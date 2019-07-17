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Кремль прокомментировал предложения Володина об изменении Конституции

В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина об изменении Конституции и считают это темой для дискуссии. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Володин изложил свою личную точку зрения, отметил Песков. Это новая инициатива, поэтому какой-либо позиции на этот счет у Кремля нет, добавил пресс-секретарь президента.

Володин в апреле предложил внести в Конституцию поправки, расширяющие полномочия Госдумы в части работы с правительством. Он указывал, что депутаты могли бы участвовать в консультациях при назначении кандидатов на посты вице-премьеров и министров.

В «Парламентской газете» 17 июля вышла статья Володина «Живая Конституция развития», в которой он объяснил свое предложение изменить основной закон страны. По его мнению, поправки в Конституцию необходимы, чтобы исправить дисбаланс между законодательной и исполнительной ветвями власти.