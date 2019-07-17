Новости
Политика
Новости

Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».

Власов попросил суд перевести его под домашний арест. Он напомнил, что написал явку с повинной и частично возместил ущерб. Суд отказался смягчить ему меру пресечения.

В начале июля Московский гарнизонный военный суд отправил под стражу пятерых сотрудников ФСБ, а еще двоих – под домашний арест. Им вменяют разбой в составе организованной группы в крупном размере (ч. 4 ст. 162 УК). Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказывал «Интерфаксу», что среди фигурантов три человека из спецподразделения «Альфа» и один из «Вымпела». Начальник «Альфы» генерал-майор Валерий Канакин был уволен c должности.

Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах рассказал, что задержанных подозревают в том, что в ходе инсценированного ими 10 июня обыска в банке «Металлург» они завладели 136 млн руб., принадлежавших московскому предпринимателю. Их также проверяют на причастность к другим преступлениям.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Еврокомиссия (ЕК) начала антимонопольное расследование в отношении американского интернет-гиганта Amazon. ЕК хочет проверить, не нарушает ли правила конкуренции ЕС то, что компания совмещает функции и ритейлера и оценит, и торговой площадки, которая собирает данные своих конкурентов — независимых ритейлеров, говорится в ее сообщении. 

«Предоставляя свою площадку для независимых продавцов, Amazon постоянно собирает данные об активности на своей платформе. Основываясь на предварительных данных, ЕК считает, что Amazon, похоже, использует информацию, которая может повлиять на конкуренцию: о продавцах, их продуктах и сделках в рамках платформы», — указывается в сообщении.

Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер отметила, что жители ЕС все чаще покупают интернете, из-за чего конкуренция в розничной торговле усилилась, а покупатели возможность выбрать наиболее выгодные цены. «Мы должны обеспечить, чтобы крупные онлайн-платформы не убирали эти преимущества с помощью антиконкурентного поведения», — подчеркнула Вестагер. Она добавила, что в ходе расследования будет изучена деловая практика Amazon. 

ЕК рассмотрит стандартные соглашения между Amazon и продавцами на ее торговой площадке, которые позволяют розничному бизнесу Amazon анализировать информацию о сторонних ритейлерах. Комиссия также проверит, влияет ли на конкуренцию использование собранных данных. Amazon сообщила, что будет сотрудничать с антимонопольными органами ЕС, уточняет Reuters.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

ЦБ рекомендовал банкам активнее информировать об условиях льготной ипотеки

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Население недостаточно осведомлено о программе льготной ипотеки, говорится в сообщении ЦБ. Регулятор рекомендовал банкам активнее информировать граждан об условиях этой программы.

В частности, ЦБ предложил предоставлять информацию о программе в виде специальной памятки, а также проводить регулярное обучение кредитных специалистов. Кроме того, банкам рекомендовано публиковать в специальном разделе на своих сайтах информацию об условиях получения льготных кредитов, включая требования к заемщику и предмету залога.

Регулятор подчеркнул, что эта программа имеет высокую социальную значимость. Поэтому не рекомендовано предлагать клиентам дополнительные платные услуги, которые не упомянуты в госпрограмме и могут увеличить стоимость обслуживания кредита.

Льготная семейная ипотека запущена в 2018 г. Получить ее могут граждане, у которых родится второй или последующий ребенок в период с начала 2018 г. по конец 2022 г., при покупке квартиры в новостройке. По данным Минфина, с февраля 2018 г. по апрель 2019 г. было выдано 9422 таких кредита на 23,7 млрд руб. – менее 1% от всех выданных ипотечных кредитов за этот срок. В июне банки начали снижать ставки семейной ипотеки ниже предписанных 6%. Однако из-за страховки кредиты по этой программе могут обойтись существенно дороже, писали «Ведомости».

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

ФСИН начала проверку после публикации нового видео с пытками в ярославской колонии

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Управление ФСИН по Ярославской области начало служебную проверку после публикации видео о применении физической силы и специальных средств сотрудниками колонии к осужденному, сообщается на сайте ведомства.

«Новая газета» 17 июля опубликовала новое видео применения силы сотрудниками ярославской исправительной колонии № 1 к осужденным, это произошло в феврале 2016 г. Видео было восстановлено экспертами с изъятой в колонии техники.

По словам бывшего заключенного этой колонии Руслана Вахапова, осужденный Андрей Иванов несколько раз жаловался администрации, что ему не выдают туалетную бумагу из его личных вещей. После этого сотрудники колонии решили провести с ним «воспитательные мероприятия». На защиту Иванова встали его сокамерники. Сотрудники колонии начали избивать их дубинками.

В июле 2018 г. «Новая газета» опубликовала видео, на которой сотрудники этой же колонии пытали осужденного Евгения Макарова. После публикации ФСИН назначила служебную проверку, а управление СКР по региону возбудило уголовное дело. Его фигурантами стали 15 сотрудников ярославской колонии. 12 из них сейчас находятся в СИЗО, трое под домашним арестом.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Владелец Louis Vuitton обогнал Гейтса в списке самых богатых людей мира

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно поднялся на вторую строчку сразу в двух рейтингах богатейших людей мира – агентства Bloomberg и журнала Forbes. До этого второе место в списках занимал основатель Microsoft Билл Гейтс.

Bloomberg оценил состояние Арно в $108 млрд, а Гейтса – в $107 млрд. Оценки Forbes немного ниже: $104,8 млрд у Арно и $103,7 млрд у Гейтса.

Гейтс ни разу не опускался ниже второго места за семилетнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Агентство отмечает, что основатель Microsoft мог бы оставаться самым богатым человек в мире, если бы не его благотворительная деятельность. Он пожертвовал более $35 млрд в фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Рейтинг миллиардеров по-прежнему возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, несмотря на развод, который сделал его бывшую жену одной из самых богатых женщин в мире. По оценке Bloomberg, cостояние Безоса после развода составляет около $125 млрд, его экс-супруги – около $40 млрд.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Мосгоризбирком заявил о готовности перепроверить документы кандидатов в Мосгордуму

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгоризбирком готов перепроверить все документы кандидатов в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации, если от них поступят официальные жалобы. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов. По его словам, пока таких жалоб не поступало.

Накануне отказ в регистрации получили сторонники Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, муниципальные депутаты Константин Янкаускас и Юлия Галямина, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, члены «Яблока» Сергей Митрохин, Елена Русакова, Кирилл Гончаров. За день до этого избирательная комиссия отказалась зарегистрировать муниципального депутата Илью Яшина.

Основной причиной отказа в регистрации стало превышение допустимой доли недействительных подписей избирателей. Председатель окружной избирательной комиссии, которая принимала решения по регистрации Соболь, сказала, что большинство ее подписей были признаны недействительными из-за ошибок сборщиков при оформлении подписных листов.

В Кремле заявили, что следят за ситуацией вокруг выборов в Мосгордуму, но не будут в нее вмешиваться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал кандидатов обращаться в суд, если они найдут какие-либо нарушения в действиях Мосгоризбиркома.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

«Новая газета»: международные следователи купили «важную улику» по делу MH17

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Международные следователи Объединенной следственной группы (JIT), расследующие катастрофу пассажирского самолета Boeing 777 над Донбассом, купили «важную улику» по этому делу у посредников из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Новая газета», не указывая источник информации.

По данным «Новой газеты», они заплатили «десятки тысяч долларов», чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, как считают в JIT, мог быть сбит лайнер. Кто именно продал следователям обломки «Бука», газета не уточняет. Подлинный ли это вещдок, неизвестно. Прокурор Нидерландов и руководитель JIT Фред Вестербеке ранее говорил, что международные следователи до сих пор изучают данные о ракете, сбившей самолет.

Рейс МН17 Malaysia Airlines потерпел крушение в Донецкой области Украины пять лет назад, 17 июля 2014 г. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней Киев. Москва также отрицает свою причастность к случившемуся. Расследование катастрофы взяла на себя JIT, которая 24 мая 2018 г. впервые показала обломки «Бука», по ее мнению, сбившего пассажирский лайнер. Тогда же международные следователи сообщили, что этот комплекс, по их данным, принадлежал российским военным и был закреплен за 53-й зенитной ракетной бригадой в Курской области. Из России он был доставлен на восток Украины сторонниками ДНР и ЛНР, считают в JIT.

В июне этого года JIT назвала фигурантов этого дела. Ими стали три россиянина и украинец: граждане России Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Они, по мнению JIT, знали о переброске «Бука» в район города Снежное Донецкой области. Кроме того, могли участвовать в перевозке комплекса на Донбасс, а также установке перед крушением пассажирского самолета. Вестербеке заявил, что требовать выдачи фигурантов после выдвижения обвинений его страна не будет, поскольку конституции России и Украины выдачу запрещают, но будут посланы требования об их допросе.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Бренд Sela перешел владельцу Befree и Love Republic

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бренд Sela перешел Melon Fashion Group (управляет сетями одежды Befree, Love Republic и Zarina). Об этом свидетельствуют данные Роспатента, сообщает РБК.

В «СПАРК-Интерфаксе» указано, что Melon Fashion Group получила право на товарный знак Sela 15 июля. Стороны сделку не комментируют.

Melon Fashion Group ведет переговоры о покупке сети магазинов одежды Sela, сообщал РБК со ссылкой на источники в конце мая. За несколько месяцев до этого основной владелец Sela Борис Остроброд рассказывал «Коммерсанту», что рассчитывает привлечь инвесторов в обмен на долю в компании.

Sela основана в 1991 г. По собственным данным компании, сеть насчитывает более 400 магазинов, а также представительства в девяти странах.

Политика
Новости

Страх россиян перед повторением Чернобыля снизился до исторического минимума

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Страх россиян перед повторением катастрофы, подобной аварии на Чернобыльской АЭС 1986 г., снизился до исторического минимума: почти каждый третий боится «нового Чернобыля», но 20 лет назад эта цифра была вдвое больше. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Социологи регулярно проводят подобный опрос россиян, и на протяжении всего периода исследований доля респондентов, веривших в вероятность такого развития событий, снижалась с 69% в 2000 г. до 30% в июне этого года. Если в 2000 г. маловероятным или практически невероятным повторение такой катастрофы считал 21% опрошенных, то в этом году – уже 64%. За три года, с марта 2016 по июнь текущего года, доля респондентов, считающих повторение катастрофы маловероятным или практически невероятным, увеличилась на 17%.

Авария на АЭС в Чернобыле на территории Украины произошла 26 апреля 1986 г. и стала крупнейшей подобной катастрофой за всю историю ядерной энергетики. ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 г. Вокруг нее была установлена 30-километровая «зона отчуждения», куда можно попасть через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Дитятки». В середине июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий запрет на посещение зоны отчуждения в Чернобыле. В частности, там будет создан «зеленый коридор» для туристов.

«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции – силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы», – констатировал Зеленский. Он подчеркивал, что все это будет прекращено, а зона отчуждения станет одной из точек роста новой Украины.

«Левада-центр» проводил опрос в конце июня – начале июля. Организация опросила 1608 человек от 18 лет в 137 населенных пунктах России.

Политика
Новости

Володин представил свои предложения об изменении Конституции

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию. С помощью поправок в основной закон страны необходимо исправить дисбаланс между ветвями власти, считает он. Здесь основной проблемой, по мнению Володина, является отсутствие «необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти».

Именно в этой части Конституции нужны «отдельные, точечные конституционные новации», уверен спикер Госдумы. Он отметил, что парламент представляет интересы граждан и законодательно определяет формы реализации принципов основного закона страны, а задача правительства – их реализовать «под парламентским контролем».

Существующая система правительства несовершенна и не вполне отвечает этим принципам, считает Володин. В частности, из-за действующей системы назначения членов правительства, в котором не участвует Госдума. Кроме того, нет процедуры обсуждения и консультаций по кандидатурам будущих членов кабинета министров. Президент также утверждает предложенный премьером состав правительства, не имея возможности «опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам», рассуждает спикер Госдумы. В связи с этим он вновь призвал внести изменения в Конституцию и разрешить нижней палате парламента участвовать в формировании правительства.

Весной Володин уже предлагал внести в Конституцию поправки, расширяющие полномочия Госдумы в части работы с правительством. Он указывал, что депутаты могли бы участвовать в консультациях при назначении кандидатов на посты вице-премьеров и министров. Инициативу спикера Госдумы поддержали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, а также представители фракций «Единой России» и «Справедливой России». Премьер Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что никакие фундаментальные изменения в Конституцию не нужны. Он подчеркнул, что Конституция – инструмент, рассчитанный «на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не является участником этой дискуссии.

В середине июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Кремль рассматривает возможность проведения парламентской реформы, для того чтобы президент Владимир Путин остался у власти после окончания срока в 2024 г. Один из источников агентства уточнил, что реформа может быть проведена перед парламентскими выборами, запланированными на 2021 г. Она даст Путину полный контроль над Госдумой за три года до окончания его срока, пояснял собеседник агентства.

Что говорили об изменении Конституции представители высшего руководства России

Выбор редактора
Политика
Новости

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing в Донбассе

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет Европейского союза призывает Россию признать ответственность за крушение Boeing в Донбассе в 2014 г., говорится в заявлении на его сайте.

«Евросоюз призывает Россию признать ответственность и сотрудничать с расследованием», – подчеркивается в заявлении. В нем также отмечается, что ЕС приветствует планы предъявить обвинения четырем подозреваемым в причастности к катастрофе.

Заявление выпущено в связи с пятилетней годовщиной крушения самолета.

Рейс МН17 Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области на Украине. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии.

В июне совместная следственная группа, сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, назвала имена четырех человек, которые подозреваются в причастности к крушению. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Как отмечали расследователи, Гиркин был министром обороны в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), Дубинский был его заместителем, а Пулатов, в свою очередь, был заместителем Дубинского. Харченко также, по данным расследователей, находился под руководством Дубинского.

Следственная группа заявила о планах предъявить подозреваемым обвинения в убийстве 298 человек.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о возможном выходе «Объединенных кондитеров» на рынок снеков

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Холдинг «Объединенные кондитеры», в который входят фабрики «Красный октябрь», «Кондитерский концерн “Бабаевский”» и «Рот Фронт», может выйти на рынок снеков, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, на прошлой неделе компания опубликовала вакансию директора направления «Орехи, семечки», который должен заняться развитием проекта и сформировать стратегию. Также холдинг начал поиски главного инженера направления, он должен провести оценку оборудования фабрики на соответствие проекту и произвести замену, если она нужна.

В «Объединенных кондитерах» на запрос не ответили.

«Объединенные кондитеры» входят в группу «Гута» Юрия Гущина. Бизнесмен занимает 117-е место в списке богатейших российских бизнесменов Forbes. Его состояние оценивается в $850 млн. Среди брендов холдинга – «Аленка», «Вдохновение», «Бабаевский».

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow