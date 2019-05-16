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Строительство храма в Екатеринбурге остановили на время опроса жителей

Строительство храма на территории сквера в Екатеринбурге приостановлено до конца проведения опроса жителей, сообщил мэр города Александр Высокинский во время общения с участниками акции протеста против его строительства, сообщает Znak.com

«Стройку уже остановили», – приводит слова мэра издание «66.ru». Протестующие уточнили у него, почему он пришел к людям только на четвертый день. «Мы сегодня изменили формат и поставили периметр безопасности, когда мы это делаем, мы готовы к диалогу. В первые дни оно не напоминало мероприятие. Сегодня сняты ограничения, все в нормальном режиме и сегодня я здесь», – пояснил он.

Решение о строительстве собора Святой Екатерины на месте сквера возле драмтеатра было принято в сентябре 2018 г. Часть жителей Екатеринбурга не согласилась с решением и попыталась инициировать референдум по этому вопросу, но избирком отказал в голосовании. Возведение храма курирует Фонд святой Екатерины, его учредителями являются владелец РМК Игорь Алтушкин, владелец УГМК Андрей Козицын, директор компании «Сима-ленд» Андрей Симановский и представители других крупных предприятий Урала.

Президент России Владимир Путин 16 мая предложил властям Екатеринбурга провести опрос местных жителей о целесообразности строительства храма на месте сквера. Мэрия города согласилась его организовать. Высокинский уточнил, что опрос охватит весь город и на его проведение потребуется около двух недель.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии