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Фигуранта дела о взятках сотрудников ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей

Бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов, задержанный по делу руководителя отдела в управлении «К» спецслужбы Кирилла Черкалина, обвиняется в хищении 490 млн руб. Об этом заявил следователь на заседании в Басманном суде, где рассматривается ходатайство об аресте, передает ТАСС.

По версии следствия, действуя в составе преступной группы, Фролов убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на 490 млн руб. и пообещал тому прекратить за это уголовное преследование, рассказал следователь в суде. Вину фигурант дела не признал, добавил он.

Позже суд принял решение арестовать Фролова.

25 апреля Центр общественных связей ФСБ распространил сообщение о задержании начальника отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина. Также были задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Фролов и Васильев. Последние двое были уволены со службы по компрометирующим обстоятельствам, подчеркнула ФСБ.

Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы. Его сотрудники привлекались к разработке и задержанию крупных чиновников и преступных авторитетов. Черкалин возглавлял в управлении 2-й отдел, который занимается банками, рассказал собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах.

Фролов занимал должность замначальника 2-го отдела и заместителя начальника всего управления. Его уволили в 2012 г. после получения информации о вилле в Италии, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к спецслужбам. В 2013 г. «Новая газета» писала, что семье Фролова принадлежит дом из 11 помещений с прилегающими постройками и каштановыми рощами на севере Италии.