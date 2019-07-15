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Уволен начальник спецподразделения ФСБ «Альфа»

Начальник спецподразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) «Альфа», генерал-майор Валерий Канакин был уволен c должности, сообщил «Интерфаксу» почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. После увольнения Канакин стал президентом ассоциации ветеранов спецподразделения.

Это подтвердил «Ведомостям» источник в спецслужбах и один из членов Ассоциации ветеранов «Альфы». Гончаров отметил, что увольнение Канакина не связано с арестами бойцов управления по делу о разбое, однако, по словам источников в спецслужбах, эта связь очевидна. «Он [Канакин] был уволен некоторое время назад», – сказал Гончаров.

Канакин возглавил спецподразделение в 2014 г. «Интерфакс» со ссылкой на данные из открытых источников уточняет, что тот служил в «Альфе» с 1984 г. Принимал участие в операциях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке и в Беслане. Имеет звание «Герой России».

В начале июля Московский гарнизонный военный суд отправил под стражу пятерых сотрудников ФСБ, а еще двоих – под домашний арест. Их имен и должностей суд не назвал, но, по данным Росбалта, под домашним арестом оказались два сотрудника Центра специального назначения ФСБ, а под стражей – два оперативника управления «К» (курирует банковскую сферу) Службы экономической безопасности ФСБ и еще три спецназовца. Всем им вменяют разбой в составе организованной группы в крупном размере (ч. 4 ст. 162 УК), им грозит до 15 лет лишения свободы. Гончаров в беседе с «Интерфаксом» уточнил, что среди фигурантов три человека из спецподразделения «Альфа» и один из «Вымпела». Он подчеркнул, что за 45 лет существования спецподразделения это первый случай, когда офицеры элитного подразделения «участвуют в такой противоправной деятельности».