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Саммит ЕС согласовал продление срока Brexit

Представители 27 стран-членов ЕС согласились предложить Лондону отсрочить Brexit до 31 октября. Об этом в Twitter написал председатель Евросовета Дональд Туск. По его словам, решение принято в соответствии со статьей 50 договора о ЕС. «Теперь я буду встречаться с британским премьером Терезой Мэй по вопросу согласия правительства Великобритании», — уточнил Туск. По его словам, в результате переноса срока Выхода Великобритании из ЕС у Лондона появятся дополнительные шесть месяцев для того, чтобы найти лучшее решение. Туск также не исключил, что Великобритания может полностью отказаться от выхода из ЕС.

В свою очередь премьер Мальты Джозеф Мускат рассказал, что нынешнее решение об отсрочке будет повторно рассмотрено в июне. «Пересмотр в июне позволит подвести итоги ситуации», — передает его слова Reuters.

В начале апреля Мэй попросила ЕС перенести дату выхода страны из блока на 30 июня. Отсрочка необходима британскому премьеру для того, чтобы договориться с парламентом о новом соглашении, говорилось в ее обращении Туску. Великобритания не планирует участвовать в выборах в Европарламент 23 мая и постарается выйти из ЕС до этой даты, утверждала Мэй. Но если этого не произойдет, стране придется участвовать в выборах, поэтому правительство пока будет вести подготовку к ним.

Из-за выборов в Европарламент в конце марта ЕС согласился отсрочить Brexit на 22 мая при условии, что парламент Великобритании примет одобренное Мэй с Брюсселем соглашение. В противном случае Лондон должен предоставить новый план Brexit до 12 апреля. Именно в этот день истекает срок подачи заявки на участие в выборах в Европарламент. Если план не будет представлен, то Великобритании грозит жесткий Brexit — то есть выход из ЕС без какого-либо соглашения.

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