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Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Разработанный Минтрансом проект поправок в закон «О безопасности дорожного движения» опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. С 18 апреля по 6 мая проводится его публичное обсуждение. Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.

Предложение связано с тем, что сейчас «любители» получают в автошколах избыточную информацию, не связанную с безопасностью дорожного движения. Например, об организации таксомоторных перевозок, на которые водитель категории «В» даже не имеет права. Однако действующий закон об образовании не позволяет применить избирательный подход к обучению водителей, поскольку сейчас все они находятся в одной категории – профессионалов. Спецификация позволит вывести «любителей» из-под действия этого закона, они смогут тратить меньше времени на обучение в автошколе. Само обучение для них станет дешевле на 1,43 млрд в год, следует из пояснительных документов.

Обучение водителей-профессионалов по-прежнему будет считаться образовательным процессом, им придется улучшить свои знания. Издержки, связанные с их дополнительным обучением, по оценкам разработчиков проекта, составят 1,66 млрд руб. в год. Переподтверждать свою квалификацию «профессионалам» придется каждые пять лет. Новое положение не коснется спецтранспорта – пожарной охраны, аварийно-спасательных служб или военного транспорта и т. п.

Из-за масштабности изменений, которые могут затронуть 1,3 млн водителей, авторы законопроекта предлагают отложить его вступление в силу на два года. «Коммерсантъ», первым обративший внимание на документ, напоминает, что обновленная версия законопроекта была разработана Минтрансом еще в 2017 г. Тогда предлагалось, что после прохождения «углубленных» курсов в правах должна была появляться соответствующая отметка, но от этой идеи решено было отказаться. По оценкам Минэкономразвития на начало 2018 г., затраты бизнеса и государства на реализацию законопроекта могли составить 13–14 млрд руб.