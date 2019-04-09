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В Кремле не согласны с присуждением ЕСПЧ компенсации Навальному по «делу Ив Роше»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неожиданным решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), удовлетворившего жалобу оппозиционера Алексея Навального, передает «Интерфакс». «Вряд ли по сути можно с ним согласиться», — добавил Песков. По его словам, этим вопросом занимается Минюст.

Во вторник, 9 апреля, ЕСПЧ признал домашний арест Навального по делу «Ив Роше» незаконным и обязал Россию в течение трех месяцев выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 20 000 евро. Суд также обязал российские власти выплатить Навальному более 2600 евро судебных издержек. ЕСПЧ пришел к выводу, что российские власти нарушили статьи 5 и 10 Европейской конвенции о защите прав человека, гарантирующие право на свободу, личную неприкосновенность и выражение мнения.

По мнению суда, государство при помощи домашнего ареста пыталось поставить под контроль деятельность оппозиции, в которой Навальный играет важную роль. Перед домашним арестом оппозиционер дважды был приговорен к административному аресту за участие в несанкционированных акциях протеста, напомнил суд. В ноябре прошлого года Большая палата ЕСПЧ признала их политически мотивированными и присудила ему 50 000 евро компенсации морального ущерба.

Навальный находился под домашним арестом по делу «Ив Роше» с 28 февраля 2014 г. по 15 февраля 2015 г.