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Политика
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Знакомый Кокорина и Мамаева назвал причину драки в центре Москвы

Ведомости
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Конфликт футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина с Виталием Соловчуком, водителем сотрудницы «Первого канала», был спровоцирован фразой водителя, рассказал на заседании Пресненского суда Карен Григорян. В суде он выступил как свидетель со стороны защиты, он знакомый футболистов и в тот день был с ними.

По словам Григоряна, после выхода из стриптиз-клуба «Эгоист» у гостиницы «Пекин» футболисты приняли Соловчука за таксиста, но он им ответил: «Я таких петухов не вожу». После этих слов начался разговор на повышенных тонах, который и перерос в драку. В суде Григорян заявил, что первым удар нанес Соловчук, попав Мамаеву в челюсть. Футболист попытался ответить, но не попал.

Во вторник, 9 апреля, Пресненский суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело против Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и Александра Протасовицкого. Их задержали в октябре прошлого года после участия в двух драках в центре Москвы. Сначала компания молодых людей избила Соловчука, а позже в «Кофемании» на Большой Никитской улице – директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Согласно картотеке суда, футболистам предъявили обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе – хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору. Им грозит до семи лет заключения.

У Кокорина действующий контракт с футбольным клубом «Зенит», основным спонсором которого является «Газпром». У Мамаева – с «Краснодаром», который принадлежит бизнесмену Сергею Галицкому. Ранее «Краснодар» объявлял о планах разорвать контракт с Мамаевым, «Зенит» таких заявлений не делал.

Как выглядят Кокорин и Мамаев после полугода в СИЗО

Финансы
Новости

Standard Chartered может выплатить $1 млрд за нарушение санкций США

Ведомости
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Standard Chartered готовится выплатить около $1 млрд для урегулирования претензий США относительно нарушения санкций против Ирана, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Расследование минюста США, окружной прокуратуры Манхэттена и департамента финансовых услуг Нью-Йорка в отношении Standard Chartered длится уже пять лет и касается обслуживания иранских клиентов в филиале банковской группы в Дубае. Ведомство пытается установить, проводил ли банк транзакции подконтрольных Ирану компаний после подписания в 2012 г. соглашения об отсрочке судебного преследования и выплате $667 млн штрафа для урегулирования аналогичных обвинений. Как отмечает газета, соглашение об отсрочке судебного преследования продлевалось несколько раз. Его действие заканчивается в среду, 10 апреля.

Минюст США, прокуратура Манхэттена и Standard Chartered отказались от комментариев. В феврале банковская группа заявила, что выделила $900 млн на покрытие возможных штрафов, связанных с расследованиями США и Великобритании. Зарезервированные деньги пойдут на погашение штрафов, связанных с нарушениями законов США о санкциях и расследованиями незаконной торговли иностранной валютой, отмечал банк.

Сейчас власти США изучают роль двух бывших сотрудников банка в нарушении санкций. Против них могут быть возбуждены уголовные дела, рассказали изданию источники. Если прокуроры выдвинут уголовные обвинения против бывших сотрудников банка, то это станет одним из редких случаев, когда отдельные банкиры подвергаются судебному преследованию в США за предполагаемое нарушение санкционного режима, отмечает издание.

В ноябре 2018 г. банк Sociеte Generale согласился выплатить властям США более $1,3 млрд за нарушение санкций против Кубы, Ирана и Судана.

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Политика
Новости

Титов рассказал о призыве Калви инвестировать в российские проекты

Ведомости
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Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил в СИЗО арестованного основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает «Интерфакс». «Конечно, седых волос у него прибавилось, хотя он бодр и силен духом, не жалуется ни на что», – сказал бизнес-омбудсмен.

Титов рассказал, что Калви надеется на свое освобождение и не планирует уезжать из России. «Он сказал, что по-прежнему собирается работать в России и призывает инвесторов инвестировать деньги в российские проекты», – добавил Титов. Он выразил надежду на то, что следствие в ближайшее время смягчит Калви меру пресечения и освободит его из-под ареста.

Басманный суд Москвы арестовал Калви в середине февраля. Вместе с ним под стражу были заключены партнеры фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Обвиняемые вины не признают.

Калви ранее связал свое уголовное преследование с корпоративным конфликтом между ним и акционером «Восточного» Артемом Аветисяном, а также партнером Аветисяна Шерзодом Юсуповым (владеет 4,8% акций «Восточного»).

Фигуранты дела Baring Vostok в суде

Выбор редактора
Финансы
Новости

Один из крупных банков Франции сократит 1600 сотрудников для повышения рентабельности

Ведомости
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Третий по величине банк Франции – Societe Generale объявил о планах сократить 1600 сотрудников для повышения рентабельности после плохих финансовых результатов в прошлом году, говорится в сообщении банка.

Сокращения в основном коснутся подразделения корпоративного и инвестиционного банкинга. В феврале банк сообщал о намерении снизить его расходы на 500 млн евро.

Всего в подразделении работают 18 000 человек в 30 странах. Societe Generale планирует сократить 750 рабочих мест во Франции, где увольнения будут добровольными – сотрудникам будет предложен финансовый стимул или другая работа в банке. Также сокращения будут происходить и за рубежом, в основном в Нью-Йорке и Лондоне, там сотрудников, возможно, будут увольнять. С помощью этих мер Societe Generale ожидает высвободить капитал в размере до 10 млрд евро.

В IV квартале 2018 г. прибыль подразделения корпоративного и инвестиционного банкинга Societe Generale снизилась более чем вдвое.

Бизнес
Новости

Песков призвал не связывать хищения в «Роскосмосе» с работой Рогозина

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает неправильным связывать хищения в «Роскосмосе» с работой гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина, сообщает «Интерфакс». По словам Пескова, выявлением нарушений в «Роскосмосе» занимаются правоохранительные органы. «Рогозин, собственно, чуть меньше года возглавляет «Роскосмос», – отметил пресс-секретарь президента. А «исследования работы корпорации ретроспективно охватывают достаточно длительный период», добавил он. При этом он заявил, что в целом работа крупнейших системообразующих корпораций находится под особым контролем.

Во вторник, 9 апреля, генпрокурор России Юрий Чайка, выступая с докладом в Совете Федерации, сообщил о возбуждении уголовных дел в связи с хищением более 1,6 млрд руб. у дочерних предприятий «Ростеха» и «Роскосмоса». Речь идет о деньгах, которые были выделены для модернизации производственных мощностей и для разработки нового вооружения. По словам Чайки, проверки более чем 18 700 исполнителей гособоронзаказа выявили случаи незаконного распоряжения деньгами, завышения стоимости работ и срыва сроков их исполнения.

В конце мая 2018 г. Рогозин возглавил «Роскосмос». До этого, с декабря 2011 г., он был вице-премьером, курирующим оборонно-промышленный комплекс. Под его руководством проводилась реформа ракетно-космической отрасли, в результате которой и появилась госкорпорация «Роскосмос».

Крупные страховые выплаты за неудачные запуски ракет

Политика
Новости

Футболисты Кокорин и Мамаев частично признали вину в избиении людей

Ведомости
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Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин и футболист «Краснодара» Павел Мамаев частично признали вину в избиении людей в центре Москвы в октябре 2018 г. Об этом они заявили на заседании в Пресненском суде Москвы, который во вторник, 9 апреля, начал рассматривать их дело по существу.

Кокорин и Мамаев были задержаны из-за участия в двух драках утром 8 октября 2018 г. в центре Москвы. Сначала футболисты вместе с младшим братом Кокорина и их другом Александром Протасовицким избили у гостиницы «Пекин» Виталия Соловчука, водителя сотрудницы «Первого канала», а позже в «Кофемании» на Большой Никитской улице – директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Согласно картотеке суда, футболистам предъявили обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Кокорину-старшему – хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия. Мамаеву – хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, побои. Именно хулиганство по предварительному сговору является самой тяжкой статьей, по которой обвиняют футболистов. Им грозит до семи лет заключения.

Мамев не признал в суде обвинение в предварительном сговоре, избиении Пака и Гайсина, но признал нанесение побоев Соловчуку. Кокорин не признал нанесение легкого вреда Соловчуку, признав вину только в избиении Пака и Гайсина. Со всеми тремя потерпевшими футболисты не были знакомы.

Согласно обвинительному заключению, которое прокурор зачитал в суде, инициатором избиения Соловчука был Кокорин-младший, который и вступил в сговор с остальными обвиняемыми. Соловчук получил легкую закрытую черепно-мозговую травму. В «Кофемании» инициаторами драки также были братья Кокорины, которые нанесли Паку три удара, используя деревянный стул. Мамаев и Протасовицкий нанесли Гайсину не менее двух ударов, показало следствие.

Финансы
Новости

Суд расторг сделку Сбербанка с компанией «Сухой» на 13,5 млрд рублей

Ведомости
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Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск московской прокуратуры, требовавшей расторгнуть сделки поставочного валютного опциона, по которым АХК «Сухой» должна была выплатить Сбербанку 13,5 млрд руб. Это следует из материалов картотеки арбитражных дел. «Иск удовлетворить полностью», – говорится в решении суда.

Решение по делу было оглашено на заседании 15 марта, но оно не было опубликовано, поскольку судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Прокуратура Москвы обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к Сбербанку и АХК «Сухой» в сентябре 2016 г. Ведомство потребовало аннулировать сделки поставочного валютного опциона, заключенные в 2013–2014 гг. Согласно договоренностям холдинг должен был получить премию по опциону за обязательство продать Сбербанку доллары по курсу, который действовал на дату получения рублевого займа. Сумма займов в рублях, которые относились к опционам, на конец декабря 2013 г. достигала 13,47 млрд руб.

В августе 2017 г. Сбербанк направил прокуратуре и АХК «Сухой» проект мирового соглашения по спору. Банк предлагал авиационному холдингу выплатить 13,5 млрд руб. в течение двух лет. Банк, в свою очередь, обязался выплатить «Сухому» 7,8 млрд руб.

АХК «Сухой» – крупнейший российский авиационный холдинг, который производит боевые, гражданские, спортивные самолеты марки «Су». Компания входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Среди проектов АХК «Сухой» – семейство российских региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 и фронтовой бомбардировщик Су-34.

Политика
Новости

В Кремле не согласны с присуждением ЕСПЧ компенсации Навальному по «делу Ив Роше»

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неожиданным решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), удовлетворившего жалобу оппозиционера Алексея Навального, передает «Интерфакс»«Вряд ли по сути можно с ним согласиться», — добавил Песков. По его словам, этим вопросом занимается Минюст.

Во вторник, 9 апреля, ЕСПЧ признал домашний арест Навального по делу «Ив Роше» незаконным и обязал Россию в течение трех месяцев выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 20 000 евро. Суд также обязал российские власти выплатить Навальному более 2600 евро судебных издержек. ЕСПЧ пришел к выводу, что российские власти нарушили статьи 5 и 10 Европейской конвенции о защите прав человека, гарантирующие право на свободу, личную неприкосновенность и выражение мнения.

По мнению суда, государство при помощи домашнего ареста пыталось поставить под контроль деятельность оппозиции, в которой Навальный играет важную роль. Перед домашним арестом оппозиционер дважды был приговорен к административному аресту за участие в несанкционированных акциях протеста, напомнил суд. В ноябре прошлого года Большая палата ЕСПЧ признала их политически мотивированными и присудила ему 50 000 евро компенсации морального ущерба.

Навальный находился под домашним арестом по делу «Ив Роше» с 28 февраля 2014 г. по 15 февраля 2015 г.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Представитель Дерипаски подтвердила передачу акций En+ его детям

Ведомости
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Минфин США разрешил Олегу Дерипаске перевести 10,5 млн (1,64%) акций En+ стоимостью свыше $78 млн в трастовый фонд, учрежденный для двух его детей, рожденных в браке с бывшей женой Полиной Юмашевой, сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителей минфина США и бизнесмена. «Дети Дерипаски имеют законное право на акции, вытекающие из бракоразводного соглашения, которое предшествовало санкциям», – уточнила представитель ведомства.

В декабре 2018 г. минфин США сообщил, что готов исключить из санкционного списка En+, поскольку Дерипаска согласился сократить свою долю в компании. В соглашении говорилось также о праве Дерипаски выполнить условия расторжения брака с супругой, определенные до введения против него американских санкций. Одно из условий предусматривало передачу 10,5 млн акций En+ в фонд Liberi. В этой компании газете подтвердили, что Liberi – трастовый фонд двух детей Дерипаски.

Дерипаска женился на Юмашевой, дочери экс-руководителя администрации президента Бориса Ельцина Валентина Юмашева, в 2001 г. В марте представитель Юмашевой рассказал «Ведомостям», что она развелась с Дерипаской более года назад. У семьи двое детей – Петр и Мария, им 17 и 15 лет соответственно. Министр финансов США Стивен Мнучин заявлял ранее, что дети «ни в коем случае не извлекли выгоды» от получения акций их трастом. Представитель бизнесмена Лариса Беляева сообщила газете, что голосами, представленными в доле акций En+, переданной в фонд Liberi, будут распоряжаться попечители, назначенные американским минфином.

Ранее сенатор Рон Уайден (демократ от штата Орегон), член финансового комитета палаты, направил письмо Мнучину. В нем он сообщил, что трансфер такой доли En+ «представляет собой явную выгоду для Дерипаски и его детей» и противоречит заверениям минфина, что ни российский предприниматель, ни его родственники не выиграют от снятия ограничений с En+ и других его компаний.

Недвижимость
Новости

Крупнейший строитель жилья в России продал недвижимости на 50,7 млрд рублей

Ведомости
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ГК ПИК, крупнейший девелопер жилья в России, по итогам I квартала 2019 г. продала недвижимости на 50,7 млрд руб., что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (44,3 млрд руб.), сообщается на сайте компании.

Всего в текущем году компания продала 421 000 кв. м недвижимости. Общий объем поступлений за отчетный период составил 57,0 млрд руб., что сопоставимо с I кварталом 2018 г.

С начала года компания вывела в продажу один новый проект и 24 новых корпуса в уже стартовавших проектах. Общая площадь вышедшей в продажу недвижимости составила 436 000 кв. м, что на 25,7% меньше, чем в I квартале 2018 г. (587 000 кв. м).

В то же время за отчетный период в эксплуатацию было введено 229 000 кв. м недвижимости, что в три с лишним раза больше, чем за этот же период прошлого года (69 000 кв. м).

Авто
Новости

Карлос Гон обвинил бывших коллег в сговоре и предательстве

Ведомости
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Бывший председатель совета директоров Nissan и гендиректор альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил бывших коллег в сговоре против него и заявил, что он абсолютно невиновен в предъявленных ему обвинениях. Гон заявил об этом в видеообращении, записанном перед четвертым арестом. Обращение опубликовано адвокатами, отмечает Reuters.

На прошлой неделе Гон был арестован прокуратурой Японии по делу о злоупотреблении доверием. Это произошло меньше чем через месяц после его освобождения 6 марта под залог почти в $9 млн. До этого он провел в тюрьме 108 дней.

«Это заговор... речь идет не о жадности или диктатуре, речь идет о заговоре, о сговоре, о предательстве», – сказал он в видеообращении. По словам Гона, заговор был вызван страхом, что он сблизит Nissan с партнером автопроизводителя по альянсу – Renault. «Был страх, что следующий шаг альянса с точки зрения сближения и перехода к слиянию определенным образом будет угрожать некоторым людям или в конечном счете поставит под угрозу автономию Nissan», – подчеркнул Гон. Изначально в видео были указаны имена сотрудников Nissan, которые, по утверждению Гона, причастны к предполагаемому заговору, пишет The Japan Times. Однако его адвокат Дзюнъитиро Хиронака сообщил, что представители защиты Гона отредактировали видео, убрав эти имена, чтобы не повлиять на текущее расследование.

Гон был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в нарушении финансового законодательства. Следствие считает, что он мог скрыть размеры своего вознаграждения в качестве председателя совета директоров Nissan c 2010 г., задекларировав лишь половину доходов – около $89 млн. На прошлой неделе Гона задержали в связи с новыми обвинениями. Прокуратуру заинтересовали выплаты из резервных фондов Renault-Nissan более $34 млн в течение семи лет, вплоть до 2018 г., дилерскому центру в Омане в тот период, когда компанией руководил Гон. По данным NHK, часть этих денег якобы могла пойти на оплату яхты Гона. Его защита заявила, что выплаты были обоснованы его подчиненными и представляли собой законное вознаграждение за многолетнее сотрудничество с центром, а покупка яхты не имеет ничего общего с Nissan.

Выбор редактора
Политика
Новости

Дмитриев рассказал о беспокойстве крупнейших суверенных фондов мира из-за дела Калви

Ведомости
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Практически все зарубежные фонды – соинвесторы РФПИ обеспокоены развитием ситуации вокруг дела основателя Baring Vostok Майкла Калви, сказал журналистам во вторник руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Во-первых, это очень резонансное дело. И нас об этом деле спросили практически все основные соинвесторы РФПИ», – уточнил он, отметив, что соинвесторы РФПИ – крупнейшие мировые суверенные фонды. «Многие из них являются инвесторами фонда Baring Vostok. И, безусловно, для них, как и для бизнес-сообщества, крайне важно, чтобы это дело рассматривалось честно, справедливо и открыто», – сообщил Дмитриев.

Кроме того, он сказал, что подал в суд повторное ходатайство о смягчении меры пресечения Майклу Калви и надеется на положительное решение суда уже на этой неделе. «Смягчение меры пресечения с ареста на домашний арест было бы, безусловно, правильным сигналом и для инвестиционного сообщества, для бизнес-сообщества. Очень важно, чтобы коммерческие споры не решались в уголовной плоскости, и об этом не раз говорил президент. Соответственно, мы надеемся на позитивное решение этого вопроса на этой неделе», – сказал Дмитриев.

По его словам, РФПИ неоднократно выступал как соинвестором, так и конкурентом Baring Vostok, но «никогда не видел какого-то неэтичного поведения с их стороны и никогда не сомневался в их этичности».

В середине февраля Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви, партнеров фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова по обвинению в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

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