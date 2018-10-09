«Краснодар» обратился в РФС с просьбой расторгнуть контракт с Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» направил в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) заявление о расторжении контракта с футболистом Павлом Мамаевом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу палаты Виктора Березова.
«В соответствии с регламентом мы должны рассмотреть это дело в течение 30 дней. Скорее всего, по данному делу мы соберемся раньше», — сказал Березов агентству. Он также отметил, что от ФК «Зенит» пока никаких сообщений не поступало.
Сегодня в пресс-службе «Краснодара» заявили, что намерены расторгнуть контракт с футболистом Павлом Мамаевым в связи с утренним инцидентом. В одном из московских кафе Мамаев вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным в понедельник утром избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Также Кокорин и Мамаев подозреваются в избиении водителя телеведущей «Первого канала». Инцидент, как и драка в кафе, произошел в понедельник утром, но только возле гостиницы «Пекин». Шофера вытащили из автомобиля и начали бить. Ему сломали нос и нанесли черепно-мозговую травму. По факту случившегося управление МВД Москвы возбудило уголовное дело. Сейчас Мамаеву и Кокорину направлены повестки о вызове на допрос в ОВД «Пресненский».
Представители «Краснодара» подчеркнули, что клуб сделает все, чтобы добиться расторжения контракта. В «Зените», в свою очередь, заявили, что говорить о наказании Александра Кокорина со стороны клуба пока рано. Они ждут правовой оценки драки соответствующими органами.