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Знакомый Кокорина и Мамаева назвал причину драки в центре Москвы

Конфликт футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина с Виталием Соловчуком, водителем сотрудницы «Первого канала», был спровоцирован фразой водителя, рассказал на заседании Пресненского суда Карен Григорян. В суде он выступил как свидетель со стороны защиты, он знакомый футболистов и в тот день был с ними.

По словам Григоряна, после выхода из стриптиз-клуба «Эгоист» у гостиницы «Пекин» футболисты приняли Соловчука за таксиста, но он им ответил: «Я таких петухов не вожу». После этих слов начался разговор на повышенных тонах, который и перерос в драку. В суде Григорян заявил, что первым удар нанес Соловчук, попав Мамаеву в челюсть. Футболист попытался ответить, но не попал.

Во вторник, 9 апреля, Пресненский суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело против Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и Александра Протасовицкого. Их задержали в октябре прошлого года после участия в двух драках в центре Москвы. Сначала компания молодых людей избила Соловчука, а позже в «Кофемании» на Большой Никитской улице – директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Согласно картотеке суда, футболистам предъявили обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе – хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору. Им грозит до семи лет заключения.

У Кокорина действующий контракт с футбольным клубом «Зенит», основным спонсором которого является «Газпром». У Мамаева – с «Краснодаром», который принадлежит бизнесмену Сергею Галицкому. Ранее «Краснодар» объявлял о планах разорвать контракт с Мамаевым, «Зенит» таких заявлений не делал.

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