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Посольство Норвегии опровергло высокий процент отказов в выдаче шенгенских виз

Посольство Норвегии в России опровергло информацию о том, что эта страна находится на первом месте по числу отказов в выдаче шенгенских виз россиянам. Об этом говорится в комментарии, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Накануне Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила на своем сайте список стран, которые чаще других в 2018 г. отказывали россиянам в выдаче шенгенских виз. По данным АТОР, лидером по числу отказов является Норвегия. Также в топ-5, по данным туроператоров, вошли Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Польша.

В сообщении АТОР утверждалось, что генконсульство Норвегии отказало 17,85% обратившихся за шенгенской визой.

Эта информация не соответствует действительности, утверждается в комментарии норвежского посольства. По его данным, в 2018 г. Норвегия рассмотрела 22 030 заявок о выдаче шенгенских виз, из них отклонено было лишь 326, или 1,48%. В сообщении подчеркивается, что Норвегия в отношении процента отказов ничем не отличается от других стран Шенгенского соглашения.

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