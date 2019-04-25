Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4804 от 26.04.2019 под заголовком: Полковник погорел на банках

ФСБ впервые сообщила о задержании своего высокопоставленного офицера

К переделу банковского сектора, который курировал полковник Черкалин, это не приведет, считают в спецслужбах

Центр общественных связей ФСБ распространил в четверг сообщение о задержании начальника отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина. «Управление собственной безопасности ФСБ России вместе с Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах задержали начальника отдела одного из подразделений ФСБ России полковника Черкалина Кирилла Владимировича», – говорится в сообщении. По тому же уголовному делу задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, уже уволенные с военной службы по компрометирующим обстоятельствам, отмечает Центр общественных связей.

Представитель ГВСУ воздержался от комментариев. Партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов говорит, что раз речь идет о взятках, то лицо получило незаконное вознаграждение именно за совершение действий или бездействие в интересах взяткодателя – соответственно, тут можно думать о том, что это связано и с его служебными функциями.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике