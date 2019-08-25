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Комитет Госдумы по безопасности поддержал инициативу об идентификации силовиков

В Госдуме поддерживают необходимость уточнения процедуры идентификации сотрудников полиции и Росгвардии, сообщил «Ведомостям» председатель комитета по безопасности единоросс Василий Пискарев. Более того, по его словам, комитет тоже подготовил соответствующий законопроект.

Накануне член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, предлагающий обязать сотрудников Росгвардии и полиции носить идентификационные номера во время службы. Номер, по мнению сенатора, должен находиться на форменной одежде или амуниции так, чтобы его было хорошо видно.

Инициатива Лукина будет внимательно изучена, отметил Пискарев. «Мы готовы взаимодействовать с автором, чтобы совместно выйти на проработанное решение данного вопроса», – сказал он.

Что касается законопроекта, подготовленного комитетом по безопасности, то он, например, предлагает обязать сотрудников Росгвардии, находящихся при исполнении, представляться при обращении к гражданам, рассказал Пискарев. Однако он отметил, что необходимы такие изменения, которые, с одной стороны, защитят права граждан, а с другой – не будут подвергать опасности самих сотрудников полиции и Росгвардии и членов их семей.

Предложение ввести обязательную идентификацию полицейских и сотрудников Росгвардии появилось на фоне массовых задержаний и разгонов протестов в Москве. На них сотрудники правоохранительных органов перестали носить жетоны с номерами и стали скрывать лица.