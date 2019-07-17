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Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнерах»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, несмотря на мнение «партнеров Украины». Об этом он сообщил в видео, опубликованном на его канале YouTube.

«Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос прежде всего Украины, вопрос наших граждан», – сказал Зеленский.

По его словам, Украина благодарна государствам, которые ее поддерживают, но в то же время хочет иметь свое мнение. Он отметил, что собеседники пугали его этим разговором. «Чего бояться, когда правда на твоей стороне», – добавил он.

Первая телефонная беседа Путина и Зеленского состоялась 11 июля. Лидеры двух стран обсудили возможность работы в нормандском формате. Кроме того, обсуждалась тема урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Путин начал беседу словом «здравствуйте», вопрос о первых словах Зеленского он переадресовал украинской стороне.

В интервью немецкой газете Bild в июне Зеленский сообщал, что на первой встрече с президентом Владимиром Путиным начал бы общение с напоминания о том, что Крым и Донбасс – это территория Украины. Песков в ответ на это заявлял, что президент всегда находит нужные слова для общения, а про Донбасс «надо говорить не Путину, а жителям Донбасса».