паспорт, на котором этих слов нет», – заверил представитель МВД. «Оба паспорта будут одинаково действительны в путешествиях», – добавил он.

При этом в некоторых частях Великобритании временно еще будут выдаваться паспорта старого образца. При получении документа граждане не смогут выбирать, паспорт старого или нового дизайна они хотят иметь.