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Генпрокурор США пообещал опубликовать доклад Мюллера в течение недели

Генпрокурор США Уильям Барр пообещал представить итоги расследования комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы США в течение недели. Об этом сообщает The New York Times (NYT). Как отмечает издание, доклад будет представлен конгрессу и общественности.

По словам Барра, речь идет о публикации отредактированной версии доклада. В документе есть информация, которую не планируется раскрывать. «Процесс редактирования доклада идет очень хорошо. Поэтому мой первоначальный прогноз о публикации в середине апреля остается в силе», — отметил генпрокурор на заседании в Конгрессе, добавив, что планирует обнародовать как можно больше информации «в пределах возможного».

Как отмечает NYT, из доклада должны быть удалены четыре категории информации. Среди них данные о коллегии присяжных, информация о методах сбора информации разведкой. Сохранить в секретности также планируется информацию, использующуюся на данный момент в судебных разбирательствах, а также личные данные о фигурантов расследования, которым не будут предъявлять обвинения.

Команда Мюллера подготовила доклад и направила его Барру в марте 2019 г. В то же время было направлено письмо конгрессу. В нем говорилось, что следователи не обнаружили признаков сговора между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа, ставшего президентом США. При этом в письме утверждалось, что Россия предпринимала попытки повлиять на президентские выборы США в 2016 г. Барр отметил, что Мюллер не принимал участия в подготовке письма в Конгресс. Спецпрокурору было предложено ознакомиться с отчетом, «но он отказался», отметил генпрокурор.

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