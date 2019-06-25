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Украина отозвала посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Украина отозвала для консультаций своего посла при Совете Европы после решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России, сообщил министр иностранных дел страны Павел Климкин на своей странице в Facebook. «Совет Европы потерял наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно», – сообщил он. Климкин подчеркнул, что решение ПАСЕ «еще аукнется всей Европе».

По словам Климкина, международная организация из лидера в деле защиты прав человека превратилась в «простого менеджера, причем такого себе». «Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже», – заключил украинский министр. Он назвал решение ПАСЕ «особенно обидным» для украинской стороны на фоне того, что председательствует в Совете Европы Франция – участник нормандского формата.

Делегация России в ПАСЕ лишилась права голоса в апреле 2014 г. из-за присоединения Крыма к России. В 2015 г. ассамблея дважды рассматривала возможность восстановления полномочий России, но решение так и не было принято. В ответ Россия сообщила об отказе работать на таких условиях, в 2016–2018 гг. страна не стала направлять заявку на подтверждение полномочий и перестала платить членские взносы в бюджет Совета Европы. В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении России в основных парламентских полномочиях.

Россия 25 июня подала заявку на участие в ПАСЕ. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, ассамблея сделала серьезные шаги по защите основополагающих прав делегаций. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ. Украинская делегация ранее также заявляла о намерении покинуть ПАСЕ, если российская делегация будет восстановлена в правах.