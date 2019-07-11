Политика

Новости

Мэр столицы США заявила об истощении фонда города из-за расходов Трампа

Широкомасштабное празднование Дня независимости, инициированное президентом Дональдом Трампом, дорого стоило столице США. По словам мэра Вашингтона Мюриэль Баузер, властям пришлось потратить на эти цели $1,7 млн, пишет The Washington Post со ссылкой на письмо чиновницы. В документе мэр посетовала, что дефицит фонда уже к осени достигнет $6 млн. Баузер также напомнила Трампу, что деньги, которые были потрачены на его инаугурацию в 2017 г. (речь идет о $7,3 млн), также не вернулись в городскую казну.

Как отметила Баузер, ежегодно фонд тратит на обеспечение безопасности во время официальных мероприятий $16,5 млн. Но за последние годы американские власти выделили только $13 млн.

Белый дом еще не комментировал письмо Баузер. Ранее Трамп писал у себя на страничке Twitter, отвечая на упреки оппонентов, что стоимость праздника «не сопоставима» с его ценностью для нации.

Это не первое обвинение в нецелевом расходовании средств бюджета на пышные торжества, которое получил Трамп. На парад по случаю прошедшего Дня ветеранов (государственный праздник США, который отмечается 11 ноября) он планировал потратить $92 млн. Когда сумма затрат стала достоянием общественности и подверглась критике со стороны оппонентов Трампа, парад пришлось отменить.