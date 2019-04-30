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Издательство «Эксмо» подало в суд на «В контакте» из-за прав на аудиокнигу

ООО «Издательство «Эксмо» подало иск о защите авторских прав в Мосгорсуд к ООО «В контакте», 19 апреля иск был принят к производству, следует из материалов суда. Первым на поданный иск обратил внимание РБК.

Издание отмечает, что иск подан в рамках так называемого антипиратского законодательства: предметом разбирательства стала аудиокнига по роману «Темный лес» китайского писателя Лю Цысиня в переводе Ольги Глушковой (псевдоним – Дмитрий Накамура). Мосгорсуд уже обязал Роскомнадзор «прекратить создание технических условий, обеспечивающих распространение» аудиокниги в сети «В контакте». Но пока в реестре нарушителей авторских прав, который ведет ведомство, «В контакте» не значится.

Как пояснили изданию в Ассоциации по защите авторских прав в интернете (представляет интересы «Эксмо» в суде), после вынесения судом 8 апреля постановления об обеспечительных мерах на площадке «В контакте» не раз фиксировали наличие файлов с аудиокнигой «Темный лес». Но ассоциация не будет добиваться блокировки «В контакте», она намерена потребовать денежного штрафа за неисполнение должником обязательства, установленного судебным решением.

Юристы отметили, что это более цивилизованный и эффективный механизм защиты. Предварительное заседание пройдет 24 мая. Соцсеть «В контакте» пока не прокомментировала судебный иск.