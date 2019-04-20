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В США прокурор попросил приговорить Бутину к 1,5 года тюрьмы

Прокуратура США попросила суд приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения, передает CNN. Следствие пришло к выводу, что Бутина «не была обученным сотрудником разведки», следует из материалов суда, на которые ссылается телеканал. Однако прокуратура считает, что «действия, которые она предпринимала, происходили по поручению российского должностного лица в пользу России».

Защита россиянки просит, чтобы ее тюремный срок ограничился теми девятью месяцами, которые она уже провела в заключении. Окончательный приговор будет вынесен 26 апреля.

Ранее министерство юстиции США и адвокаты Бутиной попросили суд депортировать ее в Россию после того, как она отбудет назначенное судом наказание. Если россиянку приговорят к тому сроку, который она уже отбыла, находясь под арестом во время следствия, то она будет депортирована сразу после приговора. Сама Бутина согласилась после депортации не возвращаться в США в течение ближайших десяти лет.

Бутина была задержана в США в июле прошлого года. Ее обвиняют в том, что она вступила в сговор с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне, при этом не зарегистрировавшись в качестве иностранного агента. Россиянка признала себя виновной по одному из пунктов обвинения – в участии в заговоре против США. Она рассказала, что действовала под руководством российского официального лица, а ее задачей были неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной