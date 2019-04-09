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Политика
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В Кремле не согласны с присуждением ЕСПЧ компенсации Навальному по «делу Ив Роше»

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неожиданным решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), удовлетворившего жалобу оппозиционера Алексея Навального, передает «Интерфакс»«Вряд ли по сути можно с ним согласиться», — добавил Песков. По его словам, этим вопросом занимается Минюст.

Во вторник, 9 апреля, ЕСПЧ признал домашний арест Навального по делу «Ив Роше» незаконным и обязал Россию в течение трех месяцев выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 20 000 евро. Суд также обязал российские власти выплатить Навальному более 2600 евро судебных издержек. ЕСПЧ пришел к выводу, что российские власти нарушили статьи 5 и 10 Европейской конвенции о защите прав человека, гарантирующие право на свободу, личную неприкосновенность и выражение мнения.

По мнению суда, государство при помощи домашнего ареста пыталось поставить под контроль деятельность оппозиции, в которой Навальный играет важную роль. Перед домашним арестом оппозиционер дважды был приговорен к административному аресту за участие в несанкционированных акциях протеста, напомнил суд. В ноябре прошлого года Большая палата ЕСПЧ признала их политически мотивированными и присудила ему 50 000 евро компенсации морального ущерба.

Навальный находился под домашним арестом по делу «Ив Роше» с 28 февраля 2014 г. по 15 февраля 2015 г.

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Финансы
Новости

Крупнейший банк Франции сократит 1,6 тысячи сотрудников для повышения рентабельности

Ведомости
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Третий по величине банк Франции Societe Generale объявил о планах сократить 1,6 тысячи сотрудников для повышения рентабельности после плохих финансовых результатов в прошлом году, сообщает Reuters.

Сокращения в основном коснутся подразделения корпоративного и инвестиционного банкинга. В феврале банк сообщал о намерении снизить его расходы на 500 миллионов евро.

Всего в подразделении работают 18 тысяч человек в 30 странах. Societe Generale планирует сократить 750 рабочих мест во Франции, где увольнения будут добровольными — сотрудникам будет предложен финансовый стимул или другая работа в банке. Также сокращения будут происходить и за рубежом, в основном в Нью-Йорке и Лондоне, там сотрудников, возможно, будут увольнять. С помощью этих мер Societe Generale ожидает высвободить капитал в размере до 10 миллиардов евро.

В четвертом квартале 2018 года прибыль подразделения корпоративного и инвестиционного банкинга Societe Generale снизилась более чем вдвое.

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Бизнес
Новости

Песков призвал не связывать хищения в «Роскосмосе» с работой Рогозина

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает неправильным связывать хищения в «Роскосмосе» с работой гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, сообщает «Интерфакс». По словам Пескова, выявлением нарушений в «Роскосмосе» занимаются правоохранительные органы. «Рогозин, собственно, чуть меньше года возглавляет "Роскосмос"», – отметил пресс-секретарь президента. А «исследования работы корпорации ретроспективно охватывают достаточно длительный период», добавил он. При этом он заявил, что в целом работа крупнейших системообразующих корпораций находится под особым контролем.

Во вторник, 9 апреля, генпрокурор России Юрий Чайка, выступая с докладом в Совете Федерации, сообщил о возбуждении уголовных дел в связи с хищением более 1,6 млрд руб. у дочерних предприятий «Ростеха» и «Роскосмоса». Речь идет о деньгах, которые были выделены для модернизации производственных мощностей, и для разработки нового вооружения.

По словам Чайки, проверки более чем 18 700 исполнителей гособоронзаказа выявили случаи незаконного распоряжения деньгами, завышения стоимости работ и срыва сроков их исполнения.

Политика
Новости

Футболисты Кокорин и Мамаев частично признали вину в избиении людей

Ведомости
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Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев частично признали вину в избиении людей в центре Москвы в октябре 2018 г. Об этом они заявили на заседании в Пресненском суде Москвы, который во вторник, 9 апреля, начал рассматривать их дело по существу.

Кокорин и Мамаев были задержаны из-за участия в двух драках утром 8 октября 2018 г. в центре Москвы. Сначала футболисты вместе с младшим братом Кокорина и их другом Александром Протасовицким избили у гостиницы «Пекин» Виталия Соловчука, водителя сотрудницы «Первого канала», а позже в «Кофемании» на Большой Никитской улице – директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Согласно картотеке суда, футболистам предъявили обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Кокорину-старшему – хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия. Мамаеву – хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, побои. Именно хулиганство по предварительному сговору является самой тяжкой статьей, по которой обвиняют футболистов. Им грозит до семи лет заключения.

Мамев не признал в суде обвинение в предварительном сговоре, избиении Пака и Гайсина, но признал нанесение побоев Соловчуку. Кокорин не признал нанесение легкого вреда Соловчуку, признав вину только в избиении Пака и Гайсина. Со всеми тремя потерпевшими футболисты не были знакомы.

Согласно обвинительному заключению, которое прокурор зачитал в суде, инициатором избиения Соловчука был Кокорин-младший, который и вступил в сговор с остальными обвиняемыми. Соловчук получил легкую закрытую черепно-мозговую травму. В «Кофемании» инициаторами драки также были братья Кокорины, которые нанесли Паку три удара, используя деревянный стул. Мамаев и Протасовицкий нанесли Гайсину не менее двух ударов, показало следствие.

Политика
Новости

Суд расторг сделку Сбербанка с компанией «Сухой» на 13,5 млрд рублей

Ведомости
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Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск московской прокуратуры, требовавшей расторгнуть сделки поставочного валютного опциона, по которым АХК «Сухой» должна была выплатить Сбербанку 13,5 млрд руб. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел. «Иск удовлетворить полностью», – говорится в решении суда.

Решение по делу было оглашено на заседании 15 марта, но оно не было опубликовано, поскольку судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Прокуратура Москвы обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Сбербанку и АХК «Сухой» в сентябре 2016 г. Ведомство потребовало аннулировать сделки поставочного валютного опциона, заключенные в 2013–2014 гг. Согласно договоренностям холдинг должен был получить премию по опциону за обязательство продать Сбербанку доллары по курсу, который действовал на дату получения рублевого займа. Сумма займов в рублях, которые относились к опционам, на конец декабря 2013 г. достигала 13,47 млрд руб.

В августе 2017 г. Сбербанк направил прокуратуре и АХК «Сухой» проект мирового соглашения по спору. Банк предлагал авиационному холдингу выплатить 13,5 млрд руб. в течение двух лет. Банк, в свою очередь, обязался выплатить «Сухому» 7,8 млрд руб.

Бизнес
Новости

Представитель Дерипаски подтвердила передачу акций En+ его детям

Ведомости
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Минфин США разрешил Олегу Дерипаске перевести 10,5 млн (1,64%) акций En+ стоимостью свыше $78 млн в трастовый фонд, учрежденный для двух его детей, рожденных в браке с бывшей женой Полиной Юмашевой, сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителей минфина США и бизнесмена. «Дети Дерипаски имеют законное право на акции, вытекающие из бракоразводного соглашения, которое предшествовало санкциям», – уточнила представитель ведомства.

В декабре 2018 г. минфин США сообщил, что готов исключить из санкционного списка En+, поскольку Дерипаска согласился сократить свою долю в компании. В соглашении говорилось также о праве Дерипаски выполнить условия расторжения брака с супругой, определенные до введения против него американских санкций. Одно из условий предусматривало передачу 10,5 млн акций En+ в фонд Liberi. В этой компании газете подтвердили, что Liberi – трастовый фонд двух детей Дерипаски.

Дерипаска женился на Юмашевой, дочери экс-руководителя администрации президента Бориса Ельцина Валентина Юмашева, в 2001 г. В марте представитель Юмашевой рассказал «Ведомостям», что она развелась с Дерипаской более года назад. У семьи двое детей – Петр и Мария, им 17 и 15 лет соответственно. Министр финансов США Стивен Мнучин заявлял ранее, что дети «ни в коем случае не извлекли выгоды» от получения акций их трастом. Представитель бизнесмена Лариса Беляева сообщила газете, что голосами, представленными в доле акций En+, переданной в фонд Liberi, будут распоряжаться попечители, назначенные американским минфином.

Ранее сенатор Рон Уайден (демократ от штата Орегон), член финансового комитета палаты, направил письмо Мнучину. В нем он сообщил, что трансфер такой доли En+ «представляет собой явную выгоду для Дерипаски и его детей» и противоречит заверениям минфина, что ни российский предприниматель, ни его родственники не выиграют от снятия ограничений с En+ и других его компаний.

Недвижимость
Новости

Крупнейший строитель жилья в России продал недвижимости на 50,7 млрд рублей

Ведомости
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ГК ПИК, крупнейший девелопер жилья в России, по итогам I квартала 2019 г. продала недвижимости на 50,7 млрд руб., что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (44,3 млрд руб.), сообщается на сайте компании.

Всего в текущем году компания продала 421 000 кв. м недвижимости. Общий объем поступлений за отчетный период составил 57,0 млрд руб., что сопоставимо с I кварталом 2018 г.

С начала года компания вывела в продажу один новый проект и 24 новых корпуса в уже стартовавших проектах. Общая площадь вышедшей в продажу недвижимости составила 436 000 кв. м, что на 25,7% меньше, чем в I квартале 2018 г. (587 000 кв. м).

В то же время за отчетный период в эксплуатацию было введено 229 000 кв. м недвижимости, что в три с лишним раза больше, чем за этот же период прошлого года (69 000 кв. м).

Авто
Новости

Карлос Гон обвинил бывших коллег в сговоре и предательстве

Ведомости
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Бывший председатель совета директоров Nissan и гендиректор альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил бывших коллег в сговоре против него и заявил, что он абсолютно невиновен в предъявленных ему обвинениях. Гон заявил об этом в видеообращении, записанном перед четвертым арестом. Обращение опубликовано адвокатами, отмечает Reuters.

На прошлой неделе Гон был арестован прокуратурой Японии по делу о злоупотреблении доверием. Это произошло меньше чем через месяц после его освобождения 6 марта под залог почти в $9 млн. До этого он провел в тюрьме 108 дней.

«Это заговор... речь идет не о жадности или диктатуре, речь идет о заговоре, о сговоре, о предательстве», – сказал он в видеообращении. По словам Гона, заговор был вызван страхом, что он сблизит Nissan с партнером автопроизводителя по альянсу – Renault. «Был страх, что следующий шаг альянса с точки зрения сближения и перехода к слиянию определенным образом будет угрожать некоторым людям или в конечном счете поставит под угрозу автономию Nissan», – подчеркнул Гон. Изначально в видео были указаны имена сотрудников Nissan, которые, по утверждению Гона, причастны к предполагаемому заговору, пишет The Japan Times. Однако его адвокат Дзюнъитиро Хиронака сообщил, что представители защиты Гона отредактировали видео, убрав эти имена, чтобы не повлиять на текущее расследование.

Гон был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в нарушении финансового законодательства. Следствие считает, что он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн. На прошлой неделе Гона задержали в связи с новыми обвинениями. Прокуратуру заинтересовали выплаты из резервных фондов Renault-Nissan более $34 млн в течение семи лет, вплоть до 2018 г., дилерскому центру в Омане в тот период, когда компанией руководил Гон. По данным NHK, часть этих денег якобы могла пойти на оплату яхты Гона. Его защита заявила, что выплаты были обоснованы его подчиненными и представляли собой законное вознаграждение за многолетнее сотрудничество с центром, а покупка яхты не имеет ничего общего с Nissan.

Выбор редактора
Политика
Новости

Дмитриев рассказал о беспокойстве крупнейших суверенных фондов мира из-за дела Калви

Ведомости
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Практически все зарубежные фонды – соинвесторы РФПИ обеспокоены развитием ситуации вокруг дела основателя Baring Vostok Майкла Калви, сказал журналистам во вторник руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Во-первых, это очень резонансное дело. И нас об этом деле спросили практически все основные соинвесторы РФПИ», – уточнил он, отметив, что соинвесторы РФПИ – крупнейшие мировые суверенные фонды. «Многие из них являются инвесторами фонда Baring Vostok. И, безусловно, для них, как и для бизнес-сообщества, крайне важно, чтобы это дело рассматривалось честно, справедливо и открыто», – сообщил Дмитриев.

Кроме того, он сказал, что подал в суд повторное ходатайство о смягчении меры пресечения Майклу Калви и надеется на положительное решение суда уже на этой неделе. «Смягчение меры пресечения с ареста на домашний арест было бы, безусловно, правильным сигналом и для инвестиционного сообщества, для бизнес-сообщества. Очень важно, чтобы коммерческие споры не решались в уголовной плоскости, и об этом не раз говорил президент. Соответственно, мы надеемся на позитивное решение этого вопроса на этой неделе», – сказал Дмитриев.

По его словам, РФПИ неоднократно выступал как соинвестором, так и конкурентом Baring Vostok, но «никогда не видел какого-то неэтичного поведения с их стороны и никогда не сомневался в их этичности».

В середине февраля Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви, партнеров фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова по обвинению в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Политика
Новости

Лукин отозвал законопроект о правилах видеосъемки на избирательных участках

Ведомости
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Бывший уполномоченный по правам человека, сенатор Владимир Лукин отозвал законопроект об организации фото- и видеосъемки на избирательных участках, внесенный им в Госдуму на прошлой неделе. Об этом сообщил сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц и подтвердила «Ведомостям» представитель Лукина.

Встреча Лукина с представителями «Голоса», «Наблюдателей Петербурга», «Яблока» и Дмитрия Гудкова прошла 8 апреля, сообщил Мельконьянц. По словам представителя Лукина, он отозвал законопроект для доработки.

Согласно предложенному законопроекту члены избиркомов, наблюдатели и журналисты могут организовать фото- и видеосъемку, предварительно уведомив руководство комиссии, и только с места, которое определено председателем избиркома. При этом Центризбирком в своих рекомендациях указывает, что наблюдатели и иные лица, которые вправе находиться на участке, могут открыто снимать голосование и подсчет голосов.

Лукин пояснял, что в законопроекте речь идет о разрешении всех видов наблюдения, в том числе и съемки. В то же время он признавал, что председатель комиссии может определить неудобное место для съемки. «Эффективная реализация закона в том, чтобы заранее подготовить места по согласованию с журналистами – чтобы было удобно и им, и избирателям», – отмечал он. Мельконьянц, в свою очередь, указывал, что законопроект ограничит в правах наблюдателей и журналистов при фиксации вбросов, подтасовок при подсчете и других фальсификаций.

Выбор редактора
Политика
Новости

Россияне в опросе WWF назвали самый неэкологичный регион

Ведомости
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Российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) провело исследование экологического поведения россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы исследования. Респондентам, в частности, предложили оценить экологическую обстановку в их регионах. Хуже всего ситуацию в своем регионе оценили жители Калмыкии: их не устроило качество воды и объем отходов из пластика.

В конце списка также оказались Курганская, Омская и Ярославская области. Высоко экологическую обстановку в своем регионе оценили жители Алтая, Ингушетии, Северной Осетии и Чечни, а также Краснодарского края.

Для определения степени экологической ответственности россиян WWF учитывал соотношение уровня важности экологической проблемы для жителей того или иного региона и готовности ее решить. В тройку лидеров по этому показателю вошли жители Северной Осетии и Севастополя. Замыкают рейтинг с самыми низкими результатами Костромская и Магаданская области, уточнил фонд.

В рейтинге того, что делают россияне, чтобы спасти природу, лидирует бережное отношение к воде. Они также стараются внимательно относиться к лесу, сортировать мусор и обеспокоены проблемой пластика, борются за чистый воздух и оказывают поддержку заповедным территориям. По мнению фонда, данные, полученные в ходе исследования, помогут скоординировать и скорректировать действия государства и НКО при разработке природоохранных проектов. Всего в исследовании, которое проводилось на сайте WWF, приняли участие около 60 000 человек из 800 российских населенных пунктов.

Технологии
Новости

РБК: МТС начала переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi

Ведомости
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Мобильный оператор МТС начал переговоры о покупке онлайн-кинотеатра ivi.ru, сообщает РБК со ссылкой на несколько источников. По данным издания, оператор заинтересован в покупке 100% актива за 20 млрд руб.

Онлайн-кинотеатр на 100% принадлежит кипрской компании «Иви.ру медиа лимитед». В кипрском реестре юридических лиц совладельцами компании называются структуры ru-Net, Tiger Global, Baring Vostok, а также Lighthouse Strategy, Finsight Investments, уточняет издание.

Председатель совета директоров ru-Net Леонид Богуславский заявил РБК, что интерес к ivi.ru проявляют разные инвесторы, но «продвинутого разговора ни с кем из них на сегодняшний день нет». Пресс-служба МТС сообщила изданию, что ничего не знает о переговорах с онлайн-кинотеатром. Пресс-служба ivi отказалась комментировать изданию эту информацию.

Возможная продажа ivi.ru обсуждалась на рынке еще год назад, рассказал РБК топ-менеджер одного из видеосервисов, но тогда компания оценивала себя в $250 млн (15,7 млрд руб. исходя из среднегодового курса доллара в 2018 г.). «Возможно, ivi.ru добавил к этой стоимости успех прошлого года», – отметил он. Выручка компании в 2018 г. по МСФО выросла на 62% до 3,94 млрд руб., сообщил изданию представитель онлайн-кинотеатра.

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