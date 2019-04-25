К переделу банковского сектора, который курировал полковник Черкалин, это не приведет, считают в спецслужбах

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ФСБ впервые сообщила о задержании своего высокопоставленного офицера Андрей Гордеев / Ведомости

Центр общественных связей ФСБ распространил в четверг сообщение о задержании начальника отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина. «Управление собственной безопасности ФСБ России вместе с Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах задержали начальника отдела одного из подразделений ФСБ России полковника Черкалина Кирилла Владимировича», – говорится в сообщении. По тому же уголовному делу задержаны бывшие сотрудники того же подразделения Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, уже уволенные с военной службы по компрометирующим обстоятельствам, отмечает Центр общественных связей.

Представитель ГВСУ воздержался от комментариев. Партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов говорит, что раз речь идет о взятках, то лицо получило незаконное вознаграждение именно за совершение действий или бездействие в интересах взяткодателя – соответственно, тут можно думать о том, что это связано и с его служебными функциями.