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В США второй раз за сутки произошла стрельба

Как минимум девять человек погибли, еще 16 получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, штат Огайо. Об этом сообщила местная полиция в Twitter. Отмечается, что преступник был застрелен сотрудниками сил безопасности.

Ранее о стрельбе в Дейтоне сообщало местное издание Dayton Daily News. По его данным, стрелков было два – один из них ликвидирован, а второму удалось скрыться с места преступления на автомобиле.

Инцидент в Дейтоне произошел спустя несколько часов после того, как вооруженный винтовкой мужчина открыл стрельбу по посетителям магазина Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. Там погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Стрелявший сдался полиции, им оказался 21-летний мужчина, приехавший из другого города в том же штате. Перед стрельбой он опубликовал манифест в интернете.