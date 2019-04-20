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Политика
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В США прокурор попросил приговорить Бутину к 1,5 года тюрьмы

Ведомости
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Прокуратура США попросила суд приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения, передает CNN. Следствие пришло к выводу, что Бутина «не была обученным сотрудником разведки», следует из материалов суда, на которые ссылается телеканал. Однако прокуратура считает, что «действия, которые она предпринимала, происходили по поручению российского должностного лица в пользу России».

Защита россиянки просит, чтобы ее тюремный срок ограничился теми девятью месяцами, которые она уже провела в заключении. Окончательный приговор будет вынесен 26 апреля.

Ранее министерство юстиции США и адвокаты Бутиной попросили суд депортировать ее в Россию после того, как она отбудет назначенное судом наказание. Если россиянку приговорят к тому сроку, который она уже отбыла, находясь под арестом во время следствия, то она будет депортирована сразу после приговора. Сама Бутина согласилась после депортации не возвращаться в США в течение ближайших десяти лет.

Бутина была задержана в США в июле прошлого года. Ее обвиняют в том, что она вступила в сговор с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне, при этом не зарегистрировавшись в качестве иностранного агента. Россиянка признала себя виновной по одному из пунктов обвинения – в участии в заговоре против США. Она рассказала, что действовала под руководством российского официального лица, а ее задачей были неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной

Политика
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Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Ведомости
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Белорусский президент Александр Лукашенко видит в России опору для суверенитета Белоруссии. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время общереспубликанского субботника. «Искренне говорю, Россия – это, можно сказать, оплот нашего суверенитета. Не дай бог что-то случится, я до сих пор считаю, что мы с Россией будем в окопах вместе», – приводит слова Лукашенко агентство «Белта». 

Так президент прокомментировал собственные слова, сказанные им во время послания белорусскому народу и парламенту. В ходе выступления 19 апреля Лукашенко заявил, что «тот, кто посмеет уничтожить Беларусь, будь то президент или правительство, будут прокляты белорусским народом, а кто посмеет сделать это силой – получит мощнейший отпор». По словам Лукашенко, «некоторые политики» в России неправильно интерпретировали эти слова и решили, что они относятся к Москве. Эти фразы имеют внутренний и внешний аспекты и были направлены «против тех, кто попытается это сделать», пояснил Лукашенко.

На прошлой неделе белорусский президент заявил, что в России «обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки». По его словам, власти России осуждают введенные против нее санкции, но при этом сами «подобным оружием воюют против ближайших своих союзников». Лукашенко также пригрозил закрыть на ремонт расположенные в Белоруссии трубопроводы, по которым идет российская нефть. 

«Я с Россией не собираюсь воевать». Что говорил Лукашенко о России и Путине

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Новости

Представитель ГИБДД рассказал, как изменится теоретический экзамен на права

Ведомости
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Госавтоинспекция планирует более чем вдвое увеличить число вопросов, на которые нужно будет ответить в теоретической части экзамена на получение водительских прав. Об этом «Российской газете» рассказал замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД Николай Гиляков.

Сейчас в теоретической части экзамена на права в общей сложности содержится 800 задач, которые разделены на 40 билетов по 20 задач в каждом. ГИБДД хочет увеличить число вопросов в каждом билете до 50, рассказал Гиляков. Следовательно, увеличится и общее число задач. При этом они будут более четко разделены по принадлежности к определенной категории транспортных средств.

По словам Гилякова, Госавтоинспекция стремится сделать вопросы такими, чтобы кандидат в водители задумывался над предложенными ситуациями и выбирал вариант ответа, основываясь на своих знаниях, а не на зазубренных наизусть билетах.

Изменения могут быть введены до конца этого года. Сейчас ГИБДД изучает международный опыт приема экзаменов на право управления в таких странах, как Германия, Норвегия и Великобритания.

Политика
Новости

Более 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье

Ведомости
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Как минимум 342 человека потеряли имущество из-за природных пожаров в Забайкальском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. Часть пострадавших находятся в пунктах временного размещения.

В общей сложности пожар уничтожил 109 домов – 90 жилых и 19 нежилых. Также сгорели 58 надворных построек, погибло 50 голов крупного рогатого скота и 70 голов мелкого рогатого скота. Из-за сильного штормового ветра огонь быстро распространялся и затронул 14 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях. К середине дня 20 апреля все очаги возгорания были ликвидированы. Пожарные приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций.

За медицинской помощь, по последним данным, обратились 27 человек. Семеро из них госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии, рассказал агентству представитель регионального минздрава.

В тушении пожара участвовали два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8. Ожидается также прибытие еще двух вертолетов Ми-8, отметило МЧС.

10 крупнейших природных катастроф в России

Политика
Новости

Трансляции дебатов Зеленского и Порошенко набрали в рунете более 2 млн просмотров

Ведомости
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Сразу несколько российских телеканалов вели прямую трансляцию дебатов кандидатов в президенты Украины на своих интернет-ресурсах, каналах в YouTube и в социальной сети «Одноклассники». Представитель «Одноклассников» сообщил «Ведомостям», что по всем трансляциям дебаты набрали около 1,5 млн просмотров. Телекомпания НТВ сообщила, что на ее канале в YouTube зафиксировано 480 000 просмотров дебатов на киевском стадионе «Олимпийский».

У телеканала «Россия 24» было две трансляции на YouTube: прямой эфир с переводом и эфирная программа «60 минут», где происходящее комментировали гости студии. Первая трансляция набрала более 30 000 просмотров, вторая – 40 000.

Телеканал «Дождь» показывал дебаты в прямом эфире на своем сайте, причем трансляция была открыта для бесплатного просмотра. На телеканале сообщили «Ведомостям», что без учета мобильных приложений и SmartTV трансляцию смотрело 38 000 человек.

Телекомпания RТ вела трансляцию и на сайте, и на канале в YouTube. Данных о просмотрах на сайте «Ведомостям» не называли, на YouTube число просмотров эфира составило более 13 000.

Кроме того, почти 60 000 просмотров набрала трансляция на YouTube-канале оппозиционера Алексея Навального «Навальный Live». Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Банк «Югра» решил банкротить принадлежащую Хотину нефтяную компанию «Дулисьма»

Ведомости
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Банк «Югра» обратится в суд с заявлением о признании банкротом нефтяной компании «Дулисьма», принадлежащей совладельцу кредитной организации Алексею Хотину. Сообщение о намерении размещено на «Федресурсе». Ранее сегодня Хотин был задержан по подозрению в хищении у банка 7,5 млрд руб., суд отправил его под домашний арест.

«Дулисьме» принадлежит лицензия на Дулисьминское нефтегазоконденсатное месторождение в Иркутской области. Компания входила в состав Urals Energy, в кризис перешла за долги Сбербанку, а в 2012 г. была продана за $89 млн структурам семьи Хотиных.

Хотину принадлежат и другие нефтяные активы: в 2013 г. он купил 30% компании Exillon Energy (ведет добычу углеводородов в ХМАО и Коми). Летом 2014 г. «Алроса» продала «Дулисьме» «Иреляхнефть» (добывает нефть в Западной Якутии) за 1,8 млрд руб. А в 2015 г. Хотины купили компанию «Негуснефть» у основателя группы «Синтез» и бывшего сенатора Леонида Лебедева, писал Forbes.

Банк «Югра» был лишен лицензии в июле 2017 г. Крах этой кредитной организации стал крупнейшим страховым случаем в истории России: выплаты вкладчикам составили около 173 млрд руб. По данным «Интерфакс ЦЭА», на момент отзыва лицензии банк занимал 32-е место в банковской системе страны по размеру активов. После этого регулятор неоднократно обращался в правоохранительные органы по поводу деятельности «Югры». В сентябре прошлого года суд признал «Югру» банкротом. Активы банка на тот момент оценивались в 34 млрд руб., обязательства – в 194,8 млрд руб.

Собственник «Югры» Алексей Хотин в суде. Фотографии

Политика
Новости

МИД Белоруссии обвинил российского посла в разрушении отношений Москвы и Минска

Ведомости
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МИД Белоруссии обвинил посла России в Минске Михаила Бабича в разрушении отношений между двумя странами, об этом говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства. По мнению белорусского МИДа, отношения между Москвой и Минском долгое время пытались ухудшить некие внешние силы. «Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», – говорится в заявлении.

Такая реакция последовала на комментарий Бабича к заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко о конечной стоимости БелАЭС. В ежегодном послании к народу и парламенту Лукашенко заявил, что стоимость строительства первой в стране АЭС может составить менее $7 млрд вместо запланированных $10 млрд. Он уточнил, что обсуждал этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным. Изначально сумма прозвучала в вопросе президенту от белорусского депутата Анны Канопацкой, которая сослалась на якобы имевшее место заявление Бабича о том, что Россия уменьшит цену строительства.

Бабич позже заявил, что Лукашенко ввели в заблуждение по вопросу продажной стоимости БелАЭС, Россия ее никогда не называла. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в свою очередь предположил, что Бабич «не видит никакой разницы» между российским федеральным округом и независимым государством. Бабич до августа 2018 г. работал полпредом президента в Приволжском федеральном округе.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». АЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 г., второго – на 2020 г. Генподрядчик строительства АЭС – «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

Ведомости
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Белорусский «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества экспортной смеси Urals, поступающей по нефтепроводу из России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря концерна Марину Костюченко. «Белнефтехим» запросил официальную встречу с «Транснефтью».

Костюченко отметила, что отбор образцов нефти, выполнение испытаний и оформление паспорта качества производились лабораторией «Гомельтранснефть Дружба» в присутствии представителя российской компании в Белоруссии. «По нефтепроводу из Российской Федерации поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту», – заявила она.

Пресс-секретарь отметила, что переработка нефти низкого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ. По ее словам, специалисты уже оценивают уровень ущерба, а «Белнефтехим» пытается минимизировать последствия переработки нефти, не соответствующей стандарту. Костюченко добавила, что «Гомельтранснефть Дружба» проинформировала о ситуации операторов магистрального нефтепровода «Дружба» из других стран.

Через территорию Белоруссии проходят северная и южная ветки магистрального нефтепровода «Дружба». Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 апреля поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить этот нефтепровод на ремонт в случае необходимости. Представитель «Транснефти» в свою очередь заверил, что состояние белорусских участков нефтепровода удовлетворительное. «Ведомости» ожидают комментарий «Транснефти» по поводу заявления белорусского концерна.

Политика
Новости

Порошенко и Зеленский встали на колени во время дебатов

Ведомости
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Владимир Зеленский – кандидат в президенты Украины, актер и шоумен – во время дебатов на киевском стадионе «Олимпийский» встал на колени. Так он почтил память погибших в вооруженном конфликте в Донбассе. Его оппонент – действующий президент Украины Петр Порошенко – последовал его примеру.

Во время дебатов Порошенко напомнил Зеленскому, что тот говорил о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным. Шоумен признал, что в 2014 г. действительно говорил, что готов встать на колени перед Путиным, но ради того, чтобы российский президент не ставил на колени Украину. Зеленский заявил, что готов прямо сейчас встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. «Я готов встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа», – сказал он. После этого Зеленский опустился на колени. Действующий президент последовал его примеру, опустился на одно колено спиной к публике и поцеловал флаг Украины, который держали в руках его стоявшие на сцене сторонники.

Второй тур выборов президента Украины запланирован на 21 апреля. Фаворитом президентской гонки является Зеленский. По данным социологической группы «Рейтинг», за него хотят проголосовать 73%, а за Порошенко – 27% определившихся избирателей.

Бизнес
Новости

ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

Ведомости
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Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверят рост стоимости проезда в общественном транспорте на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующее поручение дал руководитель ФАС Игорь Артемьев.

В сообщении поясняется, что ведомство решило проанализировать рынок, «установить факты роста цен сверх уровня инфляции» и установить их причины в связи с жалобами граждан на резкое подорожание поездок. Проверка будет идти во взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти. О каких органах власти идет речь, в сообщении не говорится.

Служба пообещала принять меры, если выявит признаки нарушения законодательства.

В феврале ФАС также пообещала проверить сообщения СМИ о подорожании авиабилетов. «Коммерсантъ» привел данные сервисов электронной торговли билетами, согласно которым цены на авиаперелеты за декабрь – февраль по различным направлениям выросли в среднем на 5–33%. Газета связывала это с подорожанием авиатоплива и ослаблением рубля.

Недвижимость
Новости

Застройщиков апартаментов хотят обязать платить взносы в Фонд дольщиков

Ведомости
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В Госдуме предлагают законодательно обязать застройщиков апартаментов платить взносы в Фонд защиты прав дольщиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева. По его словам, с 1 июля 2019 г. из-за ужесточения требований многие недобросовестные застройщики могут перейти от возведения жилья к строительству апартаментов.

«И если мы до 1 июля этого года не решим вопрос с защитой покупателей апартаментов, то у нас появляется существенный риск, что через год-два у нас не будет обманутых дольщиков, которые купили жилье, но появится большое число обманутых дольщиков, которые купили апартаменты», – заявил депутат.

В апреле Николаев вместе с депутатами Госдумы Анатолием Аксаковым, Михаилом Кузьминым и Николаем Говориным внесли в Госдуму пакет поправок в законодательство о долевом строительстве. Депутаты предложили разрешить создание в регионах некоммерческих организаций для достройки проблемных объектов недвижимости. Николаев уточнил, что изменения, затрагивающие застройщиков апартаментов, будут внесены ко второму чтению.

С 1 июля все застройщики, привлекающие средства граждан, за исключением тех, чьи проекты будут соответствовать критериям Минстроя, должны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. На эти счета будут зачисляться средства дольщиков и будут храниться там до окончания строительства. Девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, строить жилье им придется на банковские кредиты.

Финансы
Новости

Суд отправил владельца «Югры» Хотина под домашний арест

Ведомости
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Басманный суд Москвы отправил совладельца банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест до середины июня, сообщает пресс-служба суда. Он был задержан по делу о растрате 7,5 млрд руб. О такой мере пресечения суд попросил представитель Следственного комитета России (СКР). Домашний арест для Хотина вместо содержания под стражей поддержал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Из решения суда следует, что банкиру запрещено покидать его квартиру на улице Полянка в Москве в ночное время – с 22.00 до 6.00; ему запрещено общаться с другими фигурантами дела, кроме родственников. Хотин также не сможет получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, пользоваться интернетом и телефоном, за исключением случаев, когда ему будет необходимо вызвать скорую помощь, аварийную службу, позвонить следователю, адвокату или сотруднику контроля за его домашним арестом.

Адвокат Хотина заявил в суде о невиновности подзащитного. Он отметил, что уголовное дело против банкира возбуждено с нарушениями.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра» в июле 2017 г. Крах этого банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам около 173 млрд руб. По данным «Интерфакс ЦЭА», на момент отзыва лицензии банк занимал 32-е место в российской банковской системе по размеру активов. Он привлекал средства населения и размещал их в активы неудовлетворительного качества, не создавая при этом резервов на возможные потери, указывал регулятор.

ЦБ в 2017–2018 гг. не менее шести раз обращался в правоохранительные органы по поводу деятельности «Югры», отмечает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу регулятора. Уточняется, что в пяти случаях ЦБ не получил данных о ходе рассмотрения заявления. Суд признал «Югру» банкротом в сентябре 2018 г. Активы банка тогда оценивались в 34 млрд руб., обязательства – в 194,8 млрд руб.

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